Festivalul ProEtnica Sighișoara 2025, sub înaltul patronaj al Președintelui României

Directorul Centrului Cultural Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) din Sighişoara, Volker Reiter, a declarat, luni, pentru Agerpres, că ediţia ediţia a XXI-a a Festivalului ProEtnica 2025, care se va desfăşura în perioada 27 – 31 august, se bucură şi în acest an de Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

„Festivalul ProEtnica 2025 se va desfăşura pe parcursul a cinci zile, din 27 august până în 31 august, se află la ediţia a XXI-a şi se bucură şi anul acesta de Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Nicuşor Dan. Anul trecut, ediţia a XX-a de asemenea s-a desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Klaus Iohannis. Şi aceasta întrucât Festivalul ProEtnica urmăreşte consolidarea păcii interetnice într-o societate pluralistă şi democratică, prin promovarea întâlnirilor şi interacţiunilor între oameni de diferite origini etnice. Manifestarea oferă minorităţilor naţionale din România un cadru propice pentru prezentarea şi cultivarea identităţilor lor culturale, în spiritul european al unităţii în diversitate”, a spus directorul Centrului Cultural Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) din Sighişoara, Volker Reiter, organizatorul ProEtnica.

Consiliul Local Sighişoara a aprobat în şedinţa de luni, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind desfăşurarea festivalului ProEtnica 2025 şi punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, a sălii de spectacole „Ciprian Porumbescu” (Sala Sander), a Sălii Festive şi a Sălii Mici a primăriei şi a unor terenuri aparţinând domeniului public din Cetatea Medievală – Piaţa Cetăţii, Piaţa Muzeului şi strada Bastionului – pentru desfăşurarea evenimentului.

În referatul de aprobare a proiectului de hotărâre se arată că Festivalul ProEtnica este locul de întâlnire a minorităţilor naţionale din România, o sărbătoare a diversităţii şi bogăţiei culturale a minorităţilor naţionale împreună cu etnicii români, toţi deopotrivă, cetăţeni ai României.

De asemenea, se menţionează că „Proiectul ProEtnica” a devenit o tradiţie valoroasă în peisajul cultural românesc, reprezentând cea mai importantă manifestare culturală a tuturor minorităţilor naţionale din ţara noastră, o adevărată sărbătoare a promovării dialogului intercultural, a diversităţii în cultură, artă şi viaţă spirituală.

În data de 20 iunie, directorul Centrului Cultural Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) din Sighişoara, Volker Reiter, a anunţat că a semnat contractul de finanţare cu Ministerul Culturii pentru ediţia din acest an a ProEtnica.

„Mulţumim Ministerului Culturii pentru colaborarea excelentă de-a lungul celor 20 de ediţii organizate până acum, o susţinere esenţială în promovarea valorilor interculturalităţii în spaţiul românesc”, a precizat Volker Reiter pe Facebook.

