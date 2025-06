Răzvan Biro (deputat AUR): ”AUR susține eliminarea sumelor pentru cazare pentru toți parlamentarii, indiferent de domiciliu”

Deputatul AUR de Mureș Răzvan Biro a afirmat în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului că AUR susține inițiativa ca deputații și senatorii care dețin proprietăți în București sau Ilfov să nu beneficieze de suma alocată pentru cheltuielile de cazare, însă, având în vedere contextul economic actual și măsurile de austeritate anunțate de noul Guvern, această măsură ar trebui extinsă la toți parlamentarii, indiferent de domiciliu.

„Cu alte cuvinte, niciun parlamentar, deputat sau senator, nu ar trebui să mai beneficieze de această sumă destinată cazării. Nu este moral și nici justificat ca cetățenii României – studenți, pensionari, antreprenori sau salariați, să fie împovărați cu noi taxe pentru a acoperi cheltuielile generate de decizii politice iresponsabile ale guvernelor din ultimii ani, în timp ce noi, reprezentanții lor în Parlament, ne menținem toate privilegiile.

Dacă facem apel la sacrificiul populației, atunci primii care trebuie să dea un exemplu suntem noi – parlamentarii și guvernanții.

Amendamentul propus de AUR vizează eliminarea integrală a acestei sume de la toți parlamentarii, ceea ce ar duce la o economie bugetară semnificativă, mult mai consistentă decât în forma actuală a PLX 210/2025. Concret, într-un mandat complet, costurile totale cu decontarea cazării pentru parlamentari ajung la aproximativ 22.400.000 de euro.

Atunci când am candidat, am fost cu toții conștienți că activitatea parlamentară se desfășoară la Palatul Parlamentului din București.Este o responsabilitate asumată, care nu ar trebui condiționată de existența unei sume lunare pentru chirie. În plus, fiecare parlamentar primește o indemnizație de aproximativ 11.000 de lei, la care se adaugă diverse beneficii și sume forfetare. În contrast, milioane de români trăiesc cu 3.000–4.000 de lei pe lună, din care trebuie să acopere nu doar chiria, ci și mâncarea, utilitățile și alte cheltuieli de bază”, a susținut Răzvan Biro.

Acesta a subliniat că AUR nu consideră că renunțarea la o sumă de aproximativ 5.000 de lei lunar ar reprezenta un sacrificiu prea mare pentru parlamentari.

„Din contră, ar fi un gest de solidaritate și decență, așa cum o cere situația actuală (…) Facem un apel la dumneavoastră să votați amendamentul propus de AUR, să renunțăm împreună la acest privilegiu și să acționăm în acord cu așteptările cetățenilor”, a declarat deputatul Răzvan Biro.

(Redacția)