INTERVIU – Ștefania Solovăstru, șefa de promoție care a învățat să transforme provocările în reușite

Într-un oraș mic, dar plin de oameni cu vise mari, reușita se măsoară nu doar în note și diplome, ci și în determinare, echilibru și drag de învățătură. Un exemplu în acest sens este Ștefania Solovăstru, absolventă a Liceului Teoretic „Samuil Micu” din Sărmașu, care a încheiat ciclul liceal cu media 9,82, devenind astfel șefa de promoție a generației sale. La examenul de Bacalaureat, a obținut media 8,95, consolidându-și statutul de elevă dedicată și bine pregătită.

Dar dincolo de cifrele care vorbesc despre performanță, Ștefania este o tânără cu o profundă pasiune pentru istorie și limba română, cu o abordare matură asupra muncii și învățării, și cu o viziune clară asupra valorii perseverenței. În interviul acordat Zi de Zi, ne-a vorbit deschis despre anii de liceu, despre profesorii care i-au influențat parcursul, despre metodele prin care a reușit să se organizeze eficient, dar și despre oamenii din jurul ei care au susținut-o necondiționat.

Vă invităm să o cunoașteți pe Ștefania Solovăstru, o voce sinceră, pentru care excelența nu este un scop în sine, ci rezultatul firesc al unei munci constante, al pasiunii cultivate și al unei atitudini pozitive în fața provocărilor.

Reporter: Cum ai reușit să îți menții rezultatele bune pe tot parcursul anilor de liceu?

Ștefania Solovăstru: Pot spune că mi-am menținut rezultatele bune pe tot parcursul anilor, prin faptul că am învățat constant. Nu pot spune că învățam zilnic, dar ceea ce m-a ajutat pe mine a fost faptul că rețin foarte repede informațiile și, în plus, încercam să îmi organizez eficient timpul pentru învățat.

Pasiunea pentru istorie și limba română, cultivată de profesori

Rep.: Care sunt materiile tale preferate și de ce?

Ș.S.: ⁠Materiile mele preferate au fost istoria și româna, iar ceea ce m-a făcut să le îndrăgesc atâta de tare au fost tocmai profesorii de la clasă; domnul diriginte Călin Costan, care mi-a fost profesor de istorie și doamna Florina Bondrea, profesoara mea de română. Domnul Călin este un om extraordinar care transforma orice oră de istorie într-una interesată și atractivă. Cred ca toți l-am îndrăgit în egală măsură, nu doar eu. Iar doamna Florina a reușit să îmi capteze interesul pentru ora de română prin felul ei calm și atent de a explica, personalitatea dumneaei fiind un bonus.

Rep.: Cum te-ai organizat pentru a face față atât școlii, cât și activităților extracurriculare?

Ș.S.: ⁠Am încercat să îmi structurez un program care să îmi permită să mă ocup de fiecare activitate cu atenție, iar acest program începea cu somnul de după școală, dacă e să fiu complet sinceră. În general îmi plăcea să învăț seara, mi se părea, oricât de ciudat ar suna pentru unii, că cel mai bine procesam informațiile după ce se însera. Restul zilei îmi era ocupată de activități casnice, timp petrecut cu familia, cu prietenii și puțină relaxare.

Rep.: Care a fost cel mai important sprijin pe care l-ai avut în drumul tău spre a deveni șefnde promoție?

Ș.S.: ⁠Pot spune că am primit sprijin din toatedirecțiile. Părinții mei au fost cei care m-au susținut constant și necondiționat, ajutându-mă de fiecare dată când mă simțeam abătută sau copleșită. De asemenea, am parte de prieteni care mi-au fost aproape indiferent de situație. Și nu în ultimul rând, am avut mereu în suflet dorința de a realiza tot ce mi-am propus, lucru care m-a motivat până și în zilele în care nu mă simțeam în stare să mă pun pe picioare.

Examenul de Bacalaureat, cea mai mare provocare

Rep.: Cum te-ai pregătit pentru examenul de Bacalaureat și ce metode de învățare ți s-au părut cele mai eficiente?

Ș.S.: Am învățat să mă pregătesc pentru examenul de bacalaureat concentrându-mă, în mare parte, doar pe materiile care au intrat în grila de examen. În general, modul în care reușeam să mă pregătesc eficient a fost cu ajutorul schițelor. Îmi pregăteam schițe, atât la română și istorie, cât și la geografie, lucru care m-a ajutat extrem de mult în ceea ce privește organizarea ideilor în ordine. Aceste schițe m-au ajutat în special pentru pregătirea la examenul la limba română. Strategia aceasta, dacă o pot numi așa, a fost cât se poate de eficientă: decât să învăț eseurile „pe de rost”, le grupam pe mai multe schițe și le reciteam până rețineam ideile de bază.

Rep.: Care a fost cea mai mare provocare pe care ai depășit-o în cei patru ani de liceu și cum te-a schimbat acea experiență?

Ș.S.: Mi-e clar că cea mai mare provocare a fost examenul de bacalaureat. Trecerea prin examenul maturității mi-a arătat că nimic nu e imposibil, în special atunci când te pregătești din timp, și că disciplina și consecvența sunt foarte importante atunci când îți dorești să îți atingi țelul.

O materie despre curaj, motivație și perseverență

Rep.: Dacă ai putea inventa o materie care să existe doar în școala ta și care să ajute viitorii elevi să devină șefi de promoție, cum ar arăta aceasta?

Ș.S.: Aș vrea să existe o materie unde profesorii să predea curajul, iar unde elevii ar învăța să fie motivați și consecvenți în ceea ce își doresc, să nu se dea bătuți indiferent de obstacole și, totodată, să fie susținuți, împinși de la spate pentru a evolua și pentru a ajunge la atingerea tuturor scopurilor.

Rep.: Dacă ai putea alege un mentor din afara școlii care să te ghideze, cine ar fi și ce sfat crezi că ți-ar da?

⁠Ș.S.: Am avut parte de mai mulți mentori de-a lungul timpului, inclusiv în afara școlii. Cei mai importanți sunt, bineînțeles, părinții mei, pe care îi iubesc necondiționat și cărora le sunt profund recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit. De asemenea, prietenii mei au jucat un rol esențial, mi-au fost mereu alături și m-au susținut când aveam nevoie. Sunt convinsă că atât părinții, cât și prietenii mi-ar spune să nu renunț, indiferent de obstacole, și că, în cele din urmă, totul va fi bine. Trebuie doar să am răbdare și să-mi păstrez calmul, oricare ar fi situația.

A consemnat Lorena PINTILIE