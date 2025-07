Doi din 12 parlamentari mureșeni au spus ”prezent” la întâlnirea despre situația critică a apei din zona Târnăveniului. Reacții și explicații

Primarul municipiului Târnăveni, Sorin Megheșan, s-a întâlnit joi, 3 iulie, cu deputații mureșeni Ciprian Dobre (PNL) și Adrian Giurgiu (USR), pentru a discuta despre situația critică a alimentării cu apă a municipiului Târnăveni și a altor localități aflate pe valea Târnavei Mici, în urma catastrofei ecologice de la Salina Praid.

Sorin Megheșan, scrisoare deschisă către parlamentari

Întâlnirea a avut loc la inițiativa primarului liberal al municipiului Târnăveni, care miercuri, 25 iunie, a publicat în acest sens o scrisoare deschisă, adresată tuturor parlamentarilor de Mureș.

Redăm, în rândurile de mai jos, conținutul acestei scrisori deschise:

”Stimați parlamentari,

Vă invit joi, 3 iulie 2025, ora 13.00, la o întâlnire de lucru la sediul Primăriei municipiului Târnăveni, pentru a discuta – direct și responsabil – situația critică a alimentării cu apă a municipiului nostru, atât în plan imediat, cât și pe termen mediu și lung.

De ce Târnăveni?

Pentru că aici nu vorbim doar despre consum casnic de apă, ci și despre supraviețuirea economică și socială a comunității:

1. Agricultorii, fermierii și toată Industria locală, în frunte cu Knauf Insulation, care a investit aproximativ 150 milioane euro într-o fabrică modernă de vată minerală la Târnăveni, cu peste 100 de angajați și potențialul de a genera sute de locuri de muncă. Al doilea cel

mai mare producător de ventilatoare din Europa, Ruck Ventilatoare, cu peste 300 de angajați, Gecsat, Artemob, Westfleisch sunt companii din Târnăveni în care apa este indispensabilă. Fără apă, producția stagnează și locurile de muncă sunt puse în pericol.

2. Părinții cu copii la grădinițe, creșe și școli nu pot reveni la locurile de muncă, din cauza închiderii unităților educaționale, din lipsă de apă. Acest blocaj afectează planurile familiale și economia locală.

3. Persoanele vulnerabile, printre care pensionarii și familiile cu venituri mici, au fost și rămân grav afectate – accesul la apă potabilă și menajeră este vital, iar soluțiile temporare nu sunt suficiente.

Ce trebuie rezolvat:

• Asigurarea imediată a aprovizionării stabile cu apă menajeră și potabilă, nu doar pentru câteva zile, ci în mod sustenabil.

• Finalizarea urgentă a instalației de desalinizare, amplasată prin documentația trimisă către Guvern.

• Realizarea conductei de aducțiune și alimentarea forțată, în prealabil, a rezervoarelor uzinei de apă din Târnăveni, pentru eventuale viitoare creșteri de salinitate.

Am evitat retorica.

Vă propun o zi a soluțiilor: pe 3 iulie, la Primăria Târnăveni, discutăm profesional, punctual și constructiv.

Nu e vorba despre acuzații, ci despre responsabilitate.

O comunitate întreagă – oameni, angajatori și instituții – a strâns rândurile în aceste luni dificile.

Dar nu mai putem!

Mai departe, fără sprijin parlamentar concret și decizii ferme, riscăm ca Târnăveniul să rămână o ruină.

Vă aștept, cu deschidere și cu speranța că împreună putem pune soluția pe masă.”

Adrian Giurgiu (USR): ”Pentru unii colegi vacanța parlamentară este mai importantă”

În aceeași zi, deputatul Adrian Giurgiu a scris, pe pagina sa oficială de Facebook, că ”pentru unii colegi parlamentari, vacanța este mai importantă decât faptul că zeci de mii de oameni nu au apă potabilă”, respectiv că va continua să monitorizeze cu mare atenție evoluția situației din zona Târnăveniului.

Iată textul publicat de către deputatul Adrian Giurgiu, care deține și funcția de președinte al Comisiei pentru Mediu din Camera Deputaților:

”Doar doi din 12 parlamentari – prezenți azi la Târnăveni, la ședința organizată de către primar. Zeci de mii de oameni încă nu au apă potabilă după ce salina Praid a fost inundată, dar pentru unii colegi vacanța parlamentară este mai importantă.

Am fost acolo și am avut discuții cu cei din primărie, cu cetățenii și cu reprezentanți ai mediului de afaceri. Problemele sunt încă extrem de grave.

Calitatea apei s-a îmbunătățit față de zilele trecute, dar încă nu este la parametri ideali pentru a fi apă potabilă. Situația afectează gospodăriile, agricultura, fermele, industria și instituțiile. La spital, de exemplu, apa este adusă de către pompieri. Suntem departe de a putea spune că problema este rezolvată.

În continuare, există riscuri – dacă plouă în zona Praid și instalațiile de acolo sunt depășite sau dacă se prăbușesc pereți din salină, salinitatea apei poate să crească din nou.

Soluțiile pe termen scurt, cum ar fi desalinizarea și aprovizionarea alternativă, sau pe termen lung, realizarea de noi aducțiuni de apă, trebuie validate de către experți.

Am discutat și cu reprezentanții fabricii Ruck Ventilatoare SRL, un investitor serios, cu peste 300 de angajați care muncesc în condiții bune. Ca să funcționeze, au nevoie de apă pentru procesele tehnologice și pentru angajați. Situația pune în pericol economia locală.

Voi continua să fiu prezent, să pun presiune și să mă asigur că lucrurile se rezolvă. Ca deputat USR de Mureș, este esențial pentru mine ca oamenii din județul nostru să aibă condiții bune, iar firmele să poată funcționa normal.”

Comunicat UDMR: ”Nu vom folosi suferinţa oamenilor în scop politic”

La întâlnirea de la Târnăveni au lipsit toți parlamentarii UDMR Mureș, iar absența acestora a fost explicată prin intermediul unui comunicat de presă.

”Nu vom participa la întâlnirea convocată, astăzi (joi, 3 iulie – n.r.) de primarul municipiului Târnăveni. Considerăm că, dacă ar fi existat o dorinţă sinceră de soluţionare a crizei, demersurile ar fi fost iniţiate cu trei săptămâni mai devreme, nu acum, când procesul tehnic şi instituţional este deja în derulare. UDMR Mureş, alături de conducerea instituţiilor judeţene, a acţionat prompt, cu responsabilitate şi profesionalism. Nu am făcut promisiuni goale, ci am propus soluţii concrete, fezabile şi deja luate în calcul de autorităţile centrale. Nu vom folosi suferinţa oamenilor în scop politic. Suntem şi rămânem alături de comunităţile afectate, iar prioritatea noastră este să se reia, cât mai repede posibil, alimentarea sigură şi constantă cu apă potabilă”, a transmis conducerea UDMR Mureș.

Totodată, conducerea UDMR Mureș a arătat că deja Consiliul Județean Mureș și Primăria Municipiului Târgu Mureș au aprobat achiziționarea a două cisterne de 30.000 de litri fiecare, precum și că au fost realizate demersurile necesare, prin intermediul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru achiziționarea unei instalații de desalinizare a apei pentru stațiile din localitățile Târnăveni, Suplac și Fântânele.

”În urma colapsului survenit la Salina Praid şi a contaminării sursei de apă de pe râul Târnava Mică, judeţul Mureş se confruntă de peste o lună cu o criză severă în alimentarea cu apă potabilă a municipiului Târnăveni şi a altor localităţi din Valea Târnavei Mici. În acest context, dorim să subliniem că autorităţile judeţene şi instituţiile implicate au reacţionat rapid şi responsabil, mobilizând toate resursele disponibile pentru gestionarea situaţiei şi propunând soluţii concrete, viabile şi documentate”, a mai transmis conducerea UDMR Mureș.

Dumitrița Gliga (PSD): ”Se impune, în regim de urgenţă, luarea de măsuri”

Cu o zi mai devreme, marți, 2 iunie, zona a fost vizitată de deputatul Dumitrița Gliga (PSD), care a postat apoi un text pe pagina sa oficială de Facebook:

”În momentul de faţă, la Târnăveni există apă furnizată în reţea (de către uzina de apă), aceasta nefiind potabilă. Există, de asemenea, cinci centre de la care se poate ridica apă îmbuteliată, în baza actului de identitate, apă provenită din rezerva de stat şi din donaţii. Pe raza municipiului sunt amplasate aproximativ 80 de puncte de distribuţie (recipienţi de un metru cub, apă potabilă şi apă menajeră). Acestea sunt alimentate de către Aquaserv şi ISU – pompieri. Cele de apă menajeră erau într-adevăr goale majoritatea ieri, căci se alimentează atunci când nu se furnizează apă de la reţea. Având în vedere situaţia gravă creată, se impune, în regim de urgenţă, luarea de măsuri, luându-se în calcul patru variante:

1. Achiziționarea cât mai urgent și punerea īn funcțiune a unei stații de desalinizare, dar doar ca soluție pe termen scurt/mediu, până la realizarea unei conducte noi de aducțiune. Se pune aici problema alocării urgente a fondurilor necesare de către Guvern și autoritatea locală. Și, de asemenea, apa „distilată” va trebui să fie remineralizată corespunzător, īnainte de a fi distribuită către populație.

2. Conductă de aducțiune de la lacul de acumulare de la Bezid – aproximativ 60 km. Problema se pune aici pe timp de vară, iar instituțiile abilitate vor trebui să facă o analiză dacă lacul poate asigura cei 300 metri cubi /oră necesari pentru Târnăveni, în condițiile în care ar fi alimenta și alte localități de pe traseu.

3. Alimentarea cu apă de la conducta din Iernut – aproximativ 15 km. Până în anii ’80 alimentarea municipiului se realiza din râul Mureș.

4. Forarea de puțuri la mare adâncime – se pare că această soluție nu ar corespunde din cauza lipsei izvoarelor la capacitatea necesară.

În urma discuțiilor purtate ieri la Târnăveni, variantele 1 și 3 par cele mai eficiente, dar specialiștii de resort trebuie să spună cât mai repede care este cea mai viabilă soluție.

Nemulțumirea cetățenilor este justificată, deoarece ne aflăm într-o situație fortuită, iar asumarea deciziilor pentru rezolvarea ei pare întârziată.”

Răzvan Biro (AUR): ”Ați stat mai bine de o lună în această situație, ați avut timp la dispoziție chiar să mergeți și în concediu”

În data de 2 iulie, liderul AUR Mureș, deputatul Răzvan Biro, a scris, pe pagina sa oficială de Facebook, un text în care a precizat că parlamentarii AUR de Mureș ”nu se vor lăsa duși de nas” de către primarul municipiului Târnăveni, despre care a afirmat că ”încearcă un joc de imagine.”

Redăm, în rândurile de mai jos, postarea respectivă, intitulată ”Atât eu, cât și partidul AUR, rămânem fideli locuitorilor orașului Târnăveni!”:

”În același timp, nu ne vom lăsa duși de nas de către primarul care a dus acest municipiu în pragul falimentului și care acum încearcă un joc de imagine, chemându-ne pe noi, parlamentarii de Mureș, să discutăm după mai bine de o lună, despre soluționarea crizei apei din Târnăveni.

1. Dacă erați cu adevărat preocupați să găsim soluții împreună, ne-ați fi solicitat acest lucru din primele zile. De ce nu am fost chemați toți parlamentarii să discutăm această problemă atunci, nici după o săptămână, nici după două? Ați stat mai bine de o lună în această situație, ați avut timp la dispoziție chiar să mergeți și în concediu, iar acum, ca să pozați într-un primar preocupat, ne chemați să discutăm?!

2. Am atras atenția asupra problemei din Târnăveni și Parlamentului și Guvernului, atât eu, cât și colegul meu Cristian Vântu. Ne-am exprimat poziția încă de acum două săptămâni, în conferință de presă, unde am spus clar că nu este normală această așteptare, cu atât mai mult acum când suntem în plin sezon de vară, locuitorii din Târnăveni să nu aibă acces la apă potabilă, uneori nici măcar menajeră, nici pentru irigații, nici pentru activitățile de producție. Am spus-o și în Parlament, iar punctul nostru de vedere este neschimbat: se impune utilizarea fondurilor de rezervă ale statului pentru construirea imediată a unei conducte care să alimenteze cu apă potabilă Târnăveniul și comunele afectate sau achiziționarea unei stații de desalinizare.

3. Dumneavoastră, domnule primar, nu ați luat în serios aceste propuneri. Ați preferat să faceți politică, încercând mișelește să induceți populația în eroare, susținând că eu sau colegii din AUR transmitem informații false sau că nu apreciem eforturile pompierilor. Mai mult, ați fost mai preocupat să reduceți AUR la tăcere decât să găsiți soluții reale. Să înțelegem că acum v-ați schimbat opinia? Sau doar doriți să bifați un nou exercițiu de imagine?

4. Ca urmare a apelurilor făcute de instituții, dar și de către parlamentarii AUR, a avut loc acum patru zile, o ședință de Guvern în care s-au luat decizii pentru soluționarea acestei crize, dar dumneavoastră erați în Ungaria. În acest context, întâlnirea propusă de dumneavoastră pare cel puțin neserioasă, dacă nu jignitoare: atât la adresa noastră, cât și a comunității locale care suferă.

5. Nu încercați să pozați în erou în această conjunctură, căci vinovații direcți și indirecți sunteți toți cei care ați girat această mafie politică, care și-a pus oameni de partid la conducerea Salrom și a altor autorități care ar fi putut preveni problema de la Praid și, implicit, de la Târnăveni. Numirile pe criterii politice, nu pe competență și responsabilitate, sunt cauza dezastrului. Amintiți-vă ce numiri făceau cei de la PNL pentru Apele Române. La fel au făcut și în cazul SALROM, compania de stat care administrează Salina Praid.

Așadar, domnule primar, atunci când veți dori cu adevărat consfătuiri reale și productive cu mine sau cu orice alt reprezentant al partidului AUR, vă rugăm să o faceți cu seriozitate, nu în glumă.”

Alex TOTH