FOTO: ”Minte, trup și suflet”, tabără a bucuriei de a fi copil

S-a terminat un nou an școlar și a venit vacanța mult așteptată, atât de elevi, cât și de profesori. Cu toate că este vacanță, profesorii au fost foarte bucuroși să se alăture acestui proiect interactiv care este o oportunitate pentru a socializa cu persoane noi.

Patru ateliere

Profesorii de la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” au organizat, din nou, tabăra ”Minte, Trup și Suflet”, care putem spune, cu bucurie, a ajuns la cea de-a a VIII-a ediție. Tabăra s-a desfășurat în perioada 30 iunie – 4 iulie, în incinta școlii, fiind organizată pe patru ateliere: „Mâini dibace”, „Vânătorii de comori”, „Flashmob” și „Jurnaliștii”.

Elevii participanți au fost angrenaţi în fiecare zi, prin rotaţie, în patru ateliere de lucru diferite, cu activităţile specifice vârstei, prevăzute în programul taberei.

Le place să comunice, să lucreze în echipă, să-și asume responsabilități, chiar dacă sunt doar copii. Așa a apărut atelierul ,,Jurnaliștii” un atelier unde elevii au fost provocați să devină pentru o zi mici reporteri, să realizeze mici articole despre activitățile fiecarui atelier din tabără, să pună întrebări, să descopere răspunsuri, să surprindă prin fotografii momente speciale, pline de bucurie și zâmbete, iar la finalul taberei să realizeze revista ”Minte trup și suflet” cu numărul VIII. Toată munca, implicarea și reușita elevilor fost coordonată de profesorii: Moldovan Alina, Petrescu Mărioara, Bengean Monica, Toncean Nicoleta, Vișovan Andreea, Moldovan Georgeta, Cifu Olga, Grama Adela, Covaciu Corina, Friciu Daniela, Cengher Valentina, Daniela Uța, Bîclea Codruța, Pereș Kinga.

Un atelier îndrăgit în fiecare an în tabără este atelierul „Mâini dibace”. Un atelier plin înseamnă mâini dibace în acțiune, idei care prind contur și povești interesnte despre fiecare produs realizat. Aici elevii au avut ocazia de a-și forma și dezvolta abilităţile practice dând dovadă de creativitate, îndemânare, imaginatie și simț estetic. Elevii participanți au fost, ca întotdeauna, la înălțime și minunați! Talentul și priceperea lor s-a concretizat în ornamente și jucării din deseuri de lemn, fire textile, carton, flori uscate, mărgele sau materiale plastice. Talentul elevilor a fost îndrumat de doamnele profesoare Mircea Delia, Suciu Ioana, Salati Cristina, Man Florina, Cocean Olimpia, Reka Denes, Bădin Sanda, Graur Maria, Pop Monica, Kiss Andor, Enache Maria.

Curiozitatea și dorința copiilor de a cunoaște orașul au fost stimulate și privite cu ochi de copii în cadrul atelierului „Vânătorii de comori”. Elevii au vizitat Centrul de Informare Turistică al orașului, unde au primit informații importante despre orașul natal, despre arhitectură și anumite puncte turistice. Au luat la pas orașul, folosindu-se de toate informațiile primite, de hărți și alte materile utile. A fost o adevărată aventură deoarece căutarea acestor comori s-a realizat pe baza spiritului de orientare, dar și a unor indicii si ghicitori. Ne-am bucurat să vedem fotografii foarte bine realizate ale unor clădiri importante precum și a unor detalii repezentative ale orașului nostru. Și pentru ca totul să întregească activitatea acestui atelier, la întoarcere au realizat machete ale clădirilor din carton și piese lego. Au fost îndrumați de prof. coordonatori Roșca Mihaela, Baciu Elena, Cota Anca, Atănăsoaie Gabriela, Grama Ramona, Gabor Ioana, Ana-Maria Varga, Gyori Camelia, Zeic Andreea, Grama Forina și Orban Cătălina de la Centru de Informare Turistică Reghin.

Bucuria, distracția, energia și toate acele frumoase prietenii au fost reunite în cadrul atelierului ”Flashmob”, un atelier care a avut drept scop dezvoltarea simțului artistic, al gustului pentru muzică și dans, surprinzând frumusețea de a se exprima și a transmite tuturor un mesaj prin dans și anume bucuria de a fi copil și de a ne bucura de tot ce e frumos în jurul nostru. Elevii participanți și-au exersat talentul de dansatori îndrumați de doamnele profesoare Ungur Sorina, Oltean Teodora, Farcaș Sabina, Luca Alexandra, Alexa Cristiana, Moldovan Cristina și Boțan Claudia.

Și pentru că ne-am dorit să îmbunătățim permanent și să diversificăm activitățile din cadrul proiectului, la finalul fiecărei zile de tabără copiii și-au notat impresiile pe un flipchart, iar noi, cei care i-am coordonat, am putut vedea care dintre activități a avut cel mai mare succes. Astfel, vom putea pregăti pentru cea de-a IX-a ediție, numai activități care au avut un impact pozitiv asupra copiilor.

Expoziție și întâlnire cu pompieri

Se cuvine să mulțumim tuturor celor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect de succes: Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Primăria Municipiului Reghin prin Centru de Informare Turistică, Biblioteca Municipală „Petru Maior”, mass-mediei: Ardeal TV, Zi de Zi – şi, nu în ultimul rând, cadrelor didactice și copiilor, care au revenit în școală, deși este vacanță, pentru a ne bucura împreună de organizarea unor activități recreative, deosebite.

În ultima zi a taberei, ca un bilanț al activităților realizate, am realizat expoziții pe ateliere, am dansat cu toții pe melodiile și ritmurile pregătite de coordonatorii atelierului Flashmob, am organizat un picnic în spațiul verde al școlii și am desfășurat activități recreative în aer liber. La acest picnic au fost invitați și părinții, bunicii și fratii mai mari sau mai mici.

Tot în acestă zi am avut ca invitați un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Reghin, cu o Autospecială pentru Stingerea Incendiilor cu Apă și Spumă (ASAS) și o Autoscară Mecanică (ASCM) și o Ambulanță B2 care ne-au prezentat tehnici de intervenție și de acordare a primului ajutor în caz de incendii și accidente, un echipaj de la Poliția Municipiului Reghin și un echipaj de la Detașamentul 4 Jandarmi Reghin cu autospeciale pentru a prezenta tehnici de intervenție în cazuri speciale. Participanții la tabără au avut posibilitatea de a face cunoștință cu eroii salvatori din aceste departamente… poate unii dintre ei își vor dori să îmbrățișeze aceste frumoase, dar periculoase meserii…

Din dorința de a face cunoscute activitățile desfășurate zilnic în cadrul atelierelor și nu numai, ne-au ținut la curent toată săptămâna cu noutăţi din desfăşurarea proiectului cei ce s-au ocupat de promovarea imaginii taberei; director prof. Chelariu Paula, director adjunct prof. Denes Iozsef, prof. Bîclea Codruța, prof. Atănăsoaie Gabriela, prof. Pușcaș Smaranda (Ardeal TV) și jurnalistul Zaharie Alin (Zi de Zi).

Coordonatori tabără: Paula CHELARIU, Codruța BÎCLEA, Sorina UNGUR, Gabriela ATĂNĂSOAIE, Daniela FRICIU, Monica BENGEAN