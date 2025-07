Sângeorgiu de Pădure, pe drumul dezvoltării

Aflat la primul mandat de primar al orașului Sângeorgiu de Pădure, Szász Levente Lóránd își dorește să continue cu succes proiectele demarate de fosta conducere a Primăriei, precum și să demareze inițiative noi, benefice comunității, în domenii precum Educație, Infrastructură, Sănătate și Turism.

Interes pentru proiectele orașului

Actualul edil șef al orașului Sângeorgiu de Pădure are o experiență de trei ani în funcția de viceprimar alături de fostul primar al localității, actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, Csibi Attila Zoltán.

”Anul trecut am început ca primar, am preluat mandatul de la domnul Csibi Attila Zoltán, am fost lângă domnul primar trei ani ca viceprimar, am învățat enorm de mult de la domnul primar Csibi Attila Zoltan”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Szász Levente Lóránd.

Ambiția primarului orașului Sângeorgiu de Pădure este să finalizeze cu brio proiectele deja demarate, dar și să inițieze altele noi.

”Când am preluat orașul deja erau niște investiții în derulare, dacă vorbim de infrastructură a fost din proiectul ”Anghel Saligny” – străzile rămase neasfaltate la Sângeorgiu de Pădure și la Bezid, iar la începutul anului acesta a fost finalizat. În plus, era început un bazin de înot de la CNI care încă e în derulare, eu zic că undeva la 80% e finalizat, să sperăm că anul acesta, cel târziu anul viitor o să fie finalizat și bazinul de înot. În plus, pe lângă acestea, anul acesta au pornit niște investiții prin PNRR. E vorba de Spital, Școală plus Planul Urbanistic General. Lucrările sunt în fază foarte avansată, mai exact la Școală și la Spital. Pe lângă acestea, eu am mai propus ca Școala de la Bezid, care e un sat aparținător, să fie renovată, deocamdată acolo grădinița și clasele primare funcționează. Eu așa simt că și acolo trebuie investit în Învățământ, pentru că cele mai importante sunt Sănătatea – Spitalul, Școala plus Infrastructura. Cu infrastructura nu stăm deloc rău, eu zic că stăm chiar foarte bine, dacă vor fi finalizate proiectele enumerate, pentru Spital, pentru Școală, atunci chiar o să fie foarte bine pentru locuitorii din Sângeorgiu de Pădure și Bezid”, a punctat Szász Levente Lóránd.

Referindu-se la bugetul local pe care îl are la dispoziție pentru anul în curs, primarul orașului Sângeorgiu de Pădure a declarat: ”Bugetul local din păcate dacă socotim anul trecut puțin era mai mare decât cel din anul acesta. Știți cum e, fiecare sac ar fi bine cât mai bine să fie umplut. O să încercăm să ne descurcăm cu ce avem și cum putem. Undeva la 13 milioane de lei a fost aprobat, iar în plus sunt sumele pe care le primim pentru proiecte.”

”Sunt niște discuții, suntem bucuroși dacă o să vină investiții, pentru că e foarte bine pentru comunitate și pentru Primărie”, a adăugat Szász Levente Lóránd, referindu-se la posibilitatea atragerii de noi investitori în oraș.

Obiective turistice de top

Totodată, Szász Levente Lóránd a făcut referire și la două dintre cele mai reprezentative obiective turistice de pe raza județului Mureș: ”Avem un castel, Castelul Rhédey, acolo există o expoziție foarte frumoasă, care merită văzută. Deja foarte mulți turiști o vizitează. Nu durează mult, cam o oră, avem doi ghizi care se ocupă cu expoziția respectivă. Pe lângă castel avem Lacul Bezidul Nou, în partea de sus este Biserica, deci eu zic că cine vine la Sângeorgiu de Pădure merită să vizite și castelul, și lacul.”

”Îmi doresc să continui drumul început de domnul Csibi Attila Zoltán, fostul primar, dacă putem să ne ținem pe drumul respectiv eu zic că și locuitorii vor fi mulțumiți”, a conchis primarul orașului Sângeorgiu de Pădure.

Alex TOTH

Gabriela BELEAN

Ioana TURC