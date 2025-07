Transfer de marcă la echipa de baschet CSM Târgu Mureș

Conducerea echipei de baschet CSM Târgu Mureș a anunțat vineri, 4 iulie, transferul jucătorului american Michaelyn ”Mike” Scott, care evoluează pe postul de coordonator de joc.

”Noul nostru conducător de joc vine din campionatul Bulgariei și are o experiență vastă în baschetul european! Născut pe 10 august 1993 în Tulsa, SUA, noul nostru jucător a evoluat în perioada universitară pentru University of Idaho, apoi și-a început cariera profesionistă în Lituania. A jucat de-a lungul anilor în prima ligă croată, în NBA G-League, dar și în Ungaria și Polonia. Ultimele două sezoane le-a petrecut în Bulgaria, unde în sezonul trecut a câștigat campionatul cu Cherno More Varna și s-a calificat în Basketball Champions League! A fost desemnat Jucătorul Anului în Bulgaria și a fost inclus în Echipa Defensivă a Anului! Statistici sezon 2024/2025: 16,8 puncte; 4,1 recuperări; 6,4 pase decisive”, au informat reprezentanții CSM Târgu Mureș, echipă ce activează în Liga Națională de Baschet Masculin.

(Redacția)