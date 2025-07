VIDEO-FOTOREPORTAJ: Cele mai frumoase integrame în engleză lansate la Târgu Mureș, de Alex Toth

Ziua de 4 iulie, simbol al independenței americane, a adus la Târgu Mureș o celebrare cu totul specială: lansarea primei reviste de integrame în limba engleză din România, ”The Most Beautiful Crosswords”. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru aparte, la American Corner, un spațiu cunoscut pentru promovarea dialogului intercultural și a educației moderne.

Cel care a avut curajul și inspirația de a crea această premieră națională este Alex Toth, un adevărat maestru al rebusului, cu peste 30 de ani de experiență în arta jocurilor de cuvinte, redactor șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș din anul 2008.

Primul număr al revistei are 32 de pagini color și o tematică aleasă special pentru ziua de 4 iulie: ”Puzzles About US Presidents”. Integramele au un grad de dificultate mediu și sunt inspirate din viața și activitatea unor președinți ai Statelor Unite ale Americii selectați de autor.

Salut călduros și mulțumiri sincere

Alex a început cu aceste cuvinte simple, dar pline de emoție. Dincolo de tonul oficial, s-a simțit recunoștința unui om care știe cât de important este să ai alături public, prieteni și susținători atunci când îți lansezi un proiect la care ai muncit: „Vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele la evenimentul de prezentare a primei reviste de integrame în limba engleză din România, publicație ce se numește „Cele mai frumoase integrame”.

Idee născută într-o călătorie

„Ideea mi-a venit în luna martie, în data de 18 martie, în timp ce mă întorceam de la București, eram în mașină cu soția mea și din diverse discuții care au loc într-o călătorie, mi-a venit ideea de a realiza o revistă care să aibă în primul rând un scop educativ…”

E remarcabil cum uneori cele mai bune idei nu apar la birou, nici în fața computerului, ci în timp ce călătorești, relaxat, într-o discuție aparent banală. Pentru Alex, acest drum împreună cu soția lui, Arina, a fost un prilej de a lăsa mintea să zboare liber, să exploreze posibilități noi.

Divertisment și învățare continuă

„… și m-am gândit să realizez o revistă care să ajungă la cât mai mulți elevi și studenți din România.”

Autorul a ținut să sublinieze că această revistă nu e doar un exercițiu de orgoliu profesional sau o curiozitate editorială, ci un proiect cu un scop profund educativ. Într-o perioadă în care tot mai mulți tineri învață engleza, dar adesea fără să se distreze, el a venit cu o alternativă ingenioasă: să introducă vocabularul și expresiile limbii engleze într-o formă de joc, prin care înveți aproape fără să-ți dai seama.

„După părerea mea niște jocuri de cuvinte încrucișate ar trebui să respecte două reguli. Întâi, aceste jocuri ar avea un rol de divertisment, de relaxare, e foarte important ca atunci când le rezolvăm să ne simțim bine, și aș mai spune că importanța acestei reviste este și pe plan educativ, atunci când dezlegăm o revistă are rolul de a ne testa cunoștințele, dar și rolul de a ne face să învățăm cuvinte noi.”

Aici, Alex a pus punctul pe „i”. Deși trăim într-o lume în care accentul cade pe rezultate și pe performanță, el a reamintit tuturor că înainte de toate, jocurile – fie ele și cuvinte încrucișate – trebuie să fie o plăcere, un moment de tihnă. Să te facă să uiți de stresul zilnic. Dar tot el a completat imediat că integramele pot fi și un instrument foarte serios de învățare. Practic, fiecare definiție și fiecare răspuns devin o mică lecție, o provocare intelectuală, o modalitate prietenoasă de a acumula termeni noi și de a consolida informațiile.

De ce „Cele mai frumoase integrame”?

„De unde vine acest titlu? Aș putea spune că prin finalul anului 2021 eram colaborator la o editură de specialitate, iar corectura o făcea soția mea, Arina, și ea obișnuia să îmi spună destul de frecvent: „Alex, tu faci cele mai frumoase integrame pentru că la multe din celelalte jocuri mă cam plictisesc”.

E poate cea mai frumoasă parte a mărturisirii lui Alex. Dincolo de profesionalism și de experiența vastă, aici se vede omul din spatele proiectului: un soț care își prețuiește familia și care a găsit, în cuvintele calde și oneste ale soției sale, cea mai sinceră validare a muncii lui. Complimentul venit de la Arina a devenit practic brand: „Cele mai frumoase integrame”.

Peste 30 de ani dedicați acestui domeniu

Din adolescență, când a cumpărat primele reviste de rebus de la o tarabă înainte să meargă la mare cu părinții și s-a chinuit să le rezolve fără succes, până la numeroasele volume scoase ulterior inclusiv „Integrame despre Județul Mureș”, „Eminescu în rebus” și „Rime încrucișate”, traseul lui Alex Toth pe tărâmul jocurilor de cuvinte este o demonstrație de perseverență. Nu a renunțat când nu a putut dezlega primele grile. Dimpotrivă, s-a ambiționat, a învățat din greșeli, a fost autodidact și a ajuns să creeze propriile careuri, iar apoi și integrame, în prezent mult apreciate de public.

În activitatea sa rebusistică, Alex s-a remarcat prin mai multe creații, două dintre acestea fiind și veritabile recorduri mondiale: ”Deșteaptă-te, române!”, cea mai lungă integramă din lume, de 80 de metri lungime, realizată în anul 1999, și ”Deschide-ți inima, sunt la fel ca tine!”, cel mai mare careu din lume, alcătuit din 25.633 de cuvinte, de 4,2 x 2,7 metri, realizat în anul 2009.

Moment de recunoștință

Autorul a mulțumit familiei sale, Editurii Edu din Târgu Mureș, pentru că au avut încredere în proiectul său, l-au sprijinit, precum și conducerii Bibliotecii Județene Mureș pentru că i-a oferit găzduire în American Corner. El și-a exprimat speranța ca revista ”The Most Beautiful Crosswords” să ajungă la cât mai mulți tineri și să fie nu doar o sursă de relaxare, ci și un instrument prin care aceștia să învețe cu plăcere limba engleză.

Și poate asta e cheia întregului eveniment: nu doar o lansare de revistă, ci o poveste despre cum pasiunea, susținerea celor dragi și credința într-o idee pot construi lucruri valoroase. „Cele mai frumoase integrame” e dovada vie că educația și distracția pot merge mână în mână – dacă sunt făcute din inimă.

Text: Alisia BALOGH

Video: Diana CĂRBUREAN

Foto: Lorena PINTILIE, American Corner Târgu Mureș