VIDEO: Admitere la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș – Facultatea de Economie și Drept

Facultatea de Economie și Drept din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează în luna iulie a acestui an o sesiune de admitere pentru anul universitar 2025-2026. Aceasta se va desfășura online, în perioada 16-22 iulie, pe platforma web www.admitere.umfst.ro.

Prezent în Studioul Zi de Zi Live joi, 26 iulie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, Prof. Univ. Dr. Daniel Ștefan, decan al Facultății de Economie și Drept, a anunțat că oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde următoarele programe: Management (3 ani, IF, ID, Română), Economia comerțului, turismului și serviciilor (3 ani, IF, Română), Contabilitate și informatică de gestiune (3 ani, IF, ID, Română), Finanțe și bănci (3 ani, IF, Română), Drept (4 ani, IF, ID, Română) și Administrație publică (3 ani, IF, Română).

În ceea ce privește oferta pentru studiile de master, aceasta conține următoarele programe: Afaceri inovative în turism și servicii (2 ani, IF, Română), Managementul resurselor umane (2 ani, IF, Română), E-business management și marketing (2 ani, IF, Română), Contabilitate și audit (2 ani, IF, Română), Servicii și tehnologii financiare (2 ani, IF, Română), Instituții judiciare și profesii liberale (1 an, IF, Română), Achiziții publice (1 an, IF, Română), Administrația publică și politici europene (2 ani, IF, Română) și Poliție locală și siguranța publică (2 ani, IF, Română).

”Vă așteptăm cu drag la Facultatea de Economie și Drept, avem una dintre cele mai dinamice facultăți ale UMFST, cu cea mai frumoasă echipă de cadre didactice, care vă pot aștepta la noi, la facultatea noastră”, este mesajul transmis viitorilor ”boboci” de invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș.

Arina TOTH

Ioana TURC