INTERVIU – Larisa Șandor, șefă de promoție la Colegiul Economic Transilvania: Succesul se construiește cu răbdare

Într-o perioadă în care performanța școlară este tot mai des pusă sub semnul întrebării, există tineri care reușesc să inspire prin seriozitate, echilibru și determinare. Un astfel de exemplu este Larisa Șandor, o elevă care a demonstrat că perseverența, organizarea și sprijinul potrivit pot construi un parcurs remarcabil.

Larisa a devenit șefa de promoție a generației 2025 la Colegiul Economic Transilvania din Târgu Mureș, absolvind cu media 9,88, iar la examenul de Bacalaureat a obținut 9,51. Un parcurs de excepție, construit cu răbdare, echilibru și o profundă motivație interioară. În spatele acestor rezultate nu stau doar ore de studiu, ci o filosofie de viață matură pentru vârsta ei: învățarea ca mod de evoluție, nu ca obligație.

De la elev nou la lider al generației

Transferată în clasa a X-a într-un colectiv nou, Larisa a înfruntat o provocare personală majoră. Fire mai introvertită, a fost nevoită să se adapteze rapid, dar a găsit sprijinul necesar în colegi, profesori și, mai ales, în diriginte. Această tranziție nu doar că nu a încetinit ritmul ei de învățare, ci i-a oferit ocazia să se redescopere și să devină mai deschisă și încrezătoare. Învățarea, spune ea, nu s-a bazat pe memorare mecanică, ci pe înțelegere și aplicare practică, pe testare constantă și pe o atitudine constructivă față de efortul intelectual.

Am stat de vorbă cu Larisa Șandor nu doar despre notele mari, ci despre motivație, provocări, sprijin, curaj și autenticitate, într-un interviu sincer, care arată cum se construiește succesul cu răbdare și cu suflet.

Reporter: Cum ai reușit să îți menții rezultatele bune pe tot parcursul anilor de liceu?

Larisa Șandor: Cred că secretul a fost, în primul rând, perseverența. Am fost mereu obișnuită să învăț, încă din clasele mici, iar pentru mine școala nu a fost niciodată ceva foarte greu. Întotdeauna mi-a plăcut să descopăr lucruri noi, să înțeleg mai bine ceea ce învăț și să-mi depășesc limitele.

Rezultatele bune nu vin peste noapte, ci se obțin cu răbdare și muncă constantă. Chiar și atunci când a fost mai dificil, am încercat să rămân motivată și să merg mai departe. Pentru mine, învățatul a devenit un mod firesc de a evolua și de a-mi construi un viitor.

Matematica, geografia și lecția curiozității

Rep.: Care sunt materiile tale preferate și de ce?

L.Ș.. Materia mea preferată este, fără îndoială, matematica. Îmi place pentru că este logică, concretă și are mereu o soluție corectă. Nu lasă loc de interpretări; ori e corect, ori nu. Matematica m-a ajutat să-mi dezvolt gândirea analitică și să am încredere în propriile raționamente.

A doua materie care mă atrage este geografia. Întotdeauna am fost curioasă să înțeleg cum funcționează lumea în care trăim, de la formele de relief și fenomenele naturale, până la culturile și obiceiurile din alte țări. Geografia îmbină știința cu realitatea cotidiană și mă ajută să privesc lumea cu mai multă deschidere și interes.

Rep.: Cum te-ai organizat pentru a face față atât școlii, cât și activităților extracurriculare?

L.Ș.: Nu pot spune că îmi planific timpul în mod meticulos, dar sunt o persoană organizată și știu să-mi gestionez responsabilitățile. Încerc mereu să-mi păstrez un echilibru, să nu amân lucrurile importante și să îmi las timp și pentru activitățile care mă pasionează.

Rep.: Care a fost cel mai important sprijin pe care l-ai avut în drumul tău spre a deveni șef de promoție?

L.Ș.: Cel mai important sprijin a venit din partea familiei. M-au susținut mereu, mi-au oferit încredere, stabilitate și au fost alături de mine indiferent de rezultat. Faptul că am știut că pot conta pe ei mi-a dat curaj și motivație, mai ales în momentele mai obositoare sau stresante.

Un rol important l-au avut și dirigintele și profesorii, care au fost mereu o sursă de încurajare și sprijin. M-au ajutat să văd partea bună a lucrurilor și să păstrez o atitudine pozitivă. Susținerea lor a contat enorm și m-a ajutat să merg înainte cu încredere.

Rep.: Cum te-ai pregătit pentru examenul de Bacalaureat și ce metode de învățare ți s-au părut cele mai eficiente?

L.Ș.: M-am pregătit constant pe tot parcursul anului, evitând să las materia pe ultima sută de metri. Cele mai eficiente metode pentru mine au fost rezolvarea exercițiilor practice și testelor din anii anteriori, care m-au ajutat să mă familiarizez cu cerințele examenului. De asemenea, am folosit scheme și rezumate pentru a reține mai ușor informațiile importante.

Pentru o pregătire bună, cred că este esențial să fii consecvent și să ai o atitudine pozitivă față de învățare.

„Este important să rămân fidelă mie însămi”

Rep.: Care a fost cea mai mare provocare pe care ai depășit-o în cei patru ani de liceu și cum te-a schimbat acea experiență?

L.Ș.: Cea mai mare provocare a fost transferul în clasa a 10-a la Colegiul Economic Transilvania. Am venit într-un mediu nou, fără să cunosc pe nimeni, iar ca persoană introvertită, a fost un pas dificil. Totuși, colegii, profesorii și în mod special domnul diriginte m-au primit cu căldură și sprijin. Atitudinea lor pozitivă și încurajările constante au creat un mediu prietenos, în care am simțit că pot crește și mă pot exprima liber.

Această experiență m-a schimbat profund. Am învățat să fiu mai deschisă și mai comunicativă, să-mi exprim punctul de vedere fără teama de judecată. Am devenit mai încrezătoare în forțele mele, am câștigat mai multă independență și am dezvoltat abilități sociale pe care înainte nu le consideram atât de importante. Totodată, am înțeles cât de important este să rămân fidelă mie însămi, să-mi păstrez autenticitatea chiar și în fața provocărilor.

Sprijinul primit m-a ajutat să transform această schimbare dificilă într-o oportunitate de creștere și dezvoltare personală, iar pentru asta sunt recunoscătoare.

Rep.: Dacă ai putea inventa o materie care să existe doar în școala ta și care să ajute viitorii elevi să devină șefi de promoție, cum ar arăta aceasta?

L.Ș.: Aș inventa o materie numită „Managementul timpului și dezvoltarea personală”. Aceasta ar combina tehnici practice de organizare, prioritizare și planificare cu lecții despre motivație, gestionarea stresului și comunicare eficientă.

În cadrul acestei materii, elevii ar învăța cum să își stabilească obiective clare, să-și gestioneze mai bine resursele și să găsească echilibrul între școală și viața personală. De asemenea, ar fi incluse exerciții de leadership și colaborare, pentru a-i ajuta să devină nu doar elevi buni, ci și persoane responsabile și încrezătoare.

Cred că o astfel de materie i-ar pregăti pe elevi nu doar pentru performanța academică, ci și pentru provocările vieții de zi cu zi, transformându-i în lideri autentici ai propriului lor destin.

Rep.: Dacă ai putea alege un mentor din afara școlii care să te ghideze, cine ar fi și ce sfat crezi că ți-ar da?

L.Ș.: Dacă ar fi să aleg o persoană care mă inspiră profund, aceea ar fi mama mea, un exemplu de echilibru, putere și demnitate. A trecut prin multe încercări de-a lungul vieții, dar niciuna nu a reușit să-i clatine credința sau să-i stingă speranța.

Chiar și în cele mai grele momente, a rămas un sprijin pentru ceilalți, oferindu-și ajutorul cu generozitate și fără ezitare. Mi-a fost alături din prima clipă, cu o iubire constantă și necondiționată. De la ea am învățat că indiferent cât de greu ți-e, cu credință poți merge mai departe și că sănătatea e cel mai important lucru pe care trebuie să-l prețuim.

Prin tot ce a făcut, mi-a transmis că adevărata putere înseamnă să rămâi om, chiar și atunci când viața te încearcă, iar sfatul pe care mi l-ar oferi ar fi să urmez calea care mă împlinește și să nu renunț niciodată la ceea ce mă face fericită.

A consemnat Lorena PINTILIE