Peste 100.000 de persoane la a șaptea ediție a Festivalului VIBE

Festivalul VIBE a fost organizat anul acesta de o echipă de 151 de organizatori și 329 voluntari, iar împreună cu furnizorii și echipa de backstage numărul total al colaboratorilor a ajuns la 1.900. În timpul festivalului, au avut loc 118 spectacole pe scenă, iar în cele 11 corturi VIBE Koli x Zbor, un număr de 107 speakeri au susținut 42 de prezentări, pe lângă cele 42 de jocuri și programe zilnice. Totodată, la Fashion Corner, 22 de invitați au susținut conferințe sau workshopuri, iar un alt aspect interesant este că 18.269 de sticle au fost returnate la punctele de colectare a sticlelor de plastic Envipco și Re:spot.

„VIBE a devenit cu adevărat un festival mare”, spunea fiecare persoană care a intrat pe poarta festivalului anul acesta. Comparativ cu anul trecut, festivalul a avut un spațiu mai mare, mult mai multe programe muzicale, prezentări și a găzduit un DJ din top 3 în lume.

Zona festivalului VIBE s-a transformat într-un adevărat orășel, unde participanții au avut parte de numeroase activități culturale, educative și de divertisment, după cum spun ciar organizatorii.

„Evenimentele din cele patru zile au fost cu adevărat vibrante și memorabile, pline de spectacole impresionante și momente de neuitat. Statisticile vorbesc de la sine. Festivalul VIBE continuă să crească cu un avânt tot mai mare și reușește, an de an, să ajungă la grupuri țintă tot mai variate. Și sponsorii noștri s-au implicat exemplar: Superbet a construit poarta festivalului și a organizat activități care i-au atras cu adevărat pe participanți, MOL a fost sponsorul scenei principale, MVM a susținut zona VIP, Zbor și BCR au sprijinit VIBE Koli, E.ON a creat o oază în mijlocul festivalului, eMag a fost sponsorul celei de-a doua scene principale, Gedeon Richter a scenei Black Box, URSUS a scenei Arena, Plaza M a venit cu un Beauty Spot, iar Puiul de Crăiești a fost sponsorul din Foodcourt. Mulțumim și lui EuroWC și Coca Cola și tuturor sponsorilor noștri. Este important să-i menționăm, pentru că aici am evoluat cel mai mult anul acesta: sponsorii noștri au venit cu activități cu adevărat valoroase și bazate pe experiențe – a declarat organizatorul principal, Rés Konrád Gergely.

Viziunea conducerii orașului cu privire la festival

Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, a declarat în cadrul conferinței de presă desfășurate în timpul evenimentului că, în opinia sa, festivalul este ca un mic oraș care oferă tinerilor multiple oportunități: „Este un loc care poate oferi activități pentru toți, de la mic la mare, fie că vorbim de programe educative sau de divertisment”.

Viceprimarul orașului Târgu Mureș, Kovács Mihály Levente, a apreciat programele educative ale VIBE: „Acesta nu este doar un festival, ci un eveniment care oferă atmosfera unei universități de vară. Acest lucru este extrem de important și reprezintă o valoare adăugată pentru tineri„.

Totodată, primarul localității Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Szabolcs, gazda evenimentului, a subliniat cât de valoros și important este faptul că tinerii primesc și hrană spirituală la VIBE.

„Nu este vorba doar de petreceri. Pe timpul zilei tinerii participă la sesiuni de prevenție a consumului de droguri, despre construirea carierei, alegerea unui loc de muncă, discută cu specialiști în sănătate mintală, ascultă teme legate de modă, așadar are și o valoare intelectuală”, a punctat edilul.

Biletele Super Early Bird pentru VIBE Festival 2026 sunt disponibile începând de astăzi la prețul de 289 de lei, iar biletele Super Early VIP la prețul de 499 de lei pe www.vibefestival.ro.

(D.C.)