VIDEO: Volum dedicat vieții Mariei Bucin Crișan, lansat la Reghin

Într-o atmosferă de relaxare și bună dispoziție, joi, 3 iulie a avut loc lansarea volumul omagial “Maria Bucin Crișan. Povestea vieții mele”, eveniment organizat și găzduit de Liga Pensionarilor Reghin. Volumul are la bază caietul cu însemnări ale Mariei Bucin Crişan, transpuse în paginile unei cărți de către Sorina Bloj și Carmen Chiorean.

„Era o zi frumoasă de decembrie 2024. Aflându-mă la sediul Ligii Pensionarilor Mureş, filiala Reghin, mi-a atras atenția un caiet studenţesc, într-o învelitoare de plastic, aflat pe colțul unui birou. Curioasă din fire, l-am luat şi am început să-l răsfoiesc. De cum l-am deschis am observat un scris ordonat, îngrijit, caligrafic. Aveam să descopăr în el povestea vieţii unui om mic la statură, dar mare la suflet şi la sfat: tanti Maria Bucin Crişan. În acea zi am parcurs în grabă autobiografia dumneaei, dar am recitit-o, în tihnă, acasă, şi mi-am zis: trebuie neapărat să nu se piardă această frumoasă poveste, trebuie să rămână urmaşilor ca o dovadă a greutăților, dar şi a frumuseţilor vieții de odinioară. M-am hotărât să dactilografiez cele scrise de dânsa! Şi aşa s-a născut această carte ce cuprinde nu numai povestea unui om mult încercat de greutăţile vieții, ci și o bogată culegere de proverbe, zicători, cugetări scrise atât în limbaj literar cât şi arhaic, ardelenesc, precum și câteva scurte povestioare, cu tâlc”, spune Carmen Chiorean.

Sorina Bloj, gazda evenimentului a subliniat întârit cele spuse de colega sa.

„Am călătorit împreună, şi la propriu şi la figurat, prin momente şi locuri încărcate de greutate spirituală, și ne-am bucurat unii de alții, lărgind numărul prietenilor şi cu membrele grupului vocal-folcloric Crenguță de brad. Gestul acesta, de a o sărbători împreună, printr-o îmbrăţişare, într-o carte declarație de admirație, vrem să simbolizeze respectul pe care i-l purtăm şi omagiul adus lui Dumnezeu care ne mai trimite încă oameni demni şi înțelepți”, afirmă Sorina Bloj.

Maria Moldovan: „Să ne trăiești încă mulți, mulți ani înainte!”

Printre cei prezenți s-a numărat și Maria Moldovan, primarul comunei Beica de Jos, cea care în anul 2024 i-a acordat Mariei Bucin Crișan titlul de Cetățean de Onoare al comunei Beica de Jos.

„Este o deosebită onoare şi mândrie pentru noi, cetățenii comunei Beica de Jos, să o avem printre noi pe Maria Bucin Crişan, Tezaur Uman Viu şi singurul Cetățean de Onoare al comunei, un OM care ne reprezintă cu cinste la toate evenimentele culturale, atât în țară cât şi peste hotare. Un OM care a trecut de-a lungul vieții prin necazuri şi bucurii dar care a reuşit să țină capul sus şi să ducă mai departe tradițiile şi obiceiurile moştenite de la moşii şi strămoşii noştri, care au stropit glia străbună cu sudoarea frunții lor. Să ne trăiești încă mulți, mulți ani înainte, și să ne bucuri cu poveştile, versurile şi glasul dumitale! Doamne ajută!”, a transmis Maria Moldovan, primarul comunei Beica de Jos.

Exercițiu de sinceritate

„Câte mi s-au întâmplat de-a lungul vieții, dacă le-aş scrie pe toate nu mi-ar ajunge foile din acest caiet. Mai multe rele decât bune. Dar mi-a dat Dumnezeu putere de-am trecut peste toate. Am tras de mine cât am putut, am ajuns la 83 de ani. De multe ori, singură mi-am făcut din viață sărbătoare, când și când. Şi cum? Mi-au plăcut şi îmi plac muntele, pădurea, ieşirile pe unde am participat, oriunde nu am lăsat să treacă timpul pe lângă mine. Am lucrat din răsputeri, am cântat, am compus versuri de toate felurile, religioase, de voie bună, de tristeți și amaruri. În general, fizic şi psihic, mă simt bine și mă străduiesc, după puterile mele, să mă mențin ca să nu ajung povară nimănui.

Sigur că vine vremea să părăsesc şi eu lumea asta dar nu aş vrea ca să rămână cei din urma mea cu nişte impresii urâte despre mine. Mie mulți mi-au făcut rău dar eu, intenționat, nu știu să fi făcut rău cuiva. Poate, fără să-mi dau seama oi fi supărat pe cineva şi, dacă da, îmi cer iertare. În viața mea am încercat, pe cât posibil, să fac câte-un bine, cu toate că eu am primit multe lovituri în suflet din partea unora. Loviturile pe corp se vindecă, cumva, dar loviturile din suflet rămân acolo şi, chiar dacă nu vrea omul, din când în când îşi aminteşte. Mie, când am astfel de aduceri aminte, îmi vine să oftez din inimă şi din adâncul sufletului. Mă străduiesc să pot uita, să iert, şi să nu răsplătesc cu gânduri rele loviturile primite”, spune Maria Bucin Crișan în paginile cărții.

Gânduri despre Maria Bucin Crișan au mai transmis publicistul Nicolae Băciuț. părintele Vasile Gherman, fostul primar al Reghinului, Maria Precup și oameni apropiații Mariei Bucin Crișan.

Alin ZAHARIE