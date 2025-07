INTERVIU – Iulia Cârje, vocea din spatele mediei 10: „Viața merită trăită cu autenticitate”

Într-o lume în care reușita personală este adesea asociată cu competiția și ritmul alert, există tineri care dovedesc că performanța poate fi atinsă cu echilibru, răbdare și autenticitate. Un astfel de exemplu este Iulia Cârje, absolventă a Colegiului Național „Unirea” din Târgu Mureș, o instituție cu tradiție, respectată pentru excelența sa academică.

Șefă de promoție a generației 2025, la profilul umanist, specializarea Filologie, Iulia a încheiat liceul cu media generală 10, un rezultat rar și remarcabil, care vorbește despre consecvență, disciplină și o reală pasiune pentru învățare. La examenul de Bacalaureat a obținut media 9,20, consolidând astfel un parcurs care reflectă atât performanță academică, cât și o maturitate aparte.

Calmă, calculată, dar și visătoare, Iulia Cârje a fost, de-a lungul celor patru ani de liceu, nu doar o elevă model, ci și o prezență demnă, care a reprezentat cu cinste renumele prestigiosului Colegiu Național „Unirea”. Dincolo de note, ea impresionează prin profunzimea gândirii, prin dorința sinceră de a înțelege lumea și de a se construi pe sine cu fiecare lectură, experiență sau provocare întâmpinată.

Am stat de vorbă cu Iulia despre anii de liceu, despre cum se clădește performanța într-un domeniu umanist, despre visuri, motivație și ce înseamnă, cu adevărat, să fii unic.

Reporter: Cum ai reușit să îți menții rezultatele bune pe tot parcursul anilor de liceu?

Iulia Cârje: Deși efortul academic a fost considerabil, cea mai importantă și dificilă luptă a fost cea interioară, cu nesiguranțele, așteptările și perfecționismul meu. Au existat momente în care simțeam că totul mă copleșește și că, poate, nu sunt făcută pentru standardele către care aspiram. Mă simțeam descurajată, am plâns, am fost copleșită de stres, nu neapărat pentru mine, ci din teama de a nu-i dezamăgi pe cei din jur. Aveam impresia că toți așteaptă perfecțiunea de la mine, zi de zi, iar acest lucru devenise o povară.

În timp, am realizat că multe dintre aceste presiuni erau, de fapt, create de propria mea minte. Odată ce am înțeles asta, parcursul meu educațional a devenit mai lin. Am început să mă concentrez pe ceea ce contează cu adevărat: ce cred eu despre mine, despre cunoștințele pe care le dobândesc și despre direcția în care vreau să merg.

Am ales profilul de Filologie Bilingv Engleză fugind, într-un fel, de matematică, fizică și alte științe exacte. Nu pentru că nu m-aș fi descurcat, ci pentru că nu mă regăseam în ele. Știam că nu vreau să urmez acel drum. Chiar și așa, mi-am dat silința să obțin rezultate bune și la aceste discipline pentru a-mi menține media 10, un efort care, de altfel, s-a dovedit a fi valoros, întrucât mi-a adus competențe ce-mi vor fi utile în viitor.

Româna a cucerit-o pe pătură, în parc. Geografia? În sala de clasă

Rep.: Care sunt materiile tale preferate și de ce?

I.C.: Am avut dintotdeauna o înclinație către materiile umaniste, în special Limba și literatura română, Geografia, dar și limbile străine, mai ales limba engleză. Limba română a fost mereu una dintre preferatele mele. Mama ne citea foarte mult mie și fratelui meu când eram mici. Țin minte cum organiza un „club de lectură” în fiecare seară: mergeam în parc cu o pătură și o carte, și începea să ne citească. Inițial eram doar noi trei, dar în timp ni s- au alăturat și alți copii din cartier, alături de părinții sau bunicii lor.

Dragostea pentru limbile străine s-a conturat și ea destul de repede. În gimnaziu, am studiat într-o clasă cu profil Intensiv Engleză tot la Colegiul Național „Unirea”, unde pasiunea mea pentru această limbă s-a consolidat. Filmele, muzica, totul în jurul meu părea să mă apropie și mai mult de engleză. Era o satisfacție aparte să înțeleg un film sau o melodie fără subtitrare și tocmai aceasta m-a motivat să continui.

În clasa a IX-a, am avut șansa să o am ca profesoară de Geografie pe doamna Vulc Cristina. Încă de la prima oră, mi-a trezit curiozitatea de a înțelege lumea înconjurătoare, de la formele de relief până la națiunile și culturile ce ne înconjoară. Tot ea a fost cea care m-a încurajat să particip la olimpiadă, iar eu, deși nu aveam așteptări foarte mari, am reușit să obțin premiul I pe județ și am mers mai departe la etapa națională, unde am avut onoarea de a-mi reprezenta liceul, județul și familia. A fost o experiență incredibilă care a avut un rol important în formarea mea ca elev, dar și ca om.

Rep.: Cum te-ai organizat pentru a face față atât școlii, cât și activităților extracurriculare?

I.C.: Găsirea unui echilibru între școală, concursuri și pasiunile mele a fost o adevărată provocare, mai ales în primul an de liceu, când aproape totul era nou. Mi-am creat un program care să mă ajute să îmbin utilul cu plăcutul: mergeam la școală, apoi la sală, învățam, iar când timpul îmi permitea, ieșeam cu prietenii. Încercam să îmi rezerv timp și pentru activități relaxante, cum ar fi să cânt la pian, la chitară sau să scriu poezii.

Desigur, pe măsură ce am ajuns în ultimul an, presiunea a crescut. După școală, mergeam direct la sala de lectură și rămâneam acolo până seara. Ajungeam acasă epuizată, cu energie doar cât să mai citesc câteva pagini. Totuși, odată cu finalul examenelor și începutul procesului de admitere la facultate, am revenit la un program mai echilibrat.

Petrec zilele în bibliotecă, iar serile și weekendurile le dedic prietenilor și micilor escapade, fie ele la cabană, la film, la volei sau pe munte. Aceste momente de repaus mă motivează să învăț mai mult și să închei cu bine acest capitol, ajungând în final să mă bucur cu adevărat de vară.

„Mi-am reamintit constant că sunt om și că am voie să greșesc”

Rep.: Care a fost cel mai important sprijin pe care l-ai avut în drumul tău spre a deveni șefnde promoție?

I.C.: Privind în urmă, nu pot spune că mi-am propus de la început să devin șefă de promoție. Totul a început cu o provocare lansată de profesoara mea de chimie, doamna Chira Cristiana. Deși m-a încurajat să aleg un profil real, am știut clar că locul meu este la uman.

Mi-a spus atunci, în clasa a IX-a, că îmi propune o misiune: să demonstrez că excelența există și la uman și să închei liceul cu media 10. A fost un impuls puternic pentru mine. De fiecare dată când mă simțeam obosită sau lipsită de motivație, parcă îi auzeam încurajările. Părinții mei au avut, de asemenea, un rol esențial. Nu au pus niciodată presiune pe mine. Îmi spuneau mereu că o notă mai mică nu înseamnă sfârșitul lumii.

Acest sprijin necondiționat m-a ajutat să rămân cu picioarele pe pământ, chiar și în momentele în care mă simțeam copleșită. Mi-am reamintit constant că sunt om și că am voie să greșesc. Acești patru ani m-au învățat multe, dar poate cea mai valoroasă lecție este aceea că adevărata reușită vine atunci când înveți să te cunoști pe tine, să îți înțelegi ritmul și să ai încredere în drumul ales.

Rep.: Cum te-ai pregătit pentru examenul de Bacalaureat și ce metode de învățare ți s-au părut cele mai eficiente?

I.C.: Pentru examenul de Bacalaureat, am simțit că este necesar să-mi schimb complet abordarea. Simțeam că metodele cu care eram obișnuită nu mai dau randament și că trebuie să-mi creez propriile strategii, personalizate în funcție de fiecare disciplină.

La Limba și literatura română, m-am ghidat după comentariile primite la clasă de la doamna profesoară, însă le-am adaptat propriului stil. Nu am fost niciodată genul de elevă care poate învăța un comentariu „mot à mot”. Aveam nevoie de logică, de conexiuni și de structură, așa că mi-am transformat notițele în schițe logice pe care le puteam dezvolta și adapta ulterior, în funcție de cerințele subiectului. Învățatul, pentru mine, nu a fost niciodată despre memorare mecanică, ci despre înțelegere profundă.

În schimb, la Istorie, lucrurile s-au dovedit ceva mai dificile. Deși mi-a plăcut dintotdeauna această materie, simțeam uneori că, oricât de mult aș parcurge lecțiile, informația nu „se lipește” de mine. Aveam impresia că citesc în zadar. A fost nevoie de răbdare și perseverență. Am reluat fiecare lecție în parte, am subliniat ideile esențiale și le-am sintetizat în tabele comparative, cronologice sau tematice. Acest tip de organizare m-a ajutat enorm, iar informațiile au început, treptat, să capete sens și să rămână clare în memorie.

La Geografie, spre surprinderea mea, am învățat cel mai puțin, dar am simțit că stăpânesc materia cel mai bine. Mă simțeam sigură pe mine la această probă, fiindcă majoritatea informațiilor le asimilasem deja în clasă, prin exerciții vizuale, interactive, în special lucrul pe hartă. La capitolul relief, de exemplu, apelam la culori și simboluri, marcând pe hartă zonele în funcție de petrografie, mod de formare sau altitudine. Am folosit și aici metoda tabelelor, care îmi ofereau o privire de ansamblu clară și coerentă. Am încercat să găsesc materiale utile online pentru relieful României, dar, cum nu am găsit ceea ce căutam, am început să îmi creez propriile materiale.

Despre experiența Iuliei în cadrul Consiliului Administrativ: „Vocea noastră contează”

Rep.: Care a fost cea mai mare provocare pe care ai depășit-o în cei patru ani de liceu și cum te-a schimbat acea experiență?

I.C.: Cred că una dintre cele mai mari provocări din acești patru ani de liceu a fost să ies din zona mea de confort. Am fost pusă în situații care, la început, mă speriau sau mă blocau. Spre exemplu, am participat la diverse activități unde era nevoie să vorbesc în fața unui public, iar pentru mine, acest lucru era inconfortabil. Îmi era teamă să mă exprim, să fiu vulnerabilă, să mă expun. Cu toate acestea, am continuat să mă provoc, dar și să accept invitațiile venite din partea altora. Știam că doar prin astfel de experiențe pot evolua, că fiecare pas în afara zonei de confort este, de fapt, un salt înainte.

Un alt pas important a fost alăturarea mea în Consiliul de Administrație al școlii, unde am avut onoarea de a reprezenta vocea elevilor. La început, mi se părea straniu să particip la ședințe în care se discutau și se decideau lucruri esențiale pentru viitorul colegiului nostru. Dar pe parcurs, am înțeles că elevii nu sunt doar beneficiari ai sistemului educațional, ci pot fi și participanți activi. Vocea noastră contează. Iar dacă ne dorim o școală mai bună, e firesc să fim parte din procesul decizional.

Toate aceste activități m-au ajutat să câștig încredere în mine, să am mai mult curaj și să nu îmi mai fie teamă să îmi exprim punctul de vedere, mai ales în situațiile în care simt că mi se încalcă limitele personale.

Rep.: Dacă ai putea inventa o materie care să existe doar în școala ta și care să ajute viitorii elevi să devină șefi de promoție, cum ar arăta aceasta?

I.C.: Mi-ar plăcea să existe o disciplină care să îi învețe pe elevi cum să învețe. Deși poate părea un lucru simplu sau intuitiv, realitatea e că nu toți știm să învățăm eficient. Sunt materii extrem de încărcate, fiecare cu propriile caracteristici, și cred că o disciplină care să ne ofere metode concrete de învățare ar fi de un adevărat ajutor, fie că vorbim despre elevii care aspiră la performanță, fie despre cei care vor pur și simplu să înțeleagă în profunzime ce li se predă.

Adesea, informația este livrată într-un mod rigid, „turnată” în elev, fără a se ține cont de modul în care funcționează fiecare minte. Nu putem învăța la fel la Română, Matematică, Istorie sau Biologie. Stilurile noastre de învățare se schimbă și evoluează, iar a rămâne blocat într-un singur model, timp de patru ani, e pur și simplu ineficient.

Înainte de a putea acumula cunoștințe valoroase, trebuie să știm să ne raportăm la ele, să știm cum să le abordăm, cum să le înțelegem și cum să le sedimentăm. Din punctul meu de vedere, învățatul în sine ar trebui să devină o competență predată.

„Fiecare are o singură viață, iar ea merită trăită cu autenticitate, nu cu frică”

Rep.: Dacă ai putea alege un mentor din afara școlii care să te ghideze, cine ar fi și ce sfat crezi că ți-ar da?

I.C.: Mama. Ea a fost alături de mine în fiecare moment: și în clipele de bucurie, și în cele în care simțeam că mă prăbușesc. Îmi aduc aminte de nenumăratele dăți în care veneam acasă copleșită de emoții și stres, iar ea mă întâmpina cu brațele deschise și cu batistele pregătite.

Ne asemănăm foarte mult, ambele suntem perfecționiste, atente la detalii și mereu în căutarea echilibrului. Totuși, ea a reușit ceva ce eu încă învăț: să se detașeze de ceea ce spun ceilalți. Eu, din păcate, încă mă las influențată de părerile din jur. Înainte de a face un pas, mă gândesc automat: „Oare ce va spune X?” sau: „Cum voi fi percepută dacă fac asta?”. Știu că este un mod nesănătos de a trăi, iar mama m-a ajutat să conștientizez acest lucru.

Încet, dar sigur, am început și eu să mă eliberez de acest tipar mental. Încerc să-mi trăiesc viața după valorile mele, nu după așteptările celorlalți. La finalul zilei, fiecare dintre noi are o singură viață, iar ea merită trăită cu autenticitate, nu cu frică.

A consemnat Lorena PINTILIE