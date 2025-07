Investiții pentru comunitate, în Ghindari

Primarul comunei Ghindari, Vass Imre, dezvăluie în interviul următor care sunt principalele direcții de dezvoltare ale localității alcătuite din satele Abud, Ceie, Ghindari, Solocma și Trei Sate.

Reporter: Ce-ați reușit să realizați în cei cele trei mandate de primar și ce urmează să faceți în viitor? Ce proiecte v-ați propus?

Vass Imre: În anii trecuți am reușit să construim o grădiniță nouă, aproape, vis a vis, am terminat-o, în jur de 500.000 de euro a fost valoarea investiției, am reușit să reabilităm căminul cultural și în Trei Sate am reușit să reabilităm o școală. Momentan, avem două proiecte în curs, unul dintre acestea fiind asfaltarea drumului comunal Ghindari-Solocma.

Rep.: Câți kilometri are?

V.I.: 5 kilometri.

Rep.: În ce fază se află acest proiect?

V.I.: Suntem undeva aproape de 50% la lucrări. Săptămâna aceasta vrem să depunem primul strat de asfalt. Mai avem tot în curs de realizare înființarea Centrului de colectare cu aport voluntar, la Solocma.

Rep.: Ce înseamnă acest lucru?

V.I.: Acolo o să fie un centru unde se pot duce cauciucuri, plastic, și acolo o să colectăm. Aproape tot, în afară de gunoi menajer. O să fie niște containere, acolo adunăm deșeurile și după aceea o să fie trimise la locurile respective, la Târgu Mureș sau la Ungheni, o să vedem cu cine o să încheiem un contract.

Rep.: Proiecte de viitor?

V.I.: Multe vrem să facem, dar depinde cum o să fie ca efort. Era bine să avem stație de epurare, acolo neapărat trebuie să depunem un proiect când se deschide, pentru reabilitare, extinderea rețelei de canalizare și apă potabilă. De exemplu, mai avem un sat, Abud, unde vrem să depunem un proiect pentru asfaltare pentru o lungime de 3 kilometri.

Rep.: Care sunt obiectivele turistice importante din comună?

V.I.: Avem un muzeu și o galerie de artă.

Rep.: E deschis publicului, se poate vizita?

V.I.: Nu e în fiecare zi, dar este un profesor care se ocupă și dacă cineva vrea să viziteze, cu drag se deschide și se poate.

Rep.: Care este valoarea bugetului local aprobat pentru acest an?

V.I.: În jur de 4 milioane de lei.

Rep.: Cum îl considerați? Un buget mic pentru nivelul comunei?

V.I.: Niciodată nu ajunge, dar ieșim. Dacă și dublu se dă, avem unde să cheltuim.

Rep.: Un mesaj pentru cei care v-au acordat votul de încredere, având în vedere că ați ajuns la un al treilea mandat?

V.I.: Eu sper că în primul rând așteaptă când vin în Primărie și au probleme să fie tratați cum trebuie. Aici la Ghindari nu e ca la oraș, dacă cineva are probleme, oricând sunt disponibil să îl primesc, fără audiențe. Îmi doresc să dezvoltăm comuna cât se poate de mult.

Au consemnat Sandu TUDOR, Gabriela BELEAN, Ioana TURC