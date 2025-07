VIDEO: Termen nou de finalizare a clădirii Centrului de Arși de la Târgu Mureș

Noua clădire ce va găzdui Centrul de Arși de la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș va fi finalizată doar în primăvara anului 2026, nu spre sfârșitul acestui an, a anunțat Ec. Florin Crăciun, managerul SCJU Târgu Mureș, invitat în emisiunea ”Mureșul Medical”, ce a avut loc joi, 3 iunie, în studioul Zi de Zi Live.

”Conform contractului, din câte știu eu, nu sunt încă aprobate noile termene de finalizare a programului inițial, contractul de lucrări, finalizare la 1 noiembrie 2025. Am întâmpinat, pe parcursul derulării contractului, tot felul de mici piedici pe care le-am trecut. Realistic vorbind, șantierul o să se termine undeva în luna aprilie-mai 2026, partea de construcție (…) Urmează să se facă toate clarificările, trebuie documentate întârzierile și așa mai departe. Noi le știm. Au fost, dar nu este treaba spitalului în momentul de față. Noi avem doar calitatea de beneficiar. De un supervisor din punct de vedere calitativ al lucrărilor, noi nu suntem parte în contract. Noi puteam să stăm și la sfârșit să ni se predea clădirea, doar că am fost factori implicați împreună cu colegii mei de la serviciu tehnic, de la medici. Întotdeauna am venit în întâmpinarea lor când am avut o solicitare din partea proiectantului, din partea executantului, am venit cu susținere în timp real a problemelor pe care le-a identificat și am căutat să găsim soluții împreună”, a afirmat managerul SCJU Târgu Mureș.

În prezent, potrivit acestuia, se lucrează într-un ritm alert, lucrările de construcție au ajuns la stadiul turnării ultimei plăci și montarea acoperișului, au început recompartimentările în zona subsolului, parterului și primului etaj și montajul de schele pentru fațadă.

În ceea ce privește zona interioară, achiziția dotărilor ar urma să fie făcută din una dintre cele două surse de finanțare, un nou împrumut de la Banca Mondială sau Programul de Sănătate 2021-2027.

”Era o abordare a domnului ministru Rafila (Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății – n.a.), în sensul că teoretic putem să avem două surse de finanțare pentru partea de dotare, nu o să avem o clădire goală, o să avem o clădire dotată. Listele sunt concepute, sunt transmise spre Minister, la Autoritatea de Management a Băncii Mondiale. Dacă se merge pe varianta discutată, că se vor finanța din fondurile Ministerului, atunci colegii de la Autoritatea de Management a Băncii Mondiale, din cadrul Ministerului Sănătății, vor derula procedura de licitație urmând să se debuseze aceste sume dintr-un nou acord de împrumut cu Banca Mondială. Nu știu, o să vedem săptămâna viitoare (săptămâna aceasta – n.a.). Am fost informat că o să fie o vizită din partea Băncii Mondiale și cu reprezentanții Ministerului de Finanțe. Și atunci o să discutăm mai multe. Sau mai există varianta a doua de finanțare, pe Programul de Sănătate 2021-2027. Este un apel necompetitiv pentru dotarea centrelor de arși și să vedem dacă putem folosi și acea sursă de finanțare. Deci surse de finanțăre pentru dotare există în momentul de față. Adică avem soluții”, a dat asigurări Ec. Florin Crăciun în timpul emisiunii.

În clădirea noului centru vor fi relocate blocurile operatorii din actuala clădire a spitalului, dar și secția de Anestezie și Terapie Intensivă. În privința dotărilor există liste făcute și transmise către Minister. De asemenea, la capitolul dotări, în prima fază spitalul nu va fi dotat cu un robot chirugical Da Vinci, acesta urmând să fie achiziționat ulterior, din fondurile unui program național pe partea de chirurgie robotică, ce va fi lansat într-un viitor apropiat.

”Dacă luăm Piramida lui Maslow, încă suntem la nevoile de bază și de mijloc. Prima dată trebuie să acoperim acele nevoi și pe urmă să tindem spre vârf. Și nu vreau să blamez, știu că o să fie în viitorul apropiat lansat un program național pe partea asta de chirurgie robotică, la care avem condițiile să aplicăm și o să luăm banii din partea aceea, să nu folosim banii de la Marii Arși, de la dotarea Clinicii de terapie intensivă și a blocurilor operatorii”, a clarificat subiectul managerul SCJU Târgu Mureș

A doua bancă de țesut din țară, la Târgu Mureș

În cadrul clădirii Centrului de Arși a fost identificat un spațiu dedicat pentru amenajarea unei bănci de țesut, a doua din țară după cea de la Spitalul Clinic Colentina din București.

”În momentul de față este cea de la Colentina, care are și partea de cabinet care certifică probele recoltate. O să lucrăm îndeaproape cu ei și cu coordonatorul de acolo. Este foarte important să avem o bancă de țesuturi în Târgu Mureș, din prisma faptului că o să tratăm arși. Al doilea lucru bun este că vom ține în această bancă material și pentru transplanturile sau procedurile pe care le face Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, dar și pentru partea de ortopedie”, a afirmat invitatul emisiunii ”Mureșul Medical”.

Training de specialitate pentru personalul medical

Întrebat de personalul care va lucra în acest centru, dar și de specializarea acestuia, având în vedere cazurile grave de mari arși ce urmează să fie tratate aici, managerul SCJU Târgu Mureș a explicat că partea de training va fi efectuată atât în străinătate, cât și în țară, cu cadre medicale venite din străinătate: ”Sunt două componente pentru partea de specializare a personalului care va lucra efectiv și aici ne referim la secția de mari arși. Există o linie în buget pe Banca Mondială pentru a fi trimise sau a fi aduse cadre medicale și mediul medical din străinătate să facă training-ul personalului. În altă ordine de idei, împreună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara o să depunem un proiect, în parteneriat, pentru partea de protocole, partea de ghiduri naționale în ceea ce privește tratarea marilor arși, inclusiv partea de proceduri pentru îngrijirea de mari arși și de arși”.

Managerul SCJU Târgu Mureș a făcut referire și la nevoia de angajări pentru a completa schema de personal.

”Personalul (care va fi – n.a.) este personalul Clinicii de chirurgie plastică, va trebui angajat personal nou pentru că este un normativ. Pe centrele de mare arși sunt lucrurile stabilite clar cu normarea de personal. Acum suntem în construcție, urmează partea cu dotările, partea de modificare de structură. Noi, în momentul de față, nu avem paturile în structura spitalului, obținem modificarea de structură de la Ministerul Sănătății. Nu o să primim paturi în plus, o să iau paturile de pe alte secții cu rata de utilizare a paturilor mai mică decât optimul. Urmează partea de angajare a personalului și de trainuire a lui. Deci încă mai avem timp”, a mai spus invitatul emisiunii ”Mureșul Medical”.

Clădirea Centrului de Arși va avea regim de înălțime S+P+4E+Etaj tehnic şi va include Centrul de Mari Arși cu 15 paturi, blocul operator cu 25 de săli de operație, Secția clinică Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) cu 44 de paturi, spații conexe – sterilizare, unitate de transfuzii sanguine, morgă, centru de formare, spații tehnice, spații administrative și logistice etc. relocare Heliport. Investiția prevede realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea circuitelor medicale ale secțiilor.

Arina TOTH

Ioana TURC