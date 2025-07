INTERVIU – Inteligența care nu vânează note: Radu Șerban, șeful de promoție care a ales învățarea autentică în locul perfecțiunii impuse

Într-un sistem educațional care adesea valorizează performanța măsurabilă, Radu Șerban reușește să impresioneze nu doar prin rezultate, ci mai ales prin felul în care le-a obținut. Absolvent al Colegiului Național „Unirea” din Târgu Mureș și șef de promoție pe profilul real alături de colega sa Iulia Cârje, șefă de promoție la profilul uman, Radu a încheiat liceul cu media generală 10, iar examenul de Bacalaureat cu o medie de 9,21, realizări remarcabile, dar care, în cazul său, nu spun nici pe departe întreaga sa poveste.

Cu o gândire profundă, analitică, dar în același timp creativă și neconvențională, Radu este tipul de elev care nu doar învață, ci și înțelege, care nu doar rezolvă, ci și chestionează. Un tânăr care îmbină cu naturalețe rigoarea matematicii cu fascinația pentru biologie, competiția olimpiadelor cu introspecția artei și a lecturii, și care transformă fiecare etapă din parcursul său academic într-un exercițiu de autenticitate.

Radu nu se definește prin note, ci prin curiozitate. Nu prin medalii, ci prin idei. Nu prin conformism, ci prin libertatea de a învăța în felul său, profund, uman, conectat la sens. Este genul de tânăr care pare să fi înțeles, la doar 18 ani, ceva ce unii nu descoperă nici după o viață întreagă, că performanța reală nu înseamnă să fii primul într-un clasament, ci să nu te rătăcești de tine în drumul spre „mai bine”.

L-am invitat pe Radu la un dialog sincer despre parcursul său liceal, provocările întâlnite, pasiunile care l-au format, dar și despre felul în care privește viitorul, nu ca pe o destinație, ci ca pe o aventură de înțeles, trăit și construit cu luciditate.

Reporter: Cum ai reușit să îți menții rezultatele bune pe tot parcursul anilor de liceu?

Radu Șerban: Pentru mine, rezultatele bune la școală nu au fost niciodată un scop în sine, ci mai degrabă o consecință firească a felului în care m-am raportat la învățare. Am fost mereu curios, atent la detalii, și am încercat să înțeleg cu adevărat materia, nu doar să o rețin. Aș spune că motivația mea nu a venit din ideea de a obține note mari, ci din de respectul față de procesul învățării în sine.

Nu mi-am impus obiective de tipul „media 10 cu orice preț”, consider că performanța academică ar trebui să vină natural atunci când construiești o relație autentică cu învățatul. Când ești prezent, consecvent și sincer în efortul tău, rezultatele tind să apară fără să devină o obsesie.

Sigur, au existat și momente mai grele, dar, într-un mod poate paradoxal, m-au motivat exact pentru că n-am tratat școala ca pe o competiție, ci ca pe un parcurs personal. Dacă ar fi să rezum în spirit academic, probabil aș spune că: n-am optimizat nimic pentru note, ci pentru înțelegere, iar media 10 a fost, pur și simplu, un artefact statistic al metodei.

Rep.: Care sunt materiile tale preferate și de ce?

R.Ș.: Matematica și biologia au fost, fără îndoială, materiile mele preferate. Fiecare în felul ei m-a provocat, m-a fascinat și, în cele din urmă, m-a format.

Matematica m-a atras nu doar prin logică, ci prin eleganță. La un moment dat, a încetat să mai fie doar o unealtă de înțelegere și a devenit, pentru mine, o formă de expresie artistică. E o disciplină care nu acceptă ambiguități, și totuși lasă loc pentru creativitate. Într-o lume care, uneori, pare să funcționeze pe baza impresiilor rapide și a aparențelor, matematica oferă o formă rară de claritate și coerență, iar, ca perfecționist declarat, faptul că într-o demonstrație totul trebuie să fie exact și nimic „pe aproape” m-a făcut să simt că am găsit un loc unde idealismul meu nu e un defect, ci un avantaj.

Biologia, pe de altă parte, mi-a vorbit într-un limbaj mai viu. A fost despre complexitate, despre detalii care par imposibil de orchestrat și, totuși, funcționează perfect. Când te simți mic sau nesemnificativ, e de-ajuns să te uiți la cum funcționează o celulă umană, să te minunezi de raritatea vieții și simți din nou că aparții unui sistem incredibil de complex. Biologia mi-a dat nu doar întrebări, ci și direcția în care vreau să caut răspunsurile.

Ce mă entuziasmează cu adevărat e că, la granița dintre matematică și biologie, încep să apară idei care pot schimba lumea: de la înțelegerea bolilor, până la posibilitatea de a crea tratamente personalizate prin modele matematice și de inteligență artificială. Acolo simt că vreau să fiu: în punctul în care logica se întâlnește cu viața, și idealismul devine nu doar util, ci și necesar.

Olimpiadele ca formă de autocunoaștere: „Cred că e mai util să ne concentrăm intens pe ceea ce ne pasionează”

Rep.: Cum te-ai organizat pentru a face față atât școlii, cât și activităților extracurriculare?

R.Ș.: Pentru mine, activitățile extracurriculare, în special pregătirea pentru olimpiade, nu au fost niciodată un „extra”, ci chiar centrul în jurul căruia s-a construit tot restul. Am pus mereu accent pe pasiunile mele și am ales, conștient, să dau prioritate acelor domenii care îmi stârnesc cu adevărat curiozitatea și entuziasmul.

Învățarea, în cazul meu, a început întotdeauna cu olimpiadele. Ele au fost motorul motivației mele. Mă atrage profunzimea, provocarea intelectuală, spațiul în care ideile nu sunt servite, ci descoperite. Astfel, mai întâi mă ocupam de ce iubeam și abia apoi reveneam la materia „oficială” de la clasă. E o abordare care, poate, nu funcționează pentru toată lumea, dar pentru mine a fost cea mai naturală formă de echilibru.

Cred că e mai util să ne concentrăm intens pe ceea ce ne pasionează decât să încercăm să fim buni la toate, doar pentru bifă, dar, în același timp, nu cred în izolare intelectuală. Îmi place ideea de specializare cu deschidere: să ai un domeniu în care excelezi, dar și o cultură generală solidă care să-ți susțină gândirea și să-ți dea context.

Am învățat astfel să îmi gestionez timpul în funcție de cicluri de intensitate: în perioadele de pregătire pentru olimpiade, ele aveau prioritate absolută, iar după acele momente, îmi canalizam energia spre școală, recuperând sau consolidând unde era nevoie. A fost mai degrabă un echilibru dinamic decât unul rigid și cred că așa ar trebui să fie învățarea: vie, adaptabilă, conectată la cine ești și ce îți dorești.

Rep.: Care a fost cel mai important sprijin pe care l-ai avut în drumul tău spre a deveni șefnde promoție?

R.Ș.: În primul rând, părinții mei au fost un sprijin esențial. M-au susținut discret, dar constant, fără presiune, oferindu-mi libertatea de a mă descoperi și încrederea că pot merge pe drumul meu, chiar și atunci când el nu era neapărat cel mai ușor.

Totuși, dacă privesc dincolo de titlul în sine, aș spune că sprijinul decisiv a venit de la toți cei care au contribuit, într-un fel sau altul, la formarea mea ca om. Scopul meu nu a fost niciodată să obțin o etichetă, ci să devin o versiune cât mai autentică a mea.

Fie că a fost vorba de un profesor care mi-a oferit o critică sinceră, de un prieten care a făcut o glumă ironică după un eșec sau de cineva care s-a bucurat sincer pentru un rezultat la olimpiadă, fiecare dintre acești oameni a avut un rol.

Așadar, nu pot vorbi despre un singur sprijin, ci despre un întreg context de relații, dialoguri și gesturi care m-au ajutat să cresc. Șef de promoție este un titlu onorant, dar adevărata reușită este să știu că am ajuns până aici fără să pierd cine sunt.

„Timpul nu îmi ajunge pentru toate fațetele identității mele”

Rep.: Cum te-ai pregătit pentru examenul de Bacalaureat și ce metode de învățare ți s-au părut cele mai eficiente?

R.Ș.: Voi spune din capul locului că ceea ce urmează nu este un model universal și nici un sfat, ci o perspectivă sinceră asupra propriei mele experiențe. Adevărul este că nu m-am pregătit foarte intens pentru Bacalaureat. Nu pentru că nu l-am considerat important, ci pentru că în clasa a XII-a, prioritățile mele erau deja conturate clar: olimpiadele au fost în centrul atenției mele.

Am simțit că este ultimul an în care pot da totul la olimpiadă în acele domenii care mă definesc: matematică, biologie , respectiv inteligență artificială și am ales să-mi dedic aproape integral timpul și energia acestor provocări. Participarea la trei olimpiade naționale a fost mai mult decât o experiență academică: a fost un proces intens de autocunoaștere, de disciplină interioară și de conectare profundă cu ceea ce iubesc.

Bacalaureatul a venit, într-un fel, după toate acestea. M-am pregătit pentru el în aproximativ două săptămâni, suficient cât să abordez examenul cu claritate, dar fără să simt că acesta a fost centrul parcursului meu.

Totuși, pot vorbi cu convingere despre stilul meu general de învățare: un stil bazat pe logică, analogii vii și asocieri personale. La biologie, de exemplu, transformam conceptele în imagini, glume sau simboluri care aveau legătură cu viața mea. Fiecare noțiune devenea parte dintr-o poveste; iar povestea, odată simțită, nu se mai uită vreodată. De la o analogie cu o mâncare preferată sau cu o amintire plăcută, fiecare termen biologic poate fi asociat cu ceva mai profund.

La limba română, am lucrat altfel: nu am fost niciodată genul care să memoreze eseuri. În schimb, mi-am scris propriile eseuri, bazate pe înțelegere și structură logică. Mă interesa mai mult să exprim idei coerente și personale, decât să reproduc formule standardizate.

În esență, pregătirea mea pentru Bacalaureat a fost mai puțin despre acumulare și mai mult despre esențializare. Am învățat repede, dar profund, și, poate cel mai important, fără să mă abat de la ce contează cu adevărat pentru mine.

Rep.: Care a fost cea mai mare provocare pe care ai depășit-o în cei patru ani de liceu și cum te-a schimbat acea experiență?

R.Ș.: Cea mai mare provocare a fost, fără îndoială, găsirea unui echilibru între două lumi care îmi sunt la fel de dragi, dar fundamental diferite: pe de o parte, universul riguros, competitiv și adesea imprevizibil al performanței academice, în special în pregătirea pentru olimpiadele de matematică, biologie și inteligență artificială; iar pe de altă parte, lumea profund umană, tăcută și interioară a artei, a conexiunilor autentice, a lecturilor lente și a momentelor care nu se pot măsura în diplome sau medalii.

Am simțit, adesea, că timpul nu îmi ajunge pentru toate fațetele identității mele. Îmi doream să aprofundez, să învăț, să rezolv, să merg mai departe în domeniile care mă pasionează intelectual, dar, în același timp, simțeam o nevoie la fel de puternică de a trăi, de a simți, de a fi prezent în relațiile mele, în cultură, în momentele mici care dau sens vieții dincolo de rezultate.

Am învățat, în timp, că nu pot funcționa după o formulă strictă și că, în ciuda pasiunii mele pentru logică și structură, echilibrul nu se atinge printr-un algoritm, ci printr-o ascultare atentă a propriilor ritmuri. Ce e potrivit sau nu în viață nu se poate calcula după formule matematice precise, ci după valori interne greu de cuantificat matematic.

Am depășit această provocare printr-o formă de sinceritate constantă față de mine: uneori alegând să rămân în bibliotecă până târziu, alteori spunând „nu” unei ore în plus de pregătire pentru a fi prezent într-o conversație importantă sau într-un moment simplu, dar viu.

Ce am învățat?

Că performanța academică nu trebuie să vină în opoziție cu latura umană și emoțională, ci dimpotrivă, cele două se pot întări reciproc atunci când sunt susținute de o identitate coerentă. Am învățat că nu trebuie să ne restrângem la o singură versiune de sine pentru a reuși, ci să avem curajul de a ne construi parcursul cu toate nuanțele și contradicțiile sale. Am mai învăța și că, uneori, adevăratul echilibru nu înseamnă o împărțire perfectă a timpului, ci o alegere conștientă a ceea ce contează cu adevărat în fiecare clipă.

Lecții de viață în afara cataloagelor: „Cum să nu devii șef de promoție”

Rep.: Dacă ai putea inventa o materie care să existe doar în școala ta și care să ajute viitorii elevi să devină șefi de promoție, cum ar arăta aceasta?

R.Ș.: Ironia face ca materia care consider că ar ajuta cel mai mult viitori elevi să devină șefi de promoție să se numească, paradoxal, „Cum să nu devii șef de promoție”.

Ar fi fost o disciplină despre priorități sincere, despre a învăța pentru că îți pasă, nu pentru că îți trebuie. Ar fi un spațiu în care să înțelegi că e în regulă să alegi o plimbare în locul unui test de antrenament, să citești filosofie fără fișe de lectură, să râzi când iei un 7 și să nu confunzi valoarea ta cu o medie semestrială.

Curriculumul ar fi inclus momente reale din viață: cum să te bucuri de o victorie fără să o transformi într-un titlu, cum să pierzi fără dramatism, cum să înveți fără obsesie. Am fi învățat să trăim bine cu propria curiozitate, să ne urmăm vocația fără să ne comparăm continuu, să lucrăm cu sens, nu cu presiune.

Și, cine știe, poate tocmai prin această libertate autentică și prin echilibrul între rigoare și umanitate, unii dintre noi ar fi ajuns, fără să își propună, exact acolo: șefi de promoție. Viitori elevi nu ar veni șefi de promoție pentru că urmează un set de reguli clasice, ci pentru că au înțeles că școala nu e despre a ieși primul, ci despre a ieși întreg.

Cum spunea Antoine de Saint-Exupéry, „Perfecțiunea nu se atinge atunci când nu mai este nimic de adăugat, ci când nu mai este nimic de luat”. Într-o lume în care se pune accent pe acumulare (note, premii, activități), citatul sugerează că adevărata valoare apare când înveți să elimini ceea ce e artificial, exterior, impus, și rămâi cu ceea ce contează cu adevărat pentru tine: o idee clară, o direcție sinceră, o voce autentică care nu poate fi smulsă de nimeni și pentru nimic în lume.

Rep.: Dacă ai putea alege un mentor din afara școlii care să te ghideze, cine ar fi și ce sfat crezi că ți-ar da?

R.Ș.: Dacă ar fi să aleg un mentor din afara școlii, l-aș alege fără îndoială pe Richard Feynman. L-aș alege nu pentru faptul că a câștigat premiul Nobel sau pentru faptul că a revoluționat electrodinamica și mecanica cuantică, ci pentru felul în care a știut să rămână om între formule. Feynman a fost acel tip rar de geniu care nu s-a ascuns în spatele cuvintelor savant și nu s-a temut să râdă de propria seriozitate.

Și, da, unul dintre motivele pentru care îl admir este chiar faptul că avea un IQ modest de 125. Nu 180, nu 160. 125! În lumea geniilor un IQ de 125 e unul complet neimpresionant, dar tocmai asta îl face unic. E un coeficient de inteligență exact cât să nu impresioneze pe nicio fișă de selecție, dar suficient cât să demonstreze că mintea nu se măsoară în scoruri, în etichete, ci în idei mult mai profunde decât cele de suprafață. Ce l-a făcut atât de special pe Feynman n-a fost cât de repede rezolva probleme, ci cât de adânc voia să înțeleagă lumea.

Aș fi vrut să-l am ca mentor pentru că, într-o cultură care te împinge să fii strălucitor, el îți amintea că e suficient , deși uneori mai greu ,să fii autentic. Feynman nu e idealul de profesor perfect, ci omul care te învață să te bucuri când descoperi ceva și să nu te sperii când nu știi. Cred că ar fi fost genul de mentor care nu îți dă direcții, ci te face să-ți regăsești curiozitatea.

M-ar fi învățat că știința nu trebuie rostită cu voce gravă, că matematica nu are nevoie de aplauze și că uneori, a fi cu adevărat inteligent înseamnă doar să nu încetezi să întrebi. Și poate că; în tăcere, mi-ar fi lăsat o idee simplă, dar greu de uitat: „Mai degrabă aș avea întrebări fără răspuns, decât răspunsuri care nu pot fi puse la îndoială”. Când mă gândesc la Feynman, nu mă gândesc la note sau performanțe. Mă gândesc la o lampă aprinsă în întuneric și la cineva care, în loc să-ți spună unde să mergi, îți arată că ai voie să cauți.

A consemnat Lorena PINTILIE