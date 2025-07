Proiect PNRR implementat de Azomureș

Compania Azomureș SA Târgu Mureș se află în curs de implementare a proiectului cu titlul „Eficientizarea energetică a proceselor din cadrul gospodăriei de apă recirculată la Azomureş SA”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C6 Energie, Apel „Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial”.

Valoarea totală a proiectului este de 16.191.010,1 de lei, cu TVA, din care 13.605.891 de lei, fără TVA, iar valoarea maximă eligibilă nerambursabilă (valoarea finanțării solicitate) este de 5.689.095 de lei, iar valoarea eligibilă a cheltuielilor care se acoperă din contribuția proprie a beneficiarului este de 7.781.524 de lei.

”Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienței energetice la nivelul conturului stabilit, in speță la nivelul celor două sisteme de pompare independente din cadrul gospodăriei de apă recirculată, care va avea ca impact atât reducerea consumului de energie și a emisiilor GES, cât și reducerea intensității energetice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.5 Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial. Obiective specifice ale proiectului: reducerea consumului de energie pe perimetrul energetic identificat cu 33%, respectiv 3.369,878 MWh pe an; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe perimetrul energetic identificat cu 33% respectiv 1.088,47 tCO2 pe an; reducerea intensității energetice a activității identificate pe conturul energetic cu 0,00011 tep/mii lei”, se menționează într-un comunicat de presă.

Data preconizată pentru finalizarea proiectului este 31 decembrie 2025.

Alex TOTH