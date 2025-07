VIDEO: Admitere la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș – Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”

Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează în luna iulie a acestui an o sesiune de admitere pentru anul universitar 2025-2026. Aceasta se va desfășura online, în perioada 16-22 iulie, pe platforma web www.admitere.umfst.ro.

Ofertă atractivă

Prezent în Studioul Zi de Zi Live luni, 7 iulie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, Prof. Univ. Dr. Giordano Altarozzi, decan al Facultății de Științe și Litere ”Petru Maior”, a anunțat că oferta pentru studiile de licență cuprinde următoarele programe: Limba și literatura română – Limba și literatura engleză (3 ani, IF, Română), Limbi moderne aplicate – engleză, franceză, germană, italiană (3 ani, IF, Română), Comunicare și relații publice (3 ani, IF, Română), Comunicare și media emergente (3 ani, IF, Română), Studii de securitate (3 ani, IF, Română), Pedagogia învățământului primar și preșcolar (3 ani, IF, Română), Educație fizică și sportivă (3 ani, IF, Română) și Psihologie (3 ani, IF, Română). La acestea se adaugă un program pregătitor de limba română pentru cetățeni străini (un an, IF, Română).

În ceea ce privește oferta pentru studiile de master, aceasta conține următoarele programe: Medical Humanities (un an, IF, Română), Traducere multimodală (2 ani, IF, Română/ engleză, franceză, germană, italiană (două din cele patru limbi), Scriere creatoare și compoziție digitală (2 ani, IF, Română), Istorie și turism cultural (2 ani, IF, Română) și Educație fizică și consiliere sportivă (2 ani, IF, Română).

”Îi îndemn să pășească cu încredere spre universitatea noastră și spre Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” este o instituție de prestigiu, nu doar în România, este o universitate de prestigiu în regiunea Europei Centrală și de Est, cu parteneriate foarte bogate, consolidate și funcționale. O instituție care este în permanent orientată spre modernitate, spre inovare, spre îmbunătățirea serviciilor pe care le oferă, este deci o soluție mai mult decât recomandabilă și recomandată, este o soluție pentru viitor!”, este mesajul transmis viitorilor ”boboci” de invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș.

Arina TOTH

Ioana TURC