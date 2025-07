Interviu cu Daria Andreea Bârlean, eleva cu cea mai mare medie la Evaluarea Națională din Mureș

La doar 15 ani, Daria Andreea Bârlean, elevă a Gimnaziului „Dacia” din Târgu Mureș, se numără printre absolvenții de gimnaziu care au susținut Evaluarea Națională din acest an. Daria a obținut o medie remarcabilă de 9,92, cea mai mare medie din Mureș totodată. Performanța ei este cu atât mai impresionantă cu cât a fost rezultatul unei munci constante, al unei planificări riguroase și al unei motivații clare: dorința de a-și croi un drum sigur spre o carieră în domeniul medicinei. În ciuda provocărilor, Daria a reușit să îmbine cu succes studiul cu activitățile extracurriculare, fiind și jucătoare de volei. Am stat de vorbă cu ea pentru a descoperi cum arată parcursul unei eleve de excepție și care sunt valorile și metodele care i-au susținut succesul.

Reporter: Ce te-a motivat să obții cele mai bune rezultate?

Daria Andreea Bârlean: Dorința de a ajunge la liceul dorit, de a acumula cât mai multe și diverse informații, m-a motivat să obțin cele mai bune rezultate.

Rep.: Ce materii ți-au plăcut cel mai mult și de ce?

D.B.: Cel mai mult mi-a plăcut limba si literatura română și acest lucru se datorează profesoarei mele, care a reușit să-mi stârnească interesul pentru aceastĂ materie. În plus, mi-au plăcut fizica și matematica deoarece m-au provocat constant să gândesc logic și să găsesc soluții clare la probleme, care, pot să zic m-au ajutat și în viața de zi cu zi.

Rep.: Ai avut o metodă de învățare preferată sau un program de studiu special?

D.B.: Nu am avut o metodă de învățare, dar am încercat să fiu atentă la ore și să rețin cât mai multe informații din clasă în momentul predării lecțiilor. Acasă citeam din nou lecțiile și îmi făceam temele pentru a-mi întipări mai bine informațiile.

Rep.: Cum ai reușit să îți organizezi timpul între școală, teme și activități extracurriculare?

D.B.: Am învățat să-mi prioritizez sarcinile zilnice, stabilindu-mi un program clar. De exemplu, îmi rezervam timp după școală pentru teme și învățat, iar activitățile extracurriculare le planificam seara sau în weekend, în funcție de importanță. Am folosit și o agendă pentru a nu omite nimic important. Pe lângă organizare, am fost atentă și la echilibrul dintre școală și timp liber, ca să nu ajung la epuizare. Disciplina, planificarea din timp și stabilirea unor obiective realiste m-au ajutat să le gestionez pe toate eficient.

Rep.: Cum definești tu succesul?

D.B.: Succesul nu înseamnă doar note mari sau premii, participări la concursuri, olimpiade, ci mai ales evoluție personală și consecvență în munca depusă. Succesul, din perspectiva mea, înseamnă să te ridici de fiecare dată când întâmpini dificultăți și să îți păstrezi pasiunea pentru ceea ce faci.

Rep.: Ce calitate personală consideri că te-a ajutat cel mai mult să ajungi aici?

D.B.: Cred că cea mai importantă calitate care m-a ajutat să ajung aici a fost perseverența. Au fost momente în care a fost greu, în care am simțit oboseală sau stres, dar nu am renunțat. Perseverența m-a făcut să merg mai departe chiar și când eram tentata să amân sau să renunț.

Rep.: Ce planuri ai acum, după terminarea gimnaziului?

D.B.: După terminarea Gimnaziului, îmi doresc să frecventez cursurile la Liceul UMFST „George Emil Palade”, pentru că simt că este mediul potrivit pentru a mă pregăti în domeniul care mă pasionează: medicina. Este un prim pas în drumul meu spre facultate, unde îmi propun să devin studentă la Medicină.

Rep.: Ai un domeniu preferat sau o carieră pe care o vizezi?

D.B.: Da, domeniul care mă pasionează cel mai mult este medicina. Încă de mică am fost atrasă de științele legate de corpul uman și de ideea de a putea ajuta oamenii în mod concret. Îmi doresc o carieră în acest domeniu pentru că simt că mi se potrivește: e provocator, necesită empatie, responsabilitate și dedicare.

Rep.: Ce te pasionează în afara școlii?

D.B.: În afara școlii, mă pasionează voleiul. Chiar fac parte dintr-o echipă de volei a orașului Târgu Mureș. Îmi place atât pentru că este un sport dinamic, cât și pentru că mă ajută să lucrez în echipă, să fiu disciplinată și să mă relaxez totodată după perioadele de studiu. Voleiul îmi oferă energie, îmi dezvoltă spiritul competitiv și îmi aduce satisfacție.

Diana CĂRBUREAN