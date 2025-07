INTERVIU. Saschiz, bijuterie a turismului mureșean

Aflat la al șaselea mandat de primar al comunei Saschiz, din anul 2004, Ovidiu Șoaită realizează în interviul următor un mini-bilanț al proiectelor de succes finalizate pentru dezvoltarea comunității alcătuită din satele Cloașterf, Mihai Viteazu și Saschiz.

Reporter: Vă rugăm să faceți un bilanț al realizărilor pe care le-ați reușit din anul 2004, de când sunteți primar al comunei Saschiz, până în prezent.

Ovidiu Șoaită: Dacă ar fi să mă raportez la cel mai important proiect, practic care s-a făcut, deși nu a avut un impact direct asupra cetățenilor, totuși toți cetățenii au beneficiat de el, a fost cadastrul general. Am fost prima comună din județul Mureș care a reușit să facem cadastrul de general, în 2012, pe Programul CESAR al Agenției Naționale de Cadastru. S-au emis 8.700 de extrase de carte funciară gratuit tuturor proprietarilor de teren și mai mult decât atât, inclusiv succesiunile am reușit să fie suportate din fonduri de la Agenția Națională de Cadastru. Ulterior, odată ce situația juridică a proprietăților a fost clară, lucrurile s-au derulat, zic eu, cât de cât bine, în sensul că am reușit să modernizăm mai toată infrastructura rutieră de pe întreg teritoriul comunei, atât în intravilan cât și în extravilan. Suntem în fază de recepție a lucrării de canalizare, a alimentării cu apă.

Rep.: În ce proporție acoperă comuna Saschiz?

O.S.: Integral. Toate gospodăriile au rețea de apă, chiar dacă mai sunt câteva, cred că vreo 30 și ceva nereacordate, dar rețeaua de apă și de canalizare se duce până la ultima gospodărie, ultima casă, indiferent de statutul social al beneficiarului.

Rep.: Câți locuitori are în prezent comuna Saschiz?

O.S.: Avem 2.000 de locuitori, suntem o comuna mică, fără un potențial economic important. Tot ce am reușit să dezvoltăm, toate investițiile fost făcute pe fonduri europene și naționale.

Rep.: Cum a evoluat în acești ani infrastructura educațională și de sănătate din Saschiz?

O.S.: La fel, infrastructura educațională și de sănătate a fost îmbunătățită în permanență, s-a investit mult în grădiniță, în școală, avem Școală Smart, recepția lucrării a fost făcută anul trecut pentru Școala Gimnazială ”Ion Dacian”. Dispensarele sunt modernizate, dorim în continuare să accesăm fonduri în domeniul sănătății, acolo mai avem încă de făcut câte ceva.

Rep.: Ce proiecte aveți în derulare?

O.S.: În derulare, momentan, ne zbatem cumva să finalizăm partea de studiu de fezabilitate la rețeaua de alimentare cu gaz. Nu avem gaz. Și aceasta este prioritatea numărul 1. Avem piste de biciclete. Urmează să facem licitația pentru execuție. Suntem în procedură de licitație pentru piața centrală care se va moderniza și ea, este un proiect cu fonduri din Programul Operațional Regional.

Rep.: Aveți proiecte prin Programul ”Anghel Saligny”?

O.S.: Am avut străzile, am modernizat restul de străzi care nu au fost modernizate prin PNDL. Practic, toate străzile sunt modernizate, nu există nicio străduță nemodernizată, neasfaltată. Mai avem, în perspectivă, dorim să facem accesele la gospodării, partea de amenajare preisagistică, localitatea Saschiz fiind sit UNESCO, dorim să introducem toate rețelele în subteran, toate cablurile și tot ce aduce un impact vizual negativ localității Saschiz. În rest, sunt foarte multe de făcut și pe partea social, încercăm, în limita fondurilor pe care le vom avea, pentru că toate proiectele implică contribuție proprie, se pare că tot mai mare și cumva… lucrăm pe avarie, pe minus.

Rep.: Cum susțineți producătorii locali?

O.S.: Un proiect pe care am reușit să îl implementăm a fost tocmai despre dezvoltarea afacerilor locale, a mediului privat, în sensul că am reușit să achiziționăm fosta Școală Germană de la Biserica Evanghelică și acolo este practic un hub pentru ONG-uri și pentru societăți comerciale, cei care nu au spații pentru sedii, și-au găsit aici locul unde să-și desfășoare activitatea. Mai mult decât atât, pentru mine de la bun început zona privată și partea privată am considerat că trebuie să fie ajutată și susținută să se dezvolte. Tocmai în acest sens, mai toate activitățile culturale, evenimentele care se desfășoară la noi în comună sunt organizate de ONG-uri care au o susținere privată și reușesc să se descurce mult mai bine decât noi. Și au reușit într-adevăr să ajungă la niște evenimente care sunt recunoscute la nivel național și chiar mondial, Transilvania Bike Trails Race de exemplu, Săptămâna Haferland, Sărbătoarea Rabarbărului. Și așa, mai departe, pe orizontală, și producătorii au început să facă sucuri de tot felul, dulcețuri, produse culinare. Cumva s-a încercat să se pună în valoare și patrimoniul natural, adică da, avem un patrimoniu extrem de bogat, natural, avem un patrimoniu construit care se poate ușor vedea că a fost considerat patrimoniu datorită monumentelor istorice, pentru că am fost din 1996 cuprinși în Patrimoniul Mondial UNESCO. Dar ca sursă de venituri și de dezvoltare pentru localnici, era foarte clar că trebuie pus în valoare ceea ce avem. Ce nu a fost foarte ușor, am avut un sprijin și din partea Fundatiei ADEPT Transilvania, cu ajutorul lor, al experților pe care îi are, am reușit cumva să lămurim destul de mulți localnici care sunt implicați în producerea de produse locale, brânzeturi, dulcețuri, siropuri și încet, încet pensiunile au produse locale și zicem că suntem pe un trend pozitiv, practic suntem recunoscuți, suntem vizibili ca și așezare cu potențial turistic. Vin foarte mulți turiști din zonă și apreciază ceea ce găsesc aici, monumentele istorice, Cetatea, mai ales că ea este acum cireașa de pe tort.

Rep.: Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre introducerea Cetății de Refugiu din Saschiz în circuitul turistic.

O.S.: Cetatea a fost… este un proiect cam vechi de-al meu, pot să spun că prin 2007 m-am apucat de Cetate. Ba mai mult, la sosirea mea în administrație, în 2004, primul lucru a fost să defrișez toată vegetația forestieră care efectiv invada Cetatea și o acoperea. Nu știai că este Cetate acolo. Și după aceea am făcut documentațiile necesare, studiile necesare unei asemenea investiții. Undeva în 2011, la Ministerul Turismului, pe vremea respectivă, am reușit să obțin un contract de finanțare și am făcut toate procedurile, inclusiv cu zona centrală, practic era contract și de execuție și de finanțare, însă s-au reorganizat programele, ministerele, se contopise Ministerul Turismului cu Ministerul Dezvoltării și nu am putut să ducem la bun sfârșit atunci restaurarea Cetății. Însă, am conștientizat că nu putem dezvolta nimic fără fonduri europene, fără programe de dezvoltare, am urmărit absolut tot ce s-a putut urmări. În 2014 am depus din nou proiectul Cetății, la Fondurile Norvegiene. Am fost primii sub linie. Am depus apoi alt proiect, în 2015, pe Programul Operațional Regional, pe Axa 5.1., și am fost finanțați. Într-adevăr, am fost printre primii atunci, pentru că s-au acordat în sfârșit puncte și pentru faptul că suntem cumpriși în Patrimoniul UNESCO. Ceea ce era de așteptat pentru că nu era normal, avem o sumedenie de restricții și de constrângeri în ceea ce privește construcțiile și dezvoltarea. Adică efortul nostru este dublu față de orice altă localitate ce nu este în Patrimoniul UNESCO. Am depus procedura, licitația, iar în 2019 s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor care a evoluat destul de greu. A fost lucrare undeva la 2.800.000 de euro, cu foarte multe lucruri neprevăzute și foarte multe care au trebuit neapărat parcurse pe timpul execuției lucrărilor, inclusiv partea de finalizare a cercetării arheologice care ni s-a impus de către Comisia Națională, a trebuit și să o tractăm tot așa, din funduri proprii, pentru că nu erau finanțate printr-un program. Pe urmă au fost o serie de aspecte legate de constructori care erau așa cum erau. Pe urmau au apărut toate acele ajustări salariale, creșteri și majorări de contracte și am ajuns la finalizarea lucrărilor să avem un minus de 1,5 milioane. Am reușit cât de cât să plătim ceva de acolo, urmează, ne mai așteaptă constructorii, cumva, însă Cetatea este foarte bine restaurată, foarte mulți vizitatori care trec pragul și intră, nu le vine să creadă ce găsesc acolo și nu se așteptau să fie o asemenea bijuterie.

Au consemnat Alex TOTH, Gabriela BELEAN, Ioana TURC