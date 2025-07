Lansare de carte. Frământările, ironiile și nostalgiile lui Marius Ichim

Cocoșul de Aur a găzduit miercuri, 9 iulie, de la ora 17:30, lansarea cărții fostului om politic mureșean, Marius Ichim. Despre volumul de poezii „Ironii și nostalgii” și despre Marius Ichim au vorbit istoricul Cornel Sigmirean, scriitorul Ovidiu Pecican, Smaranda Enache, activistă pentru drepturile omului, și gazda evenimentului, omul de afaceri Cosmin Pop.

De asemenea, actorii Costin Gavază și Ion Vântu au citit câteva dintre poeziile scrise de Marius Ichim.

„Voi încerca să fac o aducere în memorie ceea ce, astăzi, Marius, care nu mai trăiește în Târgu Mureș, este una dintre pierderile de valoare pe care le-am suferit, a însemnat și ineditul pe care l-a adus el mereu – inovația, drumurile deschise – a fost întotdeauna un deschizător de drumuri. Și e un tip după care ne uitam și vedeam că se poate visa altfel, că se poate îndrăzni altfel, că se poate, până la urmă, reuși altfel”, a spus Cosmin Pop în deschiderea evenimentului.

Arhitectul festivalurilor de pe văile Gurghiului și Mureșului

„Marius Ichim, astăzi poet, a fost unul dintre reprezentanții generației noastre – suntem aproximativ din aceeași generație – care ne-a învățat să gândim critic și să acționăm activ, într-un mod profund liber și occidental. A fost cel care a inițiat mișcarea studențească culturală (…). A fost cel pe care care putem să-l numim, fără niciun fel de teamă, arhitectul Festivalului Valea Gurghiului – Valea regilor. (…) Este arhitectul festivalului care se desfășoară în continuare și își păstrează anvergura, pe care Marius și-a imaginat-o la început, Festivalul Văii Mureșului”, a mai spus Cosmin Pop.

„Eu cred că Marius Ichim, prietenul meu de aproape și de departe, astăzi de foarte aproape, intră în poezie de la el de acasă. (…) Marius vede ironii și nostalgii. Partea cu ironiile am înțeles-o și am râs la ea, pentru că, după cum știți, ironiile sunt un joc între egali, între semeni – nu faci ironii cu cineva care e nătărău și nu se prinde. (…) De la o vreme, se insinuează nostalgia, simți că acolo, la conac, are de toate (…), dar nu are Târgu Mureș, nu mai are nici adolescența exterioară, o mai are doar pe cea interioară”, a spus scriitorul Ovidiu Pecican.

„A fost o surpriză să îl descopăr ca poet”

„Mă bucur de această întâlnire pe care ne-o oferă Marius, cu frământările lui, cu nostalgiile lui și cu ironiile lui. Pentru mine a fost o surpriză să îl descopăr ca poet, deși citisem câteva din poeziile pe care el le-a postat, eu am avut șansa de a-l cunoaște într-o altă postură, ca unii dintre cei care, din generația tânără – foarte tânără, de vârsta fiului meu, începuseră un drum extrem de promițător pentru această țară, într-un oraș care avea un stigmat nenorocit, pe care nu și l-a dorit, nu l-a creat, l-a primit, și în care, totuși, exista o vibrantă societate civilă de nivel, aș îndrăzni să spun, național, chiar european, iar Marius, alături de alți tineri de atunci, au contribuit la consolidarea acelei societăți civile”, a spus Smaranda Enache, fondatoare a ONG-ului Liga Pro Europa.

„A încercat, ca mulți alții să facă parte dintr-un partid istoric, să urce acel partid la încercările vremurilor, care erau extrem de provocatoare. Un drum care, din păcate, ca în povestea meșterului Manole, se surpa zi de zi. Marius a continuat. Îmi amintesc că, la un moment dat, l-am întâlnit în curte, acolo la Liga Pro Europa și era omul viceprimar, care nu avea sediu (birou (?) n.r.) – trăiam asemenea vremuri absurde, în care o persoană putea decide cine, din cei aleși poate să sau nu să îndeplinească o funcție publică. A rezistat eroic, ca mulți alți tineri, la ceea ce se întâmpla, iar la un moment dat a plecat”, a rememorat Smaranda Enache. Marius Ichim a fost unul dintre liderii PNL Mureș, iar de mai mulți ani locuiește în Franța.

„Cartea lui, pe care am citit-o cu surprindere, o surprindere care a crescut de la primele pagini, până la ultima, este o carte care, într-adevăr, rememorează drumul acesta al speranței, al ironiei, al contradicțiilor, al înfrângerilor și al durerii finale care este exilul. Eu am crezut că toată cartea va fi despre exil, nu, începuturile pline de ironia lumii în care o mulțime de uzurpatori se urcă pe simboluri, pe valori, pe zile naționale, pe tricoloare, pe partide”, a mai spus Smaranda Enache.

„Marius este un personaj al acestui oraș”

„Este cu adevărat un eveniment deosebit, ceea ce înseamnă că lumea îl iubește poezia și că lumea îl iubește pe Marius și că își dorește să se întâlnească cu el – el exilat de câțiva ani, plecat în Franța, dar vreau să vă spun că este mai conectat la realitatea românească decât mulți dintre noi. (…) Marius este un personaj al acestui oraș, aș spune că vreme de peste 30 de ani a fost în prim-planul vieții cotidiene și chiar politice. Eram cadru didactic la Universitatea „Petru Maior” și într-o zi am ieșit la o cafenea, acolo pe strada Iorga (…), acolo era era un grup de tineri studenți, iar printre ei, bineînțeles, Marius Ichim. Atunci l-am cunoscut pe nonconformistul student Marius Ichim care anima viața studenților. Apoi, peste ani, l-am întâlnit în viața politică, liberal, candidat la primăria orașului Târgu Mureș. L-am susținut, eram printre puținii care am subscris la proiectul său”, și-a amintit istoricul Cornel Sigmirean. Apoi, a citit un text scris de criticul și profesorul universitar Iulian Boldea despre volumul de poezii al lui Marius Ichim.

Marius Ichim, povestea primelor versuri

„Am conceput acest eveniment ca pe o reunire între prieteni. Inițial, acest volum a fost mai mult un pretext pentru mine pentru ca să mă întorc la Târgu Mureș, să mă reîntâlnesc cu mulți prieteni pe care nu i-am mai văzut de 11 ani. (…) Prima dată când am scris un poem eram în clasa a V-a, când am primit o temă la limba română. Profesoara de română, care ne era și dirigintă, ne-a dat o temă suplimentară prin care ne-a dat să alegem unul din cinci proverbe după care noi să creăm o fabulă – pentru cine îndrăznește și în versuri. M-am dus acasă foarte entuziasmat, am scris rapid (…), după care mi s-a făcut rușine. Acest sentiment l-am mai întâlnit în jurnalul lui Virgil Gheorghiu, unul dintre cei mai mari scriitori români din Franța. În orice caz, a fost cel mai vândut scriitor român din străinătate, a vândut 10 milioane de exemplare – cartea sa Ora 25 din care s-a făcut și un film, în care a jucat și Anthony Quinn. În jurnalele sale, Virgil Gheorghiu, care a debutat ca poet în România interbelică, povestea despre prima poezie pe care a scris-o. (…) I-a arătat-o colegului său de clasă, iar reacția colegului a fost: „ce îmi dai să nu te spun la domnul?”. Exact același sentiment m-a cuprins și pe mine după ce am scris acea fabulă în versuri, pe care n-am mai îndrăznit să o trec pe curat. Am scris, făcându-mi tema, o proză după fabula respectivă, dar la școală am luat cu mine și ciorna. Unul dintre colegii mei de clasă, (…) mi-a furat ciorna, a început să râdă: „scrie poezii, scrie poezii”, dar ulterior a folosit-o ca temă, pentru că nu-și făcuse tema. (…) Lucrul acesta în viața mea s-a perpetuat, s-a perpetuat în viața politică, s-a perpetuat de multe ori în viața socială. Și, dacă am scris discursuri multor personalități politice, niciodată pentru mine nu am reușit să scriu un discurs de care să fiu mândru”, a mărturisit Marius Ichim.

Ulterior, înainte ca actorul Ion Vântu să citească poemul „Duce, Il Duce…”, Marius Ichim a povestit evenimentul care a declanșat scrierea versurilor. „M-a inspirat prefectul județului Mureș, din luna decembrie a anului trecut, care a sesizat că Lupa Capitolină are o spărtură în dos, acuzând municipalitatea de faptul că a încercat să ponegrească simbolul românității și al unității. L-am sunat și i-am spus că poate nu cunoaște istoria. Trebuie să știți că cinci statui, pentru prima dată, au fost dăruite României de Mussolini. Trei dintre ele au fost la București, Cluj și Timișoara – una dintre ele se presupune că a ajuns la Târgu Mureș sau, mă rog, o replică a sa. La un moment dat, în 1940, cu Dictatul de la Viena, când Italia era arbitru, lumea politică a vremii, partidele naționaliste în special, își puneau mare bază în Mussolini ca arbitru iubitor al latinității. Ce s-a întâmplat, ne povestește Ion prin poezie.”

„Atuncea patrioții, cei fascinați de Duce,

Studenți din legiunea cea fără de Fortună,

Porniră o revoltă de daci blajini sub cruce

Și au vânat lupoaica cu pietre din Columnă.

Lupa Capitolina a suportat dezastrul –

Ciobită ici și colo, ori spartă pe alocuri.”

(fragment din poemul „Duce, Il Duce..”, de Marius Ichim)