Școală de Vară, la Biblioteca Copiilor din Târgu Mureș

Biblioteca Copiilor din Târgu Mureș a fost miercuri, 9 iulie, gazdă pentru participanții la ”Școala de Vară ETA – Educație, Tradiție, Artă!”, una dintre taberele active din oraș în această vară.

”Am început cu o prezentare a bibliotecii, le-am explicat cum se pot înscrie și care sunt regulile de conduită într-un loc dedicat cărților. De aici, am deschis ușa către tema bunelor maniere, citind împreună cartea „Te rog, mulțumesc, te iubesc! Ema și Eric învață bunele maniere” de Ioana Chicet-Macoveiciuc. După ce am explorat întreaga secție de copii, ne-am pus creativitatea la treabă: am realizat suporturi de creioane din materiale reciclabile – o activitate distractivă, dar și utilă. La final, am revenit la povești: una cu tâlc despre bune maniere și una amuzantă, ca să ne luăm la revedere cu zâmbetul pe buze. Educația de vacanță poate fi interactivă, creativă și… plină de povești! Mulțumim pentru vizită și vă așteptăm cu drag și data viitoare”, au informat reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

(Redacția)