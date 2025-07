Școala Super Driver®. Servicii unicat în județul Mureș!

Super Drive, școală de șoferi din Târgu Mureș, oferă posibilități unice în județ. Aici pot fi făcute cursuri pentru toate categoriile de permis și, exclusiv în județul Mureș, cursuri de conducere defensivă sau pregătire pentru pilotaj sportiv. Detalii ne-au oferit membrii din conducerea companiei.

Rep.: Vă rugăm să ne prezentați serviciile pe care le oferiți?

Echipa Super Driver®: Suntem o școală de conducători auto care nu se mulțumește să fie o simplă școală de șoferi. La noi pot fi făcute cursuri pentru toate categoriile de permis: AM, A1, A2, A, B125, B1, B, B96, BE, C, CE și D și, în plus, suntem printre puținele școli din țară care dețin baza materială și o echipă calificată cu experiență pentru pregătire inclusiv în sporturile cu motor și care organizează cursuri de conducere defensivă, pilotaj sportiv sau navigare.

Aceste cunoștințe avansate și experiența acumulată în sporturile cu motor sunt integrate în pregătirea elevilor noștri, pentru a le oferi nu doar abilitățile necesare pentru a obține permisul de conducere, ci și pentru a deveni șoferi responsabili, încrezători și capabili să reacționeze corect în orice situație rutieră din trafic.

Școala a fost înființată în anul 2017, iar strategia noastră a pus pe primul loc cursanții și nevoile lor. A funcționat, dacă ne raportăm la cele peste 500 de recenzii pozitive de la foști sau actuali cursanți.

De menționat că, după succesul de anul trecut, și anul acesta vom fi parteneri principali în organizarea celei de-a 3-a etape a Campionatului Național de Off Road, Trofeul Super Driver®, care va avea loc în perioada 22–25 mai 2025, la Ibănești.

Rep.: Ce vă diferențiază de alte școli de șoferi din județ, în afară de serviciile inedite?

Echipa Super Driver®: Cred că cea mai mare diferență o face implicarea totală în tot ceea ce are legătură cu lumea auto și moto. În ceea ce privește sporturile cu motor, mai mulți dintre colegii noștri sunt implicați în competiții naționale și internaționale. Îl putem menționa aici pe Doru Văcaru, care este navigator în Campionatul Național de Off Road.

Un alt aspect la care ținem foarte mult este legat de pregătirea profesională continuă a instructorilor și profesorilor de legislație. Aceștia participă anual la cursuri de calificare, atât teoretică, cât și practică, tocmai pentru ca toată experiența și informațiile noi să se reflecte în fiecare lecție. Le oferim cursanților încrederea și competențele necesare pentru a deveni șoferi siguri și bine pregătiți.

Tot aici ar trebui să menționăm și baza de pregătire practică la care avem acces, unde, periodic, organizăm cursuri avansate (frânare de urgență, derapaj, ocolire în viteză), destinate cursanților noștri.

Rep.: Vă rog să ne detaliați serviciul de conducere defensivă.

Echipa Super Driver®: Cursurile de conducere defensivă sunt destinate posesorilor de permis de conducere. Vorbim despre programe care au ca scop învățarea de tehnici avansate pentru a preveni accidentele. Se concentrează pe anticiparea pericolelor, gestionarea situațiilor de urgență și îmbunătățirea abilităților de condus. Cursurile au o componentă teoretică și una practică. Cea teoretică pune accentul pe anticiparea posibilelor pericole din trafic, cunoașterea autoturismului sau sfaturi și trucuri utile.

În cadrul componentei practice, încercăm să împingem până la limită, sau chiar puțin peste ea, autoturismul, tocmai pentru a vedea și simți ce se întâmplă cu mașina în asemenea situații și pentru a învăța cum se poate recăpăta controlul în situațiile limită care pot apărea în trafic, totul într-un mediu sigur și controlat. Printre exercițiile făcute la acest tip de cursuri putem aminti: frânare de urgență cu și fără evitare, redresarea unui autoturism care derapează, tehnica corectă de coborâre dintr-un autoturism răsturnat, folosirea corectă a centurii de siguranță și simularea unui accident frontal la diferite viteze, evitarea unui obstacol în viteză și lista ar putea continua.

Pentru realizarea tuturor exercițiilor, folosim diferite simulatoare, după cum urmează: simulator de alcool, simulator de răsturnare, simulator de impact și două tipuri de simulator pentru derapaj.

Rep.: Unde vă desfășurați activitatea pentru segmentul de legislație și ce condiții oferiți?

Echipa Super Driver®: Cursurile de legislație rutieră se desfășoară la sediul nostru din Târgu Mureș, str. Târgului, nr. 18. Pentru a ajuta cursanții, avem o secțiune de cursuri inclusiv pe website-ul nostru, unde le punem la dispoziție diferite cursuri în format video și un curs de legislație în format audiobook, care a fost foarte bine primit de către cursanți. Unele cursuri sunt disponibile inclusiv online, prin platforme care permit acest lucru sau pe website-ul nostru. Mai trebuie să amintim faptul că avem două cursuri foarte interesante: „Obiceiuri periculoase la volan” și „Bazele conducerii defensive”, care pot fi urmate gratuit de către cursanții școlii noastre.

Rep.: Veți avea noutăți în privința serviciilor în perioada următoare?

Echipa Super Driver®: Noutatea absolută este că, în scurt timp, vom lansa aplicația Super Driver®, care permite atât învățarea în cel mai eficient mod, cât și gestionarea tuturor aspectelor legate de școala de șoferi (documente, plăți, programări ale orelor de conducere etc.). Bineînțeles, o componentă foarte importantă pe care o aduce aplicația este evaluarea instructorilor și a partenerilor de către cursanți, un demers care ne ajută să menținem serviciile la un nivel foarte ridicat. Odată cu lansarea aplicației Super Driver®, vom demara și extinderea în alte orașe, prin programul destinat partenerilor.

• Cursuri pentru toate categoriile de permis: AM, A1, A2, A, B125, B1, B, B96, BE, C, CE și D

• Pregătire în sporturile cu motor

• Cursuri de conducere defensivă, pilotaj sportiv sau navigare

• Pregătire pentru frânare de urgență cu și fără evitare

• Pregătire pentru redresarea unui autoturism care derapează

• Pregătire pentru tehnica corectă de coborâre dintr-un autoturism răsturnat

• Pregătire pentru folosirea corectă a centurii de siguranță și simularea unui accident frontal la diferite viteze

• Pregătire pentru evitarea unui obstacol în viteză

