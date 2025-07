INTERVIU cu Alexandru Iernuțan : „Singura cale înainte este prin noi înșine, dar nu singuri!”

În fiecare an, la final de liceu, există tineri care, prin muncă, perseverență și o autentică pasiune pentru cunoaștere, reușesc să devină modele pentru întreaga lor generație. Un astfel de exemplu este Alexandru Iernuțan, absolvent al Colegiu Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, care a încheiat clasa a XII-a cu o performanță remarcabilă: media 10. Alexandru a fost desemnat șeful de promoție al specializării Matematică-Informatică intensiv Informatică, o distincție pe care a meritat-o nu doar prin rezultatele obținute, ci și prin consecvența, modestia și claritatea cu care și-a croit drumul.

Într-o lume tot mai grăbită, în care performanța este adesea confundată cu competiția fără sens sau cu acumularea mecanică de note, Alexandru vine cu o altfel de poveste. Una despre curiozitate autentică, autodisciplină asumată și o bucurie sinceră de a învăța. Nu și-a dorit doar să fie primul, deși a reușit asta, ci a căutat mereu să devină o versiune mai bună a propriei persoane, pas cu pas, an după an. Visul lui? Să se specializeze în informatică și să contribuie activ la progresul societății, fie în România, fie dincolo de granițe. Iar până acolo, să rămână aproape de oameni, de prieteni, de familia sa și de valorile care îl definesc.

În interviul de mai jos, Alexandru ne dezvăluie nu doar cum a ajuns în fruntea unei generații, ci și cine este cu adevărat: un tânăr cu o gândire lucidă, o sensibilitate fină, umor subtil și o profunzime care inspiră. Ne vorbește despre transformarea sa personală din anii de liceu, despre momentele de îndoială și cum le-a depășit, despre Sci-fi, strategii și despre ce înseamnă, de fapt, „a învăța pentru viață”. Este, în fond, o lecție de umanitate și echilibru într-o perioadă în care avem mare nevoie de repere autentice.

Vă invităm să-l cunoașteți pe Alexandru Iernuțan, un tânăr care și-a câștigat locul în top nu doar prin note, ci mai ales prin profunzimea gândirii și simplitatea cu care își trăiește excelența.

Reporter: Care a fost relația ta cu profesorii și colegii în toți acești ani și cum crezi că te-au influențat în evoluția ta?

Alexandru Iernuțan: Când am început liceul, eram o persoană diferită de cine sunt acum. Poate nu cu totul diferită, dar cu siguranță diferită. Eram mult mai introvertit, mai închis, și aveam așteptări care, ca să fiu sincer, nu aveau o prea mare legătură cu realitatea. În gimnaziu am avut doar un prieten bun cu care mă înțelegeam cu adevărat și care știam că mă susține, în timp ce toți ceilalți îmi erau vag colegi. Totuși, această situație s-a schimbat rapid și radical, pe măsură ce mi-am făcut prieteni și m-am adaptat la noul mediu în care mă aflam. Am ajuns să consider că toți colegii de clară erau prietenii mei, cu siguranță unii prieteni mai buni decât alții, dar cu toții eram prieteni. Am glumit, ne-am distrat, m-am dezvoltat, am spus glume pe care nu vreau să le repet aici și pe care le-am tot repetat până când și-au pierdut umorul și ironia de a le spune a devenit partea amuzantă. Cred că în liceu am reușit să devin „adevărat”, am reușit să mă deschid și am legat prietenii care sunt sigur că vor rezista în continuare.

În ceea ce privește profesorii, nu pot spune că au existat profesori care nu mi-au plăcut. Sigur, în unele momente unii profesori m-au supărat, dar acelea au fost doar sentimente de moment, nu au definit relația mea cu profesorii respectivi. Dar am avut cu siguranță profesori care mi-au plăcut și pe care i-am admirat, iar unul dintre ei este domnul Cristinel Codău, care mi-a fost profesor de fizică în primii doi ani de liceu. Deși mă interesează fizica, ea nu este, și probabil nici nu va fi, o materie care să mă entuziasmeze, dar domnul Codău nu a eșuat niciodată în a face fizica amuzantă sau a-mi stârni interesul.

O întâmplare comică de la ora de fizică a fost atunci când eu și cu un coleg de-al meu nu am reușit să rezolvăm o problemă de la temă, așa că i-am cerut unui alt coleg, care de altfel nici nu era interesat de temă, să întrebe de ea în timpul orei. Domnul Codău l-a ținut pe dragul nostru coleg și prieten la tablă întreaga oră, ceea ce eu și celălalt coleg am considerat foarte amuzant. În rest, am avut relații amiabile cu ceilalți profesori, care au fost cu toții utili în a-mi spori cunoștințele.

„Pentru mine, a învăța este ceva natural”

Rep.: Cum ai reușit să menții un nivel atât de ridicat al rezultatelor tale pe parcursul celor patru ani de liceu, într-un ritm care, pentru mulți, pare imposibil de susținut?

A.I.: Ca să răspund sincer, trebuie să spun că mie nu mi s-a părut a fi un efort mare. Pentru mine, a învăța este ceva natural, nu necesită să lucrez în mod activ, să mă străduiesc. Întotdeauna am avut o fire curioasă, am fost dornic să aflu lucruri noi, să descopăr, să explorez. Îmi amintesc, deși cam neclar, cum citeam, când eram foarte mic, din cărțile tatălui meu. În loc să citesc cărți pentru copii eu citeam cărți despre spațiu și despre explorarea acestuia, despre Lună și despre misiunile Apollo, despre programul Soyuz, despre Marte și despre Venus, deși nu-i de parcă înțelegeam mare lucru din ceea ce citeam.

Totuși, ar trebui să spun câte ceva și despre strategia pe care am folosit-o ca să învăț. M-am silit întotdeauna să fiu atent la ore, chiar și atunci când unele lecții nu mă prea pasionau, astfel încât să plec de la școală cu lecția deja pe jumătate învățată. Mai mult, am încercat să învăț lecțiile și să-mi fac temele în ziua în care le-am primit. Asta a fost partea cea mai grea, pentru că am învățat fiecare lecție și am făcut fiecare temă. Chiar și atunci când nu aveam chef, chiar și când eram obosit, chiar și când exercițiile îmi puneau la încercare răbdarea, fie prin dificultate, fie prin simpla lor cantitate. Și am avut grijă să recuperez întotdeauna ceea ce n-am putut face la timp. Privind în urmă, poate că a fost puțin cam excesiv…

Rep.: Au existat momente de îndoială, oboseală sau renunțare? Cum le-ai gestionat și ce te-a motivat să mergi mai departe?

A.I.: Clar că au existat momente în care mă întrebam: „Chiar merită să lucrez atât de mult?”. Sforțările mele mai sus pomenite pentru a-mi face toate temele și a-mi învăța toate lecțiile au fost adeseori sursele momentelor de îndoială și de oboseală, momente în care gândurile mele se opreau asupra colegilor și prietenilor mei care nu lucrau atât de mult, care nu se străduiau atât de tare, dar care totuși nu aveau probleme în ceea ce privește școala și despre care credeam că aveau timpul liber nelimitat. Mi-a fost greu să mă gândesc la acest aspect și să găsesc energia pentru a munci în continuare.

Și totuși, am făcut-o! Nu a existat niciodată un moment de renunțare, un moment în care să spun „mă dau bătut” și să-mi las de bunăvoie lecția neînvățată sau tema nefăcută. Am descoperit că o parte din mine nu se poate mulțumi cu a lăsa o treabă neterminată, sau făcută de mântuială. Și am descoperit că acelei părți din mine îi place mai ales să-i facă în ciudă părții din mine care ar prefera să lase munca pe altă zi și să se uite toată ziua la televizor!

Ideea este că mă mândream cu a putea spune că am făcut toate temele, că mi-am învățat lecțiile la timp, și nu noaptea înainte de test (sau, chiar mai rău, în dimineața testului, ca să nu vorbim de „în timpul testului”) și că aveam numărul cel mai mic de absențe. Și chiar dacă acest fapt nu era atât de impresionant pentru alții, chiar dacă nu îl vedeau la fel de eroic cum îl vedeam eu, ceea ce conta cu adevărat era că pentru mine chiar era important. Că pentru mine, toată munca depusă avea o valoare. Și m-a ajutat mai ales dorința de a fi cea mai bună versiune a mea, cât timp eu știam că din start aș eșua dacă aș alege să las ceva nefăcut.

Rep.: Care sunt valorile sau principiile după care te-ai ghidat în această perioadă și care crezi că te-au ajutat să devii cine ești azi?

A.I.: Cred că cel mai important factor în rezultatele mele a fost perfecționismul meu. Știu că în mod normal perfecționismul este văzut ca o trăsătură negativă, ca ceva ce trebuie evitat, dar pentru mine nu a fost așa ceva. Presupun că în cazul meu ar fi mai degrabă vorba de un pseudo-perfecționism deoarece, deși am încercat mereu să ating acel nivel, m-am obișnuit cu ideea că perfecțiunea este ceva imposibil de atins. Ceea ce încerc să spun este că am acceptat că perfecțiunea este, și va fi, doar un ideal, iar în acest caz încercarea de a-l atinge este ceea ce contează. Faptul că era întotdeauna ceva ce nu am făcut sau ceva ce putea fi făcut mai bine, faptul că destinația era întotdeauna în fața mea m-a motivat să parcurg drumul, m-a motivat să mă străduiesc în continuare, să devin din ce în ce mai bun.

În ceea ce privește alte aspecte ale personalității mele, eu tind să prețuiesc foarte mult onestitatea. Prefer ca oamenii să vorbească întotdeauna cu sinceritate, să nu ascundă ceea ce cred cu adevărat, mai ales atunci când au o problemă! Problemele pot fi rezolvate doar dacă recunoști că există, și câteodată este greu să facem asta. Alte valori care mă definesc ar fi curiozitatea, din motive care cred că până acum sunt evidente, și bunătatea. Am încercat să-mi ajut colegii de fiecare dată când mi-au cerut ajutorul (nu, nu le-am dat niciodată temele gata făcute) și în general încerc să tratez lumea cu respect și cu empatie. Îmi place să știu că le sunt de ajutor altora.

„Când eram mic, voiam să devin un astronaut”

Rep.: Dincolo de rezultate, cum ești tu ca om? Ce te pasionează, ce te inspiră și ce te face să zâmbești într-o zi obișnuită?

A.I.: Pasiunea mea cea mai mare este Sci-fi-ul. Fie că este vorba despre cărți, filme, jocuri, îmi place orice de o natură științifico-fantastică. Spațiul, tehnologia, „viitorul”, aceste lucruri mă entuziasmează. Ați putea spune că sunt un visător în acest sens. De fapt, când eram mic, voiam să devin un astronaut, să explorez spațiul. Era o idee cu totul fascinantă, care îmi dădea un vag sentiment al fericirii oricând mă gândeam la el. Chiar și acum am parcă tentația de a parcurge un astfel de drum, dar m-am hotărât să mă axez pe informatică. De altfel, spațiul nu are un monopol asupra Sci-fi-ului, mai este și Inteligența Artificială! IA-ul este și el un concept fascinant, deși nu sunt sigur dacă vreau să mă specializez în această direcție sau dacă vreau să devin un informatician mai „general”.

Aș putea spune că o altă pasiune a mea este istoria, pentru că mie mi se pare o știință exactă, iar mie îmi plac științele exacte. Descoperirile istorice au o la fel de mare importanță pentru mine ca și, de exemplu, descoperirile matematice, deoarece istoria ne dezvăluie cine suntem.

Majoritatea timpului meu liber îl petrec vizionând seriale cu familia, citind cărți și jucându-mă pe calculator, întrucât trăiesc într-un mediu rural și îmi este deci mai „greu” să ies cu prietenii. Nu neapărat mai greu, dar cu siguranță nu convenabil în ceea ce privește transportul. Cel mai mult îmi plac jocurile de strategie, mai ales când este vorba de o strategie pe termen lung, întrucât aceste jocuri îmi permit să mă concentrez asupra unui obiectiv și să-mi pun la încercare capacitățile de planificare. Și îmi mai dau și sentimentul că construiesc ceva, ceea ce este un factor important.

Rep.: Dacă ai putea crea o materie care să fie predată doar în școala ta și care să pregătească elevii pentru viață, nu doar pentru examene, cum s-ar numi și ce ar cuprinde?

A.I.: În ceea ce privește materia în sine, nu cred că este neapărat nevoie de o materie nouă. Mă consider o persoană practică, nu-mi plac lucrurile făcute degeaba sau pierderea de timp. În plus, nu aș vrea să încarc și mai mult orarul elevilor cu încă o materie. De ce să facem ceva cu totul nou, când putem folosi mai bine ceea ce avem deja?

Consider că orele de dirigenție ar putea fi mult mai bine folosite pentru a ajuta elevii să-și formeze o viziune pentru viitor. Nu știu exact cum s-ar organiza, dar cu siguranță aceste ore ar putea fi folosite pentru a pregăti elevii pentru viață. Și prin a-i pregăti pentru viață, mă refer atât la a-i ajuta să se autodescopere, cât și să-și formeze o idee despre unde vor să ajungă în viață, și mai ales o strategie pentru a ajunge acolo. De fapt, cred că al doilea aspect este cel mai important în acest caz. Așa cum a spus Antoine de Saint-Exupéry: „Un obiectiv fără un plan este doar o dorință.”, iar a-ți dori ceva fără a munci pentru acel lucru nu ajută pe nimeni.

„Singura cale înainte este prin noi înșine, dar nu singuri!”

Rep.: Dacă ai putea trimite un mesaj viitorilor elevi de clasa a IX-a din liceul tău, ce i-ai sfătui sincer, dincolo de clișeele legate de „muncă și ambiție”?

A.I.: Cred că cel mai important în perioada liceului este să formezi legături cu cei din jurul tău. Oamenii sunt ființe sociale, niciun om nu este o insulă, avem nevoie de alte persoane ca să ne dezvoltăm și ca să evoluăm. Dar nu este suficient să ne înconjurăm cu alți oameni, trebuie să ne înconjurăm cu oameni care ne înțeleg și pe care îi înțelegem. Cea mai grea formă de singurătate este o singurătate în care nu ești „singur”, în care ești înconjurat de oameni, o singurătate în care ai prieteni, dar în care nu te poți conecta cu ceilalți, în care nu poți face legături de durată, în care nimeni nu te înțelege.

Dar să ai relații solide și de durată este doar prima jumătate din problemă, deoarece în evoluția ta trebuie să fii prezent și tu. Trebuie să îți respecți propria persoană, să te cunoști pe tine însuți, și să nu îi lași pe alții să te modeleze. Singura cale înainte este prin noi înșine, dar nu singuri!

În ceea ce privește această ultimă idee, trebuie să recunosc că „Iona” m-a inspirat, și că opera lui Marin Sorescu m-a influențat profund. Privind în urmă, în loc să sper să pice „Luceafărul” la Bac, ar fi trebuit să sper să pice „Iona”. Chiar îmi place cartea aceea.

Rep.: Cum crezi, sau speri, că va arăta viața ta peste 10 ani?

A.I.: Deja sunt admis la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, dar sper să mă duc la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, anume la informatică. Încă mai am de dat admiterea, dar nu-mi fac prea mari griji, întrucât m-am pregătit și m-am tot pregătit.

Vreau să lucrez în domeniul informaticii în viitor, pe cât se poate în România, sau dacă nu, în străinătate. Vreau să fiu acolo pentru marile descoperiri în acest domeniu, dacă nu chiar să conduc aceste descoperiri! Și, pe lângă asta, vreau să fiu un membru activ al comunității din care fac parte, să lucrez pentru binele oamenilor din jurul meu. Știu că probabil nu voi fi aceeași persoană care sunt astăzi peste 10 ani, dar sper că nici nu mă voi schimba prea mult. În orice caz, nu vreau să fiu un om solitar, vreau să fiu alături de familie, să fiu în continuare prieten cu prietenii mei, și să-mi fac și mai mulți în viitor. Vreau ca peste 10 ani să mă pot uita în urmă și să-mi spun: „Până acum totul a mers bine, de-acum înainte să fie și mai bine!”.

A consemnat Lorena PINTILIE