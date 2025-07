VIDEO, FOTO: ”Lumea noastră”, locul în care arta abstractă întâlnește lemnul reciclat

Sala de expoziții a Casei Municipale de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit miercuri, 9 iulie versisajul expozției ”Lumea noastră” semnată Blanka Fekete Ferenczi și Demeter János. Două viziuni artistice se împletesc armonios într-un minunat tandem în care artă abstractă întâlnește lemnul reciclat, după cum a sublliniat artistul plastic Marcel Naste, curatorul expoziției.

„Blanka Fekete Ferenczi și Demeter János, doi artişti reghineni plini de pasiune şi creativitate dar şi dornici să împărtăşească tuturor o parte importantă din frumosul existenţial al sufletului creator, reprezentat prin minunate lucrări de artă ce stau la îndemâna fiecăruia dintre dumneavoastră să le descifraţi taina, misterul şi farmecul. Un tandem de formă şi culoare ce vine ca o complexă sinfonie de trăiri şi manifestări scriptice ale personalităţii creativ-artistice. În frumosul labirint al cunoaşterii prin expresii şi forme se împleteşte într-un ritm armonios un bogat filament al luminilor raportate la dialogul dintre cei doi. Nu este nevoie de cuvânt dar totuşi complexitatea expoziţională vorbeşte prin simplul fapt că siluetele creatoare sunt într-un dialog continu prin diferitul mod de expunere conceptuală.

Pictură, textile, grafică, colaje, modelaje şi structuri arhitecturale din rădăcini şi malformaţii genetice al arborilor ce stau să povestească prin eliminarea surplusului grosier, brut de conţinut, prin măestria artistului, o formă generatoare de stări şi poveşti nescrise ce se împletesc prin interacţiunea privitorului cu arta. Cam aşa percep eu aceasta expoziţie. „Lumea noastră” un titlu cu adevărat reprezentativ pentru armonia tandemului expozițional. Sunt atât de multe stări, expresii de parcă intrăm într-o sală cu poveşti scrise din suflet pentru suflete. E o descătuşare a sinelui şi o etalare a felului de a trăi. Descoperim în această expoziţie tot interiorul şi sensibilitatea creativă a artiştilor. E un fel de confesiune faţă de publicul contemplator”, a spus artistul plastic Marcel Naste.

„Modalitate minunată de a crea piese unice”

„Decorarea, pictura și desenul sunt mijloace extraordinare de exprimare și pot avea un impact puternic asupra celor din jur, mai ales lucrând cu accesorii handmade din materiale reciclate mi-am dat seama că este o modalitate minunată de a crea piese unice și de a inspira oamenii să aprecieze frumusețea naturii într-un mod responsabil.”, spune Blanka despre componenta proprie din „Lumea Noastră” unde, la loc ce cinste este expus ”colțișorul” ei drag, poate cea mai de suflet parte a expoziției.

„Fiecare lucrare este o parte din sufletul meu. Dacă vă uitați bine o să simțiți câteva sentimente care reiese din fiecare lucrare. Cât privește colțișorul prezent în expoziție, el reprezintă partea mea de relaxare. Am vrut să arăt ce se poate realiza dintr-o bucată de lemn, de hărtie, ce se poate realiza pe o geacă care are un defect mai mare sau mai mic, cum se poate reedita viața și forma acestor lucruri. Am vrut să arăt că se poate picta pe materialul textil al hainelor, lucru care face ca stilul persoanelor care le poartă să fie mai unic, mai special. Chiar recomand să încercați să purtați aceste haine”, a spus Blanka.

O poveste aparte

La rândul său, Demeter János este cel care dă viață și formă lemnului pierdut, recuperat și readus la viață și frumos.

„Ideea de a realiza lucrări din lemn recuperat îți dă împlinire, atât prin lucrarea în sine, cât mai ales prin faptul de a da o nouă viață unei bucăți de lemn care deja a folosit cuiva sau era pur și simplu aruncat pe foc! Această călătorie a început, în curtea unui prieten,de la o rădăcină de copac care urma sa fie aruncată pe foc.Am zis ca o să încerc să îi pun o dulie și un bec, să văd ce iese…..si așa primul pas a fost făcut! Și de atunci încerc să salvez de la foc, să reciclez bucățile de lemn care spun o poveste. Lemnul este un material extrem de versatil, cald și durabil, iar reciclat, capătă un caracter și o poveste aparte. Lemnul reciclat oferă posibilitatea realizării unor creații originale și creative”, spune Demeter Janos despre începuturile sale legate de ”însuflețirea” lemnului.

În loc de concluzie

„Acești doi artiști au reușit în această expoziție să transpună mai mult decât forma plastică pe care o vedem concretă, reală, au reușit să expună o emoție fantastică. De ce? Dacă vă uitați la fiecare lucrare, și o analizați în parte, printre ele veți vedea inclusiv jocul de formă cromatic de pe simeze,cu picturile, moderne, nonfigurative. Dacă Ne uităm prin diferitele ipostaje de creație, vom vedea că fiecare zonă în care ne poziționăm, vedem alte și alte povești creative. Tocmai de aceea am definit această expoziție ca fiind un tandem între suflete deoarece se povestesc unii pe ceilalți. Este o expoziţie complexă în care nu doar partea realistă şi materialistă o putem percepe, percepem dincolo de formă nişte oameni deosebiți care, chiar au găsit în natură modalitatea de expresie ideală” a conchis Marcel Naste.

Alin ZAHARIE