VIDEO: Problema obezității, rezolvată cu succes la Clinica medicală Elitemed din Târgu Mureș

Clinica medicală Elitemed din Târgu Mureș derulează începând cu anul 2024 programul ”Managementul Pacientului Obez”, un proiect menit să trateze obezitatea într-un sistem integrat, oferind pacienților sprijin personalizat.

Considerată o problemă de sănătate publică, obezitatea nu este o boală estetică, ci o boală multifactorială, care apare datorită unui dezechilibru în balanța energetică, și are nevoie de intervenție personalizată, integrată și susținută pentru a putea fi tratată.

Pe parcursul a 48 de ore, la Clinica Elitemed, pacientul beneficiază de o evaluare din partea unei echipe multidisciplinare, formată din endocrinolog, cardiolog, pneumolog, nefrolog și nutriționist, care în urma consultațiilor efectuate, de la examen clinic endocrin, evaluarea funcției tiroidiene, a glandei suprarenale, ecografie tiroidiană, monitorizarea apneei în somn, ecografie abdominală, ecografie cardiacă, EKG, analize de sânge, evaluare nutrițională etc stabilesc un plan de tratament personalizat.

Ce cuprinde planul de tratament

Planul de tratament cuprinde nu doar modificări ale stilului de viață, plan nutrițional, ci și terapii medicamentoase pentru dezechilibrele hormonale, două molecule ce stimulează hormonii sațietății: tirzepatida și semaglutida.

”Tirzepatida este un agonist de GLP-1 și GIP. Ce sunt GLP-1 și GIP? Sunt doi hormoni incretinici, secretați la nivelul intestinului. Sunt hormonii sațietății, care sunt primii afectați în obezitate. Întotdeauna un pacient cu obezitate acești doi hormoni îi va avea foarte scăzuți. Ce face tirzepatida? Vine la nivelul receptorului acestor doi hormoni, are un mecanism dual asupra lor și îi stimulează. Ei au un mecanism foarte complex. Și de ce spun asta? Pentru că merg direct acolo, la nivelul hipotalamusului, unde discutăm despre centrul foamei și centrul sațietății și ne inhibă centrul foamei și ne stimulează centrul sațietăției. Deci da, ne creează o senzație de sațietate. Apoi, pe lângă mecanismul acesta fenomenal pe care îl au la nivel de hipotalamus, au un efect direct asupra pancreasului. Stimulează secreția de insulină, scade secreția de glucagon, rezultând o reducere semnificativă a nivelului de glucoză și automat scade și insulinorezistența. Un alt efect important pe care îl mai are este încetinirea evacuării gastrice, adică alimentele rămân în stomac mai mult timp și atunci sațietatea persistă. Sunt două molecule care ne oferă această posibilitate de a-i spune pacientului că da, vă putem ajuta mai mult și nu doar printr-o simplă dietă”, a explicat Dr. Ancuța Elena Zahan, medic primar endocrinolog, doctor în științe medicale și coordonator al programului ”Managementul Pacientului Obez”, la Clinica Elitemed, în cadrul emisiunii ”Mureșul Medical”, din Studioul Zi de Zi Live, ce a avut loc joi, 19 iunie.

După instituirea tratamentului, pacientul este monitorizat constant de specialiștii Centrului Elitemed.

”După o lună de zile pacientul mai are inclus în acest program o evaluare endocrinologică, o evaluare nutrițională. Ulterior, în funcție de specific și în funcție de răspuns stabilim de comun acord (perioada de evaluare – n.a.), dar eu în primele trei luni îl văd lunar. Apoi, dacă totul este stabil, ne vedem o dată la două luni. Este extrem de important să ținem legătura cu pacientul. Îl face să fie mult mai conștiincios dacă știe că trebuie să vină la un control. Îl face să fie mult mai riguros și să simtă că are un sprijin și o susținere în toată această etapă”, a adăugat Dr. Zahan.

Rezultate pozitive

Toți pacienții incluși în acest program au avut rezultate, susține coordonatorul programului, iar o scădere ponderală de minim 20% față de greutatea inițială s-a obținut într-o perioadă de minim patru luni.

”În patru luni deja am obținut un target pe care noi l-am stabilit: o scădere de peste 20% din greutatea inițială. De ce ne-am stabilit acest target? Pentru că toate studiile făcute pe moleculele de care v-am amintit, cum este tirzepatida, ne arată o scădere cuprinsă între 15-20% după 72 de luni de terapie. Și noi, după 12 luni de terapie, am reușit să ne atingem obiectivul propus de a scădea 20% din greutatea inițială. Și eu consider că acest răspuns atât de bun s-a datorat tocmai acestei colaborări multidisciplinare și prin faptul că pacientul a înțeles ce este important pentru el să facă în viața de zi cu zi și toate au dus la un succes terapeutic”, a adăugat Dr. Ancuța Zahan.

Programul nu se adresează doar pacienților cu obezitate și care au deja comorbidități, ci și celor fără comorbidități, cu exces ponderal, cu un IMC între 25 și 30, care pot acționa astfel încât să reducă riscul de a dezvolta afecțiuni medicale asociate obezității-boală cardiovasculară, diabet zaharat, apnee de somn etc.

În viitor se intenționează completarea echipei multidisciplinare cu un specialist psihoterapeut, care să ofere evaluare psihologică. În plus, se dorește acreditarea programului de către Asociația Europeană de Studiu a Obezității.

”De ce ne dorim acest lucru? Vrem să validăm sistemul și tratamentul pe care noi îl aplicăm. Și vrem, în primul rând, să avem o bună colaborare cu o rețea europeană de specialiști în tratamentul obezității, pentru că așa vom putea accesa studii clinice, vom putea avea un acces mai facil la tot ceea ce înseamnă studiu continuu, la ghiduri, la tot ceea ce este nou în tratamentul și în managementul pacientului obez. Este prioritatea noastră numărul 1 de a obține această acreditare, care să certifice ceea ce facem noi în acest moment”, a completat invitata emisiunii ”Mureșul Medical”.

Arina TOTH

Ioana TURC