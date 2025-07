INTERVIU. Spitalul Oncologic Medex, la ceas aniversar. Mii de pacienți tratați, servicii medicale gratuite și noi planuri de dezvoltare

Unitate medicală etalon în domeniul oncologiei din România, Spitalul Oncologic Medex din Sângeorgiu de Mureș împlinește în luna iulie un an de funcționare, perioadă în care pragul unității sanitare a fost trecut de peste 13.000 de pacienți care au avut nevoie de servicii medicale, pentru diverse afecțiuni, pentru care s-au efectuat peste 25.000 de proceduri medicale de investigații și tratament. Aici, pacienții beneficiază într-un singur lor de consultațiile de care au nevoie, investigații și tratamente, dar și de sprijin emoțional, consiliere psihologică, programe de suport și educație și, important de precizat, sunt oferite servicii medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

La ceas aniversar, unitatea sanitară a celebrat primul an de activitate printr-un eveniment dedicat comunității, respectiv Ziua Porților Deschise, prilej cu care persoanele interesate au putut vizita incinta, le-au fost prezentate echipamentele medicale de top, secția de spitalizare și afla ce servicii medicale sunt oferite. Ce a însemnat acest an pentru activitatea Spitalului Oncologic Medex, dar și planurile de viitor a oferit mai multe detalii Ec. Mirela Cîmpian, administratorul unității sanitare, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Luna aceasta Spitalul Oncologic Medex împlinește un an de la inaugurare. Cum arată bilanțul primului an de activitate?

Ec. Mirela Cîmpian: Primul an de activitate a fost plin de provocări, dar și de multe satisfacții. A însemnat muncă susținută și construcție pas cu pas. La momentul inaugurării, în urmă cu un an, era deschisă doar activitatea din ambulatoriu (Policlinica). Până în prezent am reușit să operaționalizăm aproape toate structurile esențiale ale spitalului, respectiv: Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, dotat cu: RMN, CT, mamograf, radiograf digital, osteodensitometru și ecografe, Laboratorul de medicină nucleară – PET-CT, Laboratorul ultramodern de radioterapie și brahiterapie, Laboratorul de analize medicale, Secția de spitalizare de zi, Compartimentele de explorări funcționale gastroenterologice și cardiorespiratorii, Ambulatoriul integrat (Policlinica), organizat pe 18 specialități medicale și chirurgicale.

Încheierea contractelor cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru fiecare structură medicală a spitalului a fost un demers fundamental pentru integrarea Spitalului Oncologic Medex în sistemul public de sănătate și a reprezentat momentul efectiv al deschiderii activității în acea componentă. Astfel, serviciile spitalului sunt accesibile în mod echitabil tuturor pacienților asigurați, indiferent de statutul lor social sau financiar.

Un alt demers indispensabil a fost extinderea și integrarea echipei medicale și administrative. Am pornit la drum cu doar patru angajați, iar astăzi avem peste 100 de salariați și peste 30 de colaboratori medicali. De asemenea, s-au creat structurile funcționale necesare desfășurării în condiții optime a activității: recepții, birouri de programare, registratură medicală, departamente de management al calității, IT medical, logistică, farmacie și relații cu pacienții și altele. Dar cel mai important lucru este că pacienții care ne trec pragul se întorc zâmbind la control sau pentru alte proceduri medicale, iar acest lucru ne motivează să mergem mai departe. Privim acest prim an ca pe o etapă de început solidă, iar ceea ce urmează înseamnă consolidare, continuitate și extindere în furnizarea de servicii medicale de calitate.

Rep.: Cum vine efectiv spitalul în sprijinul pacienților oncologici?

M.C.: Prin integrarea serviciilor medicale, pacientul oncologic găsește în aceeași clădire tot ce are nevoie: consultații de specialitate, investigații imagistice avansate – PET-CT, RMN, CT, mamografie, tratamente cu radioterapie și brahiterapie, dar și chimioterapie, imunoterapie și hormonoterapie în regim de spitalizare de zi. Pacientul nu mai este nevoit să alerge între spitale sau să caute investigațiile pe cont propriu, la Medex găsește un traseu medical complet, dar și o echipă empatică, care înțelege suferința și răspunde prompt nevoilor lui. De asemenea, spitalul se află într-o zonă liniștită și verde, ușor accesibilă, cu locuri de parcare și spații confortabile atât pentru pacienți cât și pentru aparținători.

Rep.: De la momentul inaugurării și până în prezent, cum a evoluat adresabilitatea pacienților?

M.C.: Am început cu prudență, acum un an, printr-un program pilot de trei săptămâni în cadrul Policlinicii. Adresabilitatea a crescut constant de la o lună la alta, ajungând la finele lunii iunie 2025 la un număr total de peste 13.000 de pacienți care au apelat la serviciile spitalului și mai mult de 25.000 de investigații și proceduri medicale efectuate. Cererea este în continuă creștere, ceea ce ne arată că spitalul răspunde unei nevoi reale din comunitate.

Rep.: Care au fost cele mai mari provocări?

M.C.: Cea mai mare provocare a fost integrarea resursei umane într-un spital nou, construit de la zero. A însemnat un efort major de recrutare, formare și stabilizare a echipelor.

Rep: Ce aveți în pregătire pentru perioada următoare, la ce noutăți să se aștepte pacienții?

M.C.: La extinderea continuă a serviciilor modicale. Brahiterapia este deja în funcțiune din luna februarie, iar în perioada imediat următoare dorim să deschidem și secția de spitalizare continuă. Continuăm investițiile în tehnologie și în protocoale de calitate, astfel încât timpul de așteptare să fie redus, iar precizia tratamentelor să crească.

Rep.: Spitalul a marcat aniversarea primului an de activitate prin organizarea evenimentului Ziua Porților Deschise. Cât de importantă este această inițiativă?

M.C.: Apreciem că este foarte important ca oamenii să înțeleagă și să aibă încredere în sistemul care îi îngrijește. De aceea, invităm comunitatea să vadă structura Spitalului Medex, să discute cu medicii, să cunoască echipamentele de ultimă generație și toate serviciile și facilitățile pe care le oferim. Vrem ca oamenii să înțeleagă că un spital nu înseamnă doar tratament, ci și prevenție, educație și sprijin continuu. Este, totodată, modul nostru de a le mulțumi tuturor celor care ne-au fost alături în acest proiect.

A consemnat Arina TOTH