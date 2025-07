Vocile Cetății. O Constituție împotriva Hoților!

Am acordat și acord multă încredere actualului Guvern! Evident, este un Guvern limitat politic!

Nu există nicio soluție pentru o administrare bună, așa cum prevede Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene! Noi suntem ca o familie care nu știe să își crească copiii: îl bate tot pe acela care muncește!

Măsurile actuale sunt luate în mod adecvat, dar sunt complet irealiste sub aspect istoric! Eu fiind profesor am fost mai atent la conduita ministrului educației naționale și fără să apelez la instrumente juridice am o bănuială: a rămas profesor cu încadrare pe perioadă nedeterminată(nu mă refer la funcția de rector, căci știu că este suspendat!) și în același timp ia salariul de ministru, în timp ce ne explică ce eforturi trebuie să facem în această perioadă! Știu că personajul este unul Bun, dar jocul pe care îl face Nu este unul bun!

Cu toate că a venit la televizor să explice măsurile luate, domnul ministru este departe de realitate, probabil din cauza contextului și a funcției pe care o îndeplinește!

Realitatea este mult mai simplă și depinde de nivelul economic și politica României: dacă ești angajat cu contract de muncă 100% într-un loc, nu ai ce să fii încadrat în altă parte! Dacă ești pensionar și ai această calitate nu ai ce să cauți angajat prin toate celelalte instituții publice din România! Din păcate politica de decenii la noi este că dacă ai obținut calitatea de „pensionar” ai reușit să păcălești Statul sau ai depășit toate obstacolele! În realitate, calitatea de „pensionar” semnifică ideea că o persoană care a muncit îndelungată vreme trebuie „premiată” și atât! Premierea fiind din bugetul Statului, acest lucru nu se poate repeta!

Eu personal cunosc „infecția” practicată în instituțiile publice și complet determinată de partidele politice, inclusiv în această perioadă (PSD, PNL, USR, AUR etc)! Am scris aceste rânduri în speranța că poporul român va fi mai atent cu aleșii lor și va încerca să promoveze ideea care urmează!

România cu legislația actuală este într-o ceață totală: unii profesori fac meditații dar niciunde nu sunt cuantificate orele, alții au la plata cu ora, și cuantificarea este doar financiară, în timp ce în Uniunea Europeană, dacă analizez aceste aspecte ar semnifica „sclavagism”!

Constituția României trebuie să încorporeze un nou principiu, de care nu se vor mai putea atinge aceste clase de hoți perindați la guvernarea României: Principiul Responsabilității Financiare! Acest principiu care nu există la acest moment, fiind în Constituție, va fi complet aplicat în sensul că orice guvernant sau reprezentant al statului sau angajat din bani publici va trebui să răspundă financiar pentru abaterile de la lege pe care le face și pentru prejudiciile care le face!

Reforma trebuie făcută, dar Responsabil iar nu Naiv sau Pervers!

Conf. univ. dr. Nicolae PLOEȘTEANU