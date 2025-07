Alexandru-Florin Rogobete a adus laude pentru mâncarea din SCJU și ambulatoriul cu program prelungit

Ministrul Sănătății, Alexandru Florin Rogobete a apreciat, în mod deosebit, bucătăria Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș, modul de pregătire și servire a mesei pacienților internați în unitatea medicală, dar și implementarea de către managementul spitalului a unui program prelungit în ambulatoriul integrat și de specialitate al SCJU. Declarațiile le-a făcut vineri după-amiaza după încheierea vizitei pe cele două șantiere, a Unității de Primiri Urgențe și a Centrului de Simulare și Formare SMURD Târgu Mureș, a Compartimentului de Neuroradiologie Intervențională din cadrul SCJU și a bucătăriei spitalului de urgență.

După ce a sintetizat concluziile vizitelor pe cele două șantiere de care ne-am preocupat în paginile anterioare, ministrul Sănătății, Alexandru-Florin Rogobete ne-a mărturisit că a fost impresionat de calitatea meniului oferit pacienților internat în spitalul târgumureșean.

“Am rămas impresionat pentru că am declarat public că în fiecare spital în care voi merge în vizită, voi dori să iau prânzul cu managerul, cu același meniu pe care îl primesc pacienții. Am luat prânzul cu domnul manager, mâncarea arată excepțional, gustul la fel, modul de pregătire și de servire este din punctul meu de vedere un model de urmat și pentru multe alte unități sanitare, unde sunt convins că lucrurile nu sunt la fel de bune ca aici. Este un moment, spun eu, prin care toți managerii, echipa medicală și echipa de administrație a unității sanitare, un moment în care trebuie să înțeleagă cu toții că respectul față de pacient este mai important decât orice.

În mandatul meu, așa cum am spus încă din prima zi, în ziua în care am avut audierile în Parlament, recâștigarea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate, un comportament adecvat al personalului medical pentru pacienți, respectiv o atitudine corectă în ceea ce privește curățenia și mâncarea din spital, care este un factor important de confort, dar și de recuperare, sunt pentru mine priorități. Am fost și pe secție să văd dacă mâncarea pe care mi-a servit-o domnul manager arată la fel. Și arată la fel. Am mâncat exact același lucru, din același meniu pe care l-au primit și pacienții. Și ca să nu las loc de speculații, am plătit mâncarea pe care am consumat-o împreună cu domnul manager, am solicitat chitanță și am plătit această mâncare pentru a nu se interpreta că ministrul sănătății mănâncă din fondurile pacienților”, au fost mesajele ministrului după vizita la bucătăria spitalului și în Secția de Ortopedie și Traumatologie unde a verificat dacă a primit același meniu și prânzul servit alături de ec. Florin Crăciun, managerul SCJU.

Se poate

O a doua inițiativă expusă de către ministrul Alexandru-Florin Rogobete pe care o dorește implementată este prelungirea programului în ambulatoriul de specialitate până la ora 20, cu toate că a recunoscut că a fost contestat pentru această idee.

“Mulți manageri de unități sanitare nu sunt de acord să-și prelungească ambulatoriul de specialitate, motivând că este imposibil, că nu se pot face ture. Sigur, acești experți ai nu se poate, de care ne-am lovit de-a lungul anilor cu toții și de care eu nu vreau să țin cont. Vreau să merg înainte cu această reformă, pentru că această reformă va fi benefică pentru oameni”, a afirmat ministrul.

Însă un sprijin pentru această inițiativă vine chiar de la Târgu Mureș, unde, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, ambulatoriul de specialitate funcționează în zilele lucrătoare începând cu ora 8 până la ora 21.

Ec. Florin Crăciun, managerul SCJU Târgu Mureș

“Noi, în momentul de față, avem un grad de ocupare a personalului în jur de 90%, deci avem schemele de personal suficiente în așa fel încât să putem asigura două ture în ambulatoriul integrat și în ambulatoriul de specialitate, cabinetele care nu sunt integrate cu secțiile clinice. Sunt două motive pentru care am făcut acest lucru. În primul rând pentru a asigura accesul pacientului la servicii medicale în ambulatoriu și, în al doilea rând, pentru partea de venituri, pentru că noi suntem instituție publică finanțată 100% din venituri proprii și atunci căutăm în permanență să ne creștem sursa de venituri”, a explicat ec. Florin Crăciun, managerul SCJU Târgu Mureș implementarea programului prelungit în ambulatoriu.

Implementarea acestui program a însemnat un număr de aproape 96.000 de cazuri rezolvate în 2024 în ambulatoriul de specialitate, a subliniat Bianca-Liana Grigorescu, directorul medical al unității sanitare.

Bianca-Liana Grigorescu, directorul medical al SCJU

“Avem o adresabilitate de aproximativ 7.000-8.000 de consultații pe lună în toate specialitățile pe care le avem atât la adulți, cât și la copii. Adresabilitatea pacienților este într-adevăr un pic mai mare în timpul programului de dimineață și acest lucru se vede mai ales pe ambulatoriile clinice care deservesc specialități chirurgicale, pentru că pacienții vin pentru pansamente, pentru îngrijiri de plăgi și așa mai departe. Iar pentru specialitățile care nu sunt integrate în spitalul nostru, avem ture bine stabilite, cu adresabilitate mare din partea pacienților și aici intră cabinetele de psihiatrie, endocrinologie, pneumologie, unde au două ture bine stabilite de medici, iar pacienții sunt programați inclusiv până la ora 20.

Acest lucru presupune o activitate intensă din partea colegilor, dar se acoperă practic cererea pe care o avem din partea pacienților, cel puțin momentan. Sigur că există diferențe de adresabilitate în funcție de sezon, în lunile de vară adresabilitătea este puțin mai mică, crește în perioada de epidemii sau în perioada de toamnă-primăvară, dar activitatea se desfășoară conform acestui orar, prin programare, programările putând să se facă direct sau online, fără nicio problemă din partea pacienților”, a completat directorul.

Medici de familie în UPU

O altă inițiativă a ministrului care ar putea deveni realitate se referă la cooptarea medicilor de familie în activitatea Unităților de Primiri Urgențe.

“În momentul de față, în legislație, în modul de organizare și funcționare al unităților de primiri urgențe există deja posibilitatea ca medicul de familie cu un training adecvat în medicina de urgență, dar nu vă imaginați că va înlocui un medic specialist de medicină de urgențiă, ci va face parte din echipa medicală din UPU pentru acele cazuri care nu sunt urgențe. Și avem aceste exemple în care în UPU vin pacienți care nu reprezintă o urgență. De ce ajung în UPU? Întrebările pot continua. Pe de o parte, pentru că nu au acces la medicul de familie în timp util, pe de altă parte pentru că nu au acces în ambulatoriul de specialitate și din acest motiv am venit cu această măsură de a prelungi programul în ambulatoriu, tocmai pentru a crește accesul persoanelor la servicii de sănătate care nu reprezintă urgență. Nu este o noutate ceea ce vă spun. Medicul de familie, conform legislației actuale, poate activa în echipa medicală din UPU. Ce am spus eu public este că îmi doresc să mărim, dacă doriți, la nivel național această practică”, a spus ministrul.

Toleranță zero pentru șpăgi

Ministrul Sănătății a infirmat că sporul de periculozitate pentru personalul din laboratoarele de radiologie (și imagistică medicală) va fi redus.

“A fost redus plafonul pentru sporul de condiții vătămătoare, nu cel pentru condiții deosebit de periculoase. Discutăm aici de o plafonare în sumă maximă de 300 de lei. În sănătate, conform analizelor noastre, media acestui spor era undeva la 400-450 de lei, puține excepții au fost duse în plafonul maximal de 1.500 de lei. Sigur, există o scădere a venitului și în planul doi de măsuri, probabil că se va veni cu o serie de ajustări”, a afirmat acesta.

Totodată a infirmat și creșterea programului în aceste laboratoare.

“Eu nu am făcut niciodată o asemenea declarație, eu am spus că se va mări programul Ambulatoriului de Specialitate al Laboratoarelor de Radiologie și Imagistică Medicală, respectiv al Laboratoarelor de Analize Medicale, dar fără a crește sau a dubla numărul de ore lucrate de personal. Acest lucru se va întâmpla acolo unde spitalul sau resursa umană este disponibilă și permite acest lucru în două ture. În zonele în care nu este posibil în momentul de față, vom veni cu soluții și vom identifica soluții pentru a crește accesul, până la urmă, al pacienților la astfel de servicii”, a subliniat ministrul Rogobete.

Tot legat de personal și raportat de cazul de corupție recent de la Spitalul Floreasca din București, oficialul a condamnat acest comportament.

“Am spus ferm dintotdeauna și o spun și acum la fel de ferm înconjurat de colegii mei medici, cu halate albe, nu este de tolerat acest comportament, plățile informale nu sunt de tolerat. Vorbim aici de salarii care se echivalează cu multe țări din Uniunea Europeană. În continuare spun că fenomenul nu cred că mai este atât de răspândit ca acum ani de zile, când era o practică curentă. Dar cu toate acestea mai există excepții, excepții care, după cum observați, nu sunt tolerate nici de justiție și, evident, nici de mine, de ministrul Sănătății”, a punctat Alexandru-Florin Rogobete.

Mariana Ciorba, Florin Crăciun, Bianca Grigorescu, Alexandru Rogobete, Lucian Mărginean, Dumitrița Gliga și Horațiu Suciu

Modul de lucru al Bancii Mondiale, un model

Alexandru-Florin Rogobete a răspuns și la o întrebare legată de modul de lucru și de procedurile Băncii Mondiale, recunoscând că acestea ar putea fi implementate și în legislația internă.

“Procedurile de licitație publică, respectiv de decontare financiară, respectiv de analiză concomitentă a statusului financiar cu statusul tehnic la Banca Mondială, merg pe alte reguli. Pe o legislație specială, pentru Banca Mondială, care din punctul meu de vedere este un exemplu de bune practici. Eu am discutat deja cu președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice astfel încât să revizuim licitația națională de achiziții publice după modelul Băncii Mondiale, unde lucrurile se întâmplă mult mai rapid, cu aceeași transparență, dacă nu chiar cu o transparență puțin mai ridicată. Din acest motiv, licitația Băncii Mondiale, vă dau un exemplu, pentru un echipament medical, durează undeva la două luni, iar licitațiile publice, respectând legislația națională, pot ajunge și la un an de zile.

Or, în urma experienței pe care o avem acum, puteți spune că avem experiență în construcția de spitale, pentru că sunt în construcție totuși 14 spitale pentru prima dată în ultimele trei decenii în România, putem veni cu modificări legislative obiective, astfel încât să reducem acești timpi birocratici care ne fac rău și ne-au făcut rău şi în trecut, pentru că multe fonduri europene, de exemplu PNRR și nu doar, au fost oarecum întârziate din cauza acestor întârzieri birocratice fără rost din punctul meu de vedere”, consideră ministrul Sănătății.

După aceste declarații de presă, ministrul și-a continuat weekend-ul prelungit de muncă, cu o vizită în Bistrița, iar apoi duminică a revenit în Târgu Mureș.

Ligia VORO