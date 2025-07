Consorții medicale și academice în proiect

După vizita pe șantierul viitorului Spital Universitar din Livezeni, parte a proiectului Parcului Novum Forum, ministrul Alexandru-Florin Rogobete a vizitat campusul de pe Gheorghe Marinescu al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, avându-l drept ghid pe prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul instituției de învățământ superior, și ai săi colegi din managementul executiv academic. Cum era în desfășurare examenul de admitere, cu rigorile sale, nu putem să vă oferim detalii despre această vizită, însă consemnăm cele declarate de ministru și de gazda sa după acest tur al campusului.

„Printr-o coincidență frumoasă sunt două lucruri importante care se întâmplă în universitate. Primul dintre acestea este vizita ministrului Sănătății la noi, la Universitate. Cu atât mai mult, cu cât, după cum bine știți, și vineri a fost în Târgu Mureș, iar faptul că revine după două zile arată un interes deosebit pentru proiectul universității, mă refer acum la Spitalul Universitar, dar și la universitatea în sine pentru că până la urmă suntem sursa de resursă umană cea mai consistentă și leg acest moment de revenire a ministrului Sănătății la Târgu Mureș și de celălalt eveniment important, și anume admiterea care se întâmplă astăzi în întreaga universitate și unde câteva mii de potențiali studenți susțin o admitere consistentă. Din nou, pentru al cincilea an consecutiv, la Medicină cel puțin, avem în Târgu Mureș concurența cea mai mare din țară, de peste patru pe un loc.

(…) Îi mulțumesc domnului ministru al Sănătății pentru că, de-a lungul timpului și din poziția actuală, dar și din poziția pe care a avut-o anterior, cea de secretar de stat, a fost un susținător consistent și decisiv pentru toate proiectele din PNRR pe care le-a derulat Ministerul Sănătății, astfel încât noi, ca spital, am fost și suntem beneficiarii tuturor apelurilor din PNRR pe care Ministerul Sănătății le-a derulat de-a lungul timpului și fără de care acest proiect al spitalului n-ar fi putut să aibă o finalitate”, a fost introducerea pe care prof. dr. Leonard Azamfirei a făcut-o invitatului, dar și sinteza unei zile de duminică încărcată.

Cere respect și normalitate

Ministrul Sănătății, Alexandru-Florin Rogobete s-a întâlnit cu o parte din candidați, potențial studenți și peste câțiva ani medici, transmițându-le un mesaj de încurajare, dar și unul de respect și empatie față de pacienți.

“De câte ori vin la Târgu Mureș în cadrul Universității, simt o apropiere față de lumea academică până la urmă, unde cred că ar trebui să ne aplecăm puțin mai mult, în special în zona sănătății. Am salutat viitorii studenți la Medicină în această dimineață și le-am transmis un mesaj, dacă doriți, de încurajare. Și transmit public tuturor studenților la medicină acest mesaj, în sensul că, sigur, pe lângă partea tehnică, medicală, științifică, academică, să nu uite că sănătatea este mai mult decât atât. Sănătatea înseamnă respectul pentru demnitatea umană. Înseamnă multă empatie și sănătatea mai are ceva în plus față de alte domenii. Are foarte multă emoție de care noi trebuie să ținem cont și una din discuțiile avute cu domnul rector a fost de a încerca să profesionalizăm și altfel resursa umană din sănătate, inovativ, cu metode noi și axate în special, și-mi doresc acest lucru, pe comunicare. Pentru că în multe spitale primesc sute de mesaje pe zi de la pacienți. Din păcate, în multe spitale lipsește acest cult al comunicării. Cult al normalității, până la urmă, unde încercăm să ducem lucrurile într-o direcție cât mai bună. Eu cred că putem cere respectul pacienților doar dacă le oferim același respect, o comunicare corectă, condiții normale în unitatea sanitară, nu am cerut nimic în plus, cer normalitate și cred că încrederea ne face bine dacă este acompaniată de respect și de normalitate”, a spus ministrul.

Fonduri pentru eficientizare energetică

La sesiunea de întrebări, ministrul Sănătății a dat mai multe detalii despre proiectul privind eficientizarea energetică a clădirilor unităților medicale, lansat, la Bistrița, alături de ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan. Este vorba de un parteneriat între cele două ministere, prin care din cele 800 de milioane de euro pregătiți pentru proiecte de eficiență energetică vor merge țintit pentru independența energetică a spitalelor din România. “Acest program vizează producerea de energie pentru consum propriu în spitalele publice din România, prin: instalarea de echipamente performante pentru producerea energiei electrice din surse solare și integrarea unor sisteme inteligente de stocare, bazate pe baterii de ultimă generație”, a subliniat ministrul Energiei într-o postare.

De cealaltă parte, ministrul Rogobete a adus completări importante.

„Pe scurt, ideea de bază este următoarea: acum se construiesc în România spitale noi care respectă gradul de eficientizare energetică, așa cunoscutul nZEB+, adică spitale care nu neapărat că sunt autonome din punct de vedere energetic, dar au un consum redus de energie pe de-o parte, iar pe de altă parte consumă energie curată, așa-numita energie verde, care este mult mai ieftină. Dar multe alte spitale din România care nu au sau nu sunt în acest proces de reabilitare și de construcție nouă, au un consum ridicat energetic și sigur că se pierd fonduri importante pentru că energia nu este conservată într-un mod corespunzător. Și aici nu mă refer doar la energie electrică. Mă refer la energie termică, mă refer la procesele de încălzire, respectiv de răcire, mă refer la apa caldă și așa mai departe. Or, acest proiect vine în sprijinul unităților sanitare. Pe de-o parte, proiectul va cuprinde instalarea de pompe de căldură, de sisteme digitale pentru eficientizare energetică, sisteme noi de răcire-încălzire, panouri solare acolo unde clădirea permite a fi instalate, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, va reduce semnificativ costul unității sanitare cu aceste indirecte pentru funcționarea spitalului. Costuri care se vor reflecta în calitatea actului medical, pentru că banii vor fi redirecționați din zona de energie în zona de consumabile, echipamente și tot ce înseamnă partea medicală”, a detaliat acesta. Ministrul a adăugat că un proiect pilot va începe în două săptămâni la Timișoara, în parteneriat public-privat pentru eficientizarea energetică a Spitalului Județean din municipiu, care presupune aceleași elemente – instalarea pompelor de căldură, anvelopare, schimbarea sistemelor electrice și instalarea de panouri fotovoltaice.

În funcție de rezultatele proiectului de la Timișoara și a celor care vizează alte 60 de unități în prima fază a programului, acesta poate fi extins.

“Dacă vom ajunge la concluzia că costurile cu energia pot duce la îmbunătățirea activității medicale, cu siguranță el poate fi extins și la alte clădiri administrative, cum ar fi universitatea sau clădiri ale autorității locale și sigur lista poate continua. Am început cu spitalele pentru că acolo este o nevoie uriașă de a eficientiza economic cât se poate de mult zonele care nu au impact direct asupra pacientului și pentru a putea redirecționa sumele în favoarea actului medical.

În primă fază ne gândim la 60 de unități sanitare din întreaga țară care să intre în acest proces de eficientizare energetică. Normele tehnice pentru selecții acestora vor apărea în cel mai scurt timp posibil. În special ne referim la marii consumatori de energie. Automat vorbim despre spitalele județene de urgență, institute, spitale universitare și așa mai departe”, a declarat ministrul.

Viitoare consorții inclusiv pe bază de complentaritate?

Alexandru-Florin Rogobete ne-a răspuns apoi la o întrebare care, din punctul nostru de vedere, deschide orizontul spre noi colaborări interspitalicești și academice. O consemnăm ca atare: Având în vedere complementaritatea între sistemul de simulare al spitalului clinic de urgență și cel al UMFST, complementaritatea aceasta poate fi dezvoltată și între alte instituții medicale sau cu profil medical în sensul dezvoltării unor Consorții care să depășească granițele județului?

„Nu vă ascund că am avut o discuție cu domnul rector în acest sens în această dimineață și, da, ne gândim la realizarea unor consorții medicale și academice, în care să fie incluse și universitățile, dar și unitățile sanitare, pentru schimbul de bune practici și pentru complementaritate. Inclusiv există în discuție o posibilă colaborare cu Spitalul Județean din Timișoara pentru zona de inovare, cercetare și dezvoltare a soluțiilor digitale în sănătate. Este o idee a domnului rector, dar pe care eu o susțin și și m-aș bucura în cât mai multe locuri să existe această colaborare și să eliminăm puțin concurența nejustificată, canibalizarea, concurența nejustificată între unități, pentru că, până la urmă, eu cred că toți ar trebui să lucrăm în sprijinul pacientului și pentru a aduce o gamă cât mai largă de servicii medicale.

Un exemplu bun pe care Spitalul Universității din Târgu Mureș îl va avea, este doar cu titlu de exemplu, zona de neurologie, unde domnul rector va dezvolta centre de excelență pentru anumite patologii în neurologie în spitalul pe care îl va coordona. Practic, va veni complementar cu ceea ce face deja în faza acută Spitalul Clinic Județean de Urgență”, a răspuns ministrul.

„În departamentul de neurologie al Spitalului Universitar vor exista, practic, trei direcții de îngrijire a bolnavului, la nivel de excelență, și anume, un centru de terapie a epilepsiei și de diagnostic al epilepsiei, un centru pentru boala Parkinson și un centru pentru terapia durerii. Aceste trei elemente, de fapt, generează exact ce spuneam adineauri și anume complementaritate. Spitalul Județean de Urgență își păstrează componenta de urgențe, care înseamnă patologie acută și patologie cronică pe care și-a asumat-o și până acum. Noi venim cu o componentă de plusvaloare care are în ea o parte de tehnologie avansată, de diagnostic avansat, de terapie avansată, inclusiv de abordare intervențională pe aceste patologii, astfel încât noi să facem ceea ce nu fac alții, dar nici să nu facem ceea ce fac deja alții, poate mai bine decât noi”, a completat rectorul Azamfirei.

Componentele de replicare trebuie văzute în Spitalul Universitar și din zona de smart hospital, a mai subliniat rectorul.

“Vă amintiți că este un spital pilot pe care și l-a asumat Guvernul României, la o dimensiune care își permite să fie în acest moment un spital pilot, pentru că acest spital nu este un spital foarte mare, cum este un Spital Județean de pildă, dar un model de digitalizare și de abordare de tip smart, pe care sperăm că o să-l implementăm aici va deveni ulterior un model de bună practică pe care Ministerul Sănătății, sigur cu ajustările necesare, îl poate replica fie la Timișoara, fie în alte centre universitare (…) De aceea eu văd aici o abordare nu de tip concurențial (…) care nu are la bază profitul, ci noi tot ce investim ca fonduri publice în universitate, în Spitalul Universitar sunt resurse care se întorc la pacienți. Aceasta este misiunea noastră, să susținem sistemul public de sănătate la maximă performanță. Și unde să găsiți mai mult excelența decât într-un spital universitar, care prin definiție trebuie să fie zona de apel terminal, pe care un pacient cu o suferință gravă, complicată, critică, trebuia să apeleze”, a explicat prof. dr. Azamfirei.

Acesta a mai a susținut că, fiind presiunea timpului, deoarece PNRR-urile trebuie să fie încheiate anul viitor, toate proiectele se vor derula în paralel.

“De pildă, Centrul de Formare Postuniversitară, care de asemenea este un proiect mare al Ministerului Sănătății, care se întâmplă în proximitatea Spitalului Universitar și încercați să vedeți imaginea de ansamblu, adică avem componenta de îngrijire medicală – Spitalul, avem componenta de formare post-universitară, care, vreau să înțelegeți, este altceva decât formarea studenților, un centru pentru medici deja formați și care capătă expertiză suplimentară, componenta de inovație care apare, de asemenea, în spitalul respectiv și puse împreună, formează un ecosistem care trebuie să fie performant”, a declarat Leonard Azamfirei.