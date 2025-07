FOTO-VIDEO: Spitalul Universitar al UMFST, o realitate în primăvară

Un complex care va cuprinde un spital, un incubator destinat dezvoltării de tehnologie și un centru de instruire postuniversitară chiar în proximitate reprezintă un pachet de proiecte pe care le dezvoltă Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Târgu Mureș la Livezeni, la granița cu municipiul Târgu Mureș. Proiectele i-au fost expuse duminică ministrului Alexandru-Florin Rogobete de către prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, și de Alexandra Haritini-Iutis, managerul viitorului Spital Universitar.

Duminică dimineața, de la ora 9, ne-am prezentat la Livezeni, la fostele cămine ale UPM niciodată folosite în cei 15 ani de când au fost construite, unde prinde contur viitorul Spital Universitar din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, o componentă a proiectului Parcului Științific și Tehnologic “Novum Forum”.

Pe șantier a ajuns ministrul Sănătății, Alexandru-Florin Rogobete, alături de rectorul UMSFT, prof. dr. Leonard Azamfirei și managerul viitorului spital, Alexandra-Haritini Iutis, care erau așteptați de reprezentanții antreprenorului general al lucrărilor, compania Concelex.

Vizita a început de la prezentarea schițelor viitoarelor destinații ale fiecărui nivel care va compune Spitalul Universitar.

“Avem partea de subsol care reprezintă tot ce înseamnă spațiile tehnice pentru spital, evident cu circuitele aferente, ateliere, vestiarele. La parter sunt sălile de tratamente, sălile de gestionare deșeuri, ambulatorul cu ascensoare evident, ambele clădiri au structuri similare și ele sunt conectate între ele, partea de examinare paraclinică pentru medicina de laborator și pentru imagistică.

Clădirile vechi și partea nouă de clădire sunt toate interconectate între ele, cu acces personal medical, acces pacienți, cu culoare distincte.

La etajul 1 sunt saloanele pentru pacienți, camerele pentru medici, camere de gardă pentru personalul mediu.

La etajul 2 sunt secțiile chirurgicale care sunt legate de blocul operator și alte două secții de gastroenterologie și de cardiologie”, ne-a prezentat proiectul managerul Spitalului Universitar.

Cum avea să completeze prof. Azamfirei, la ultimul nivel este o componentă de incubator și de start-up-uri pentru tehnologia medicală. În spital va funcționa și un centru de organizare de studii clinice pe dispozitive medicale. “La orice companie mare de tehnologie, care va veni aici, i se va impune în mod obligatoriu să-și facă un hub regional aici, indiferent cine vine. Eu nu vreau să fiu doar un cumpărător obișnuit de echipamente medicale”, a arătat rectorul Azamfirei.

Totodată, viitorul Spital Universitar va avea și o componentă foarte puternică de telemedicină.

„Va deveni și un hub de telemedicină pentru început în zona regională, luând în calcul și adresabilitatea pe care o are, și pentru câteva specialități care se pretează la început de la telemedicină”, a explicat rectorul.

Apoi ne-am îndreptat spre clădirile proiectului care are o valoare de 170 de milioane de lei și este finanțat din venituri proprii pe partea de construcție, iar pe partea de dotări din fonduri PNRR.

Așa cum aveam să observăm, prima clădire care se observă la intrarea pe șantier este cea nouă, “practic inima și partea cea mai importantă a spitalului – de terapie intensivă, de imagistică, de bloc operator, de incubator”, după cum a subliniat rectorul Azamfirei -, iar cele două clădiri vechi, care de fapt devin, de asemenea, noi, pentru că rămâne doar partea de ziduri, vor fi zonele de secții clasice.

“Nu va fi spital de urgență, ci o să fie cu profil de tehnologie. Dacă este să facem chirurgie, facem chirurgie minim invazivă, chirurgie robotică, diagnosticare modernă. Vrem să fim complementari”, a adăugat acesta.

Stadiul lucrărilor a trecut de 20% la jumătate de an, iar cu un progres de 7-8% pe lună, în iunie anul viitor trebuie să fie gata, a menționat Ioan Răzvan Rus, director Divizia Transilvania, Concelex.

În complex va fi integrat în proximitate Centrul de Formare Postuniversitară care va fi finanțat prin PNRR.

Alexandru-Florin Rogobete, ministrul Sănătății Alexandru-Florin Rogobete, ministrul Sănătății Alexandra Haritini-Iutis, managerul Spitalului Universitar Ministrul Sănătății ascultă explicațiile managerului Haritini-Iutis Spitalul în șantier Macheta viitorului Spital Universitar Perspectivă din alt unghi Planșele proiectului Ion Răzvan Rus, directorul Diviziei Transilvania a Concelex Echipe ale universității și ale Concelex Clădirea nouă se înalță Sabin Bota, directorul general administrativ al UMFST

Declarație Alexandru-Florin Rogobete, ministrul Sănătății

“Am vizitat șantierul pentru noul spital universitar. Sunt impresionat, în doar șase luni de zile a crescut la propriu această clădire. Am încredere că anul viitor, în primăvară, va fi dat în folosință.

Este de apreciat faptul că această construcție se realizează cu fondurile universității și este un exemplu sau poate fi un exemplu și pentru celelalte universități de medicină, un mod de a investi sustenabil și corect în infrastructura spitalicească. Sigur, Ministerul Sănătății cu fondurile din PNRR a venit complementar pentru a ajuta universitatea, în special cu zona de dotare cu echipamente medicale. Un alt lucru de apreciat este că există o colaborare între instituțiile medicale din oraș, aici mă refer la Spitalul Clinic Județean de Urgență, mă refer la noul spital universitar, la centrele de simulare care există deja și apreciez faptul că oamenii comunică și colaborează astfel încât să crească spectrul de servicii medicale în unitățile sanitare, fără a dubla aceleași servicii în toate spitalele existente. Pe scurt, nu se canibalizează între ei și colaborează pentru a crește performanța și calitatea actului medical pentru pacienți până la urmă”, a declarat Alexandru-Florin Rogobete, ministrul Sănătății, după vizita pe șantier.

Declarație prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu Mureș

„Conceptul a fost un lucru destul de complicat, ca să le articulăm. Eu întotdeauna spun că uneori este mai greu să cheltui bani decât să faci bani, în termeni legali, bineînțeles. Pentru că a cheltui cu cap, mi se pare, de fapt, un gest de performanță și nu de a irosi banii care există.

Cred că o să putem vorbi mai multe peste un an. Pentru că speranța mea este să-l am pe domnul ministru invitat la inaugurarea spitalului și am să-i fac acum o promisiune în fața presei, dar cred că va răspunde afirmativ la această provocare pe care am făcut-o. Noi nu avem două variante, deci noi trebuie ca anul viitor, pe vremea asta, să avem spitalul funcțional. Gândiți-vă că în același timp sunt trei obiective mari de natură sanitară care merg în paralel. Este Centrul de Arși, este Centrul de Boli Cardiovasculare și este Spitalul Universitar, toate în stadii avansate de execuție. Deci, practic, în paralel, vom fi cu trei noi obiective care vor da, cu siguranță, o altă față sistemului sanitar regional și închipuiți-vă că toate aceste trei obiective vor fi conectate într-un model de tip digital smart, în cadrul unui centru de date la care, de asemenea, noi lucrăm ca universitate și care vor aduna informații pentru o regiune mai largă, probabil și Bistrița, și va da bineînțeles sănătății informații, de data aceasta, absolut reale, prin care să-și poată face politicile de sănătate așa cum se face pe tot în lumea aceasta. Târgu Mureșul va deveni într-un an un centru remarcabil. În acest context pe care l-am descris acum, care este modular, care este intercondiționat, lucrurile au trebuit să fie cel puțin de la același nivel”, a subliniat Leonard Azamfirei când a fost întrebat de sursele de inspirație pentru noul Spital Universitar.

Diana CĂRBUREAN

Ligia VORO