Interviu cu Andreea Mare: performanță, disciplină și visuri în arhitectură

Andreea Mare, eleva cu media 9.98 de la Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș, a fost desemnată cea mai bună din generația ei, la profilul Arhitectură. La doar 19 ani, Andreea impresionează nu doar prin performanțele academice excepționale, ci și prin maturitatea cu care privește viața și educația. Cu o pasiune autentică pentru cunoaștere, echilibru și profunzime, ea demonstrează că excelența nu este rezultatul unei rețete seci de învățare, ci al unei filosofii de viață asumate și al unei determinări neclintite. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Andreea ne dezvăluie ce a motivat-o să urce constant, pas cu pas, până în vârful generației sale.





Reporter: Ce te-a motivate să fii cea mai bună din generația ta?

Andreea Mare: Încă de mică mi-am dorit să dau tot ce am mai bun în tot ceea ce fac. Nu mi-a plăcut niciodată să abordez o situație în mod superficial. La fel a fost și în ceea ce privește înclinația mea academică. Am avut mereu dorința de a aprofunda ceea ce învățam, atâta timp cât era util, și de a valorifica cât mai mult acea cunoaștere. Consider că acest lucru m-a ajutat, avantajat și motivat să fiu cea mai bună din generația mea. Consistența, dorința de aprofundare a intereselor și convingerea că fiecare lucru are un scop și nu trebuie tratat cu indiferență au fost elemente definitorii pentru mine. Am preferat să am destinul în propriile puteri, nu să fie decis pentru mine, iar asta mă face ceea ce sunt.

Rep.: Ce materii ți-au plăcut cel mai mult și de ce?

A.M.: Din fiecare materie studiată de-a lungul anilor de școală am preluat ceea ce am considerat că se aliniază cu viziunea mea și cu aplicabilitatea practică a acesteia. Desigur, materiile de specialitate au fost cele care mi-au captat cel mai mult atenția. Totuși, în ultimul an, am descoperit o reală plăcere în a aprofunda filosofia, nu doar ca disciplină de bacalaureat, ci și ca pasiune personală, ajungând chiar să o asociez materiilor din domeniul științei, care pentru mine vor rămâne mereu un reper esențial în ceea ce privește formarea mea.

Rep.: Ai avut o metodă de învățare preferată sau un program de studiu special?

A.M.: Metoda mea de studiu este una flexibilă, deoarece a trebuit să o adaptez în funcție de un program încărcat și de nevoile specifice ale fiecărui moment. Totuși, cel mai eficient mod de învățare pentru mine rămâne acela în care parcurg materialul prin lectură activă, concentrându-mă pe înțelegerea modului de funcționare, nu doar pe memorarea abstractă sau pe reținerea pe termen scurt.

Rep.: Cum ai reușit să îți organizezi timpul între școală, teme și activități extracurriculare?

A.M.: Organizarea timpului a fost, de multe ori, un efort necesar. Au existat momente în care simțeam că am orice, mai puțin timp, însă prin răbdare și, adesea, prin prioritizarea unor activități în detrimentul altora, am reușit să îmi găsesc un ritm. Uneori, nu le poți face pe toate în același timp, dar încerci, și uneori reușești.

Rep.: Ce planuri ai după terminarea liceului?

A.M.: Domeniul în care îmi voi construi cariera este arhitectura. Este un domeniu complex, care necesită multă dedicare, adesea solicitând mai mult decât oferă. Totuși, la finalul fiecărui proiect, reușita face ca întregul efort să merite pe deplin. Pe termen lung, îmi doresc să păstrez și alte direcții de interes în paralel cu acest domeniu, deoarece preocuparea față de realitățile complexe ale lumii contemporane și pasiunea profundă pentru înțelegerea mecanismelor care guvernează societatea modernă m-au determinat să urmez, alături de Facultatea de Arhitectură și Urbanism, și programul de Studii de Securitate din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

Rep.: Ce calitate personală consideri că te-a ajutat cel mai mult să ajungi aici?

A.M.: Consider că determinarea și atenția au fost elementele care m-au însoțit pe parcursul meu până în prezent. Determinarea este o calitate personală, însă poate deveni, uneori, solicitantă. Am reușit să îmi ating majoritatea obiectivelor datorită acestei trăsături, dar, de fiecare dată când am avut nevoie, fie de ajutor, un sfat sau o vorbă pentru suflet, am fost înconjurată de persoane dragi, care m-au încurajat și au contribuit la menținerea acelei scântei de determinare în mine.

Rep.: Cum definești tu succesul?

A.M.: Succesul este un concept vast și adesea prea subiectiv pentru a putea fi definit în mod universal. Totuși, am învățat că succesul poate însemna atât un zâmbet adus pe chipul cuiva drag, cât și acel sentiment de mândrie pe care îl ai când rămâi seara singur cu gândurile tale. Pentru mine, succesul este un echilibru, un drum de mijloc, iar dacă reușesc să ating ambele aspecte într-o zi, atunci știu că, pentru mine, aceea a fost o zi de succes.

Rep.: Ce te pasionează în afara școlii?

A.M.: În afara școlii, încă de când eram mică și până în prezent, am fost pasionată de lectură, de la beletristică până la lucrări științifice. Pot spune că mă pasionează viața în sine, înțelegerea ei și toate aspectele ei intrigante: universul, modul său de funcționare, esența existenței și interpretarea sa din perspectivă fizică.

Diana CĂRBUREAN