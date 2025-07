Ministrul Sănătății, vizită la Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară”

Vizita în județul Mureș a ministrului Sănătății, Alexandru-Florin Rogobete, a cuprins și un popas la Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din municipiul Reghin. Însoțit de primarul Márk Endre și Simona Toncean, managerul Spitalului Municipal Reghin, ministrul Rogobete a vizitat câteva dintre secțiile spitalului, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), Secția de Pediatrie, Secția de Neonatologie, Laboratorul de Analize Medicale, precum și bucătăria spitalului.

Ministrul Rogobete: „Managementul și autoritatea locală și-au făcut treaba”

Ministrul Alexandru-Florin Rogobete a declarat, la finalul vizitei că a apreciat foarte mult curățenia din spital.

„Am rămas impresionat de curățenia din spital, saloane, precum și locul în care se prepară mâncarea. La fel și blocul operator. Am vizitat Secția de Pediatrie unde chiar am rămas impresionat de modul organizat în care funcționează această secție. Vorbim de un spital care, până la urmă, tratează în jur de 90.000 de pacienți pe an, număr important pentru această regiune și cred că managementul spitalului și autoritatea locală și-au făcut treaba. Sigur, nu putem spune că suntem perfecți și întotdeauna este loc de mai bine. Și dacă e să vorbim de mai bine, modul în care este prezentată mâncarea în spital nu mi-a plăcut și am rugat managementul spitalului să ia măsuri rapide pentru că e important gustul, dar e important și cum arată mâncarea”, a precizat ministrul Alexandru-Florin Rogobete.

Ministrul Sănătății a fost însoțit la Reghin de către deputatul Dumitrița Gliga care a menționat că acesta este un prieten al județului Mureș și că a fost aproape de toate proiectele încă de la momentul ideilor, nu numai al obținării finanțării și al semnării contractelor, încă de pe vremea când era secretar de stat alături de domnul ministru Alexandru Rafila.

„La Reghin am venit pentru că nu puteam să avem ministrul Sănătății la noi în județ și să-l aducem și acasă la noi, la Reghin, pentru a vedea problemele cu care se confruntă spitalul”, a declarat deputatul Dumitrița Gliga care a subliniat câteva dintre reușitele vizitei ministrului Rogobete în județul Mureș.

„S-a și discutat deja aplicat pe un protocol de colaborare între spitalul din Reghin și Spitalul Județean de Urgență Mureș pentru a suplimenta lipsa medicilor în cadrul UPU, pentru că sunt peste 30 și ceva de mii de pacienți care vin la UPU și este o lipsă recunoscută a medicilor și se încearcă rezolvarea prin acest protocol. De asemenea, mâncarea aceasta extraordinar de gustoasă care este servită. Datorită exemplului pe care l-am văzut la Spitalul Clinic Județean de Urgență astăzi la Târgu Mureș, domnul ministru a promis că va sprijini inclusiv finanțarea pentru a îmbunătăți modalitatea de servire a mâncării aici, la spitalul din Reghin. Sunt câțiva pași care s-au făcut în câteva minute în această vizită, plus alte probleme care au fost sesizate, inclusiv la partea de laborator, la partea medicală, de ginecologie și chirurgie și așa mai departe”, a subliniat deputatul Dumitrița Gliga.

Márk Endre: „Ar fi important ca să putem investi într-un spital nou”

La rândul său, primarul Márk Endre a punctat nevoia unui spital nou la Reghin.

„Am fost onorați de vizita ministrului Sănătății la Reghin. Am vizitat câteva obiective din spital. Mă bucur că domnul ministru a sesizat schimbarea pozitivă de care a avut parte spitalul în acești patru ani. Chiar ne-a felicitat și a precizat faptul că se vede rodul muncii comune dintre doamna manager și primărie. Domnul ministru ne-a dat câteva sfaturi pertinente de care, bineînțeles, trebuie să ținem cont. La fel, am discutat despre proiectul spitalului nou. I-am explicat situația că acest spital, practic nu ne aparține ca proprietate, fapt pentru care avem probleme cu partea de investiții pentru că nu putem face decât reparații. Un lucru important ar fi să putem investi într-un spital nou, să fim siguri că acolo facem un proiect nou pe cerințele moderne europene. Am primit promisiunea că domnia sa va face tot ce poate ca să ne ajute astfel încât acest spital să deservească Valea Mureșului, Valea Gurghiului și o parte din partea de Câmpie”, a precizat Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

Alin ZAHARIE