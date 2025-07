Proiecția filmului Postcards From The Edge la Platoul Cornești

La Amfiteatrul în aer liber de pe Platoul Cornești a avut loc proiecția filmului Postcards From The Edge (1990), regizat de Mike Nichols. Filmul, o satiră despre dependență și relații de familie, îl are în rol principal pe Meryl Streep.

Evenimentul este gratuit și deschis tuturor, de la copii și adolescenți până la adulți și familii. Filmul va fi proiectat în versiunea originală, cu subtitrări în română și maghiară simultan, pentru a fi accesibil unui public divers. Aceasta este următoarea proiecție din seria de șase seri.

(D.C.)