Mureș Streetball Challenge 2025: Baschet 3×3 la cel mai înalt nivel

Mureș Streetball Challenge, cel mai mare turneu de baschet 3×3 din județ, își deschide porțile pentru cea de-a patra ediție în vara acestui an. Evenimentul va avea loc în Târgu Mureș, în Parcul Sportivilor și în Sala de sport László Simon, pe parcursul a două weekenduri pline de emoție și competiție. Noutatea majoră a acestei ediții este integrarea turneului în circuitul global oficial FIBA 3×3, ceea ce îi conferă o anvergură internațională și o vizibilitate sporită.

Programul competițional și categoriile de vârstă

Turneul va reuni sportivi din trei categorii distincte: Under 14, seniori și Under 16. Ediția începe pe 18 iulie cu meciurile dedicat juniorilor sub 14 ani, care vor concura între orele 9 și 18. Următorul weekend, 19 și 20 iulie, este rezervat seniorilor, cu o regulă specială care limitează la un singur jucător profesionist pe echipă, conform regulamentului Ligii Naționale de Baschet Masculin pentru sezonul 2024–2025. Ultima zi de concurs va fi dedicată tinerilor sub 16 ani, pe 25 iulie, tot între orele 9 și 18.

Înscrierile pentru sportivi se realizează online, prin platforma oficială FIBA, unde pot fi urmărite și rezultatele competiției. Organizatorii au anunțat că accesul spectatorilor este gratuit, iar toți pasionații de baschet, indiferent de vârstă, sunt invitați să vină să susțină echipele favorite și să se bucure de atmosfera dinamică a meciurilor de streetball.

Un eveniment născut din pasiune și colaborare locală

Mureș Streetball Challenge este organizat cu mult entuziasm și profesionalism de Asociația GrowthReaktor, care colaborează cu numeroși parteneri locali pentru a transforma acest eveniment într-un moment de referință al sportului mureșean. Prin includerea în circuitul FIBA 3×3, competiția devine o rampă de lansare pentru tinerii jucători și o oportunitate de a ridica nivelul baschetului în județul nostru.

Astfel, Mureș Streetball Challenge 2025 promite două weekenduri pline de energie, competiție strânsă și o sărbătoare a sportului urban, care va aduce laolaltă jucători, antrenori și fani din întreaga regiune.

(L.P.)

Susra foto: arhiva Zi de Zi