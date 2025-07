FOTOREPORTAJ: Vara e în toi. Este Complexul „Weekend” pregătit?

Începând din 19 iunie, târgumureșenii se pot bucura de vară în cadrul Complexului „Weekend”, după ce deschiderea sa a fost amânată din cauza aprobării târzii a bugetului, motiv pentru care au fost implicit amânate și lucrările de mentenanță.

„Deși am discutat inițial, și doream, să deschidem la data de 1 mai, aceste lucrări au durat mai mult și am întârziat cu deschiderea complexului. Cred că toți cetățenii care vor veni în această vară la Complexul „Weekend” vor găsi totul în regulă și vor regăsi atmosfera plăcută de altădată, din vremurile de „glorie” ale acestui complex”, a explicat viceprimarul municipiului Târgu Mureș, Kovács Mihály Levente, în cadrul deschiderii oficiale din luna iunie.

În aceeași ședință, Gombos Csaba, City Managerul municipiului, a subliniat importanța complexului pentru oraș: „Consider că și din punct de vedere turistic, cât și din punct de vedere sportiv, acest complex este important, astfel că lucrăm chiar și acum pentru a dezvolta, pe cât posibil, și acest complex. Ne dorim ca „Weekend-ul” să devină, cât de curând, un așezământ care să funcționeze pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece”, a declarat acesta la deschidere. Mai mult decât atât, un important punct de interes pentru conducerea complexului a fost calitatea apei, investind un buget considerabil pentru stația de filtrare a apei.

Promisiuni versus realitate

Miercuri, 16 iulie, am vizitat Complexul „Weekend” pentru a observa modul în care promisiunile conducerii s-au dezvoltat. Întâmpinarea târgumureșenilor – și nu numai – în complex lasă de dorit: lacul de canotaj ce înconjoară parțial complexul este primul lucru care îi ajută pe târgumureșeni în a lua decizia de a se îndrepta spre alte complexe de agrement din județ. Au dispărut de mult bărcile și hidrobicicletele. Din primele minute am întâlnit un cuplu care critica dur conducerea pentru calitatea apei și valoarea sa estetică. Domnii mi-au mărturisit că nu sunt din județ, dar au venit special să mănânce – nu să înnoate.

Tarifele complexului sunt următoarele:

20 lei/adult și 15 lei/adult localnic;

10 lei/pensionar, copil, student și 7,50/pensionar, copil, student localnic;

20 lei pentru tobogane;

10 lei pentru închiriere șezlong;

gratis pentru persoane cu handicap grav accentuat cu însoțitor.

Vorbind cu alte persoane prezente în complex, am observat că există o anumită reticență în ceea ce privește folosirea propriu-zisă a bazinelor de către vizitatori, de parcă reputația complexului nu mai poate fi reabilitată în ochii acestora.

„Am tot auzit de mai demult că e plin de ciuperci. Acum am auzit că schimbă apa des”, ne-a spus o târgumureșeancă. Mama sa nu a fost niciodată în bazine și nici nu dorește să încerce: „Dacă omul are în cap o anumită idee, e greu să o pierzi”, a mărturisit aceasta. „Nu intru în bazine pentru că de când sunt mică părinții mi-au tot spus că apa este murdară. Am văzut că au făcut câteva reamenajări, poate voi încerca”, mi-a spus Sandra, aflată în complex pentru o tabără de copii.

Nici comentariile regăsite pe grupurile locale de Facebook nu par să uite de condițiile din trecut ale complexului: „Broscuțele din bazine intră în prețul biletului?”, întreabă un târgumureșean. „Ați uitat de focarul de infecție din lacul de canotaj?”, întreabă o târgumureșeancă la postarea oficială a Primăriei legată de deschiderea complexului.

Totuși, firma de pază susține că există mulți vizitatori zilnic: „Oamenii vin în continuu, mai ales pe vreme bună. Le place. Nu au fost persoane să se plângă; ba din contră, ei laudă locul. Apa este foarte curată. Șanțurile de scurgere din jurul piscinelor se curăță în fiecare dimineață; vizitatorii nu sunt lăsați să intre până acestea nu sunt curățate. La fel, iarba, trotuarul, toboganele – care se deschid de la ora 14:00 până la ora 19:30 – sunt curățate zilnic și întreținute. Toate cele 6 piscine sunt deschise, după cum a fost anunțat”, a transmis Răzvan, agent de pază. Tot Răzvan mi-a explicat motivul lipsei umbrelelor: le-a luat vântul mai demult și nu au fost înlocuite.

Într-adevăr, deși apa este puțin rece – ne spun târgumureșenii din bazine – spațiul îngrădit este renovat și bine păstrat. Totuși, nu pot spune același lucru de restul complexului: spațiu de joacă murdar sau chiar abandonat, țâșnitoare nefuncționale, restaurante în paragină. Cele câteva deschise în timpul săptămânii aveau terasele aproape goale. Prețurile propuse de acestea diferă: o bere poate pleca de la 8 lei, ajungând la 13 lei; o limonadă se învârte în jurul a 10 lei; un burger poate costa între 14 lei și 45 de lei, în funcție de dorințele vizitatorilor.

Așadar, „vibe-ul de vacanță” anunțat de Primăria Târgu Mureș în ziua deschiderii oficiale se regăsește strict în zona îngrădită; restul complexului a fost uitat în acest sezon estival.

Alexandra BORDAȘ