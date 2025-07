Predarea ștafetei între schimburile de pompieri români din Franța

Cel de-al doilea schimb al modulului național specializat de stins incendii de pădure a ajuns, marți seara la sediul Departamentului Perpignan, în sudul Franței. Astfel, cei 40 de pompieri români îi vor înlocui pe pompierii pre-poziționați în ultimele două săptămâni pe teritoriul francez.

Cu această ocazie, în dimineața zilei de miercuri, 16 iulie, autoritățile franceze au desfășurat o ceremonie ce a marcat predarea-primirea ștafetei între cele două schimburi, unde Col Éric Belgioïno, director al Departamentului Pyrénées-Orientales, a adresat sincere mulțumiri modului românesc: „A fost o adevarată plăcere să ne fiți alături în aceste 15 zile. Ne exprimăm aprecierea pentru tot ceea ce sunteți și ceea ce știți să faceți. Suntem recunoscători pentru cunoștințele și experiența pe care le-ați împărtășit cu noi pe parcursul acestei perioade. Am avut ocazia să participăm la misiuni de stingere a incendiilor în două departamente, lucru care a demonstrat solidaritatea europeană. Vă mulțumim pentru colaborarea excelentă și pentru sprijinul oferit. Nu în ultimul rând, le doresc colegilor care urmează să preia această misiune să fie la fel de dedicați și vigilenți ca echipa prezentă până acum”.

La rândul său, team leader-ul primului contingent de militari români, colonel Cosmin – Petronel Riciu, a menționat următoarele: „A fost o onoare și o reală plăcere să fim alături de dumneavoastră în ultimele două săptămâni. Vă mulțumim sincer pentru cooperarea excelentă și pentru încrederea acordată. Ne-am simțit ca acasă, am legat prietenii și am reușit să ne integrăm și să colaborăm cât mai eficient cu omologii noștri francezi. Prezența noastră aici este posibilă datorită valorilor fundamentale ale Uniunii Europene: cooperarea, solidaritatea și interoperabilitatea. În acest spirit, am fost pregătiți să intervenim oriunde și oricând a fost nevoie de sprijinul nostru. Vă mulțumim încă o dată pentru deschidere și colaborare. În numele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, avem plăcerea să vă oferim placheta de onoare, ca semn al aprecierii și respectului nostru”.

Primul contingent, care însumează tot 40 de pompieri, se întoarce în țară după ce a predat pompierilor din cel de-al doilea schimb cele nouă autospeciale dislocate pe teritoriul francez, mai exact trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure de 3.000 litri, o cisternă de 30.000 litri, o autospecială de stingere de capacitate mare de 10.000 litri, o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială radio pe unde scurte, un microbuz și un camion cu container suport logistic al intervenției, astfel încât să fie asigurată continuitatea acțiunilor în cazul producerii unor situații care necesită intervenția echipajelor noastre.

În ultimele două săptămâni, modulul național, dislocat în Franța, a intervenit în misiuni de stingere a incendiilor de vegetație uscată, protejând case amenințate de flăcări și contribuind activ la limitarea pagubelor. Pe lângă operațiunile din teren, salvatorii români au colaborat strâns cu omologii francezi, participând la sesiuni de pregătire și schimburi de experiență menite să optimizeze intervențiile rapide și eficiente în situații critice. Prin profesionalismul și devotamentul lor, au reprezentat cu onoare România, consolidând legăturile de solidaritate și sprijin reciproc cu autoritățile franceze.

„Transmitem sincere mulțumiri autorităților și partenerilor noștri din Franța pentru colaborare și ospitalitatea oferită. Continuăm să consolidăm relațiile de cooperare și să susținem acțiunile comune în domeniul protecției civile și intervenției în situații de urgență”, a transmis Biroul de Presă al ISU Mureș.

Informații inițiale despre proiect

În perioada 1 – 31 iulie 2025, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, participă cu un modul național specializat de stins incendii de pădure cu vehicule la un program de pre-poziționare, organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar – DG ECHO, în vederea consolidării rezilienței autorităților franceze în gestionarea acestui tip de risc.

Potrivit ISU Mureș, scopul programului vizează reducerea timpului de răspuns în cazul producerii incendiilor de pădure, eficientizarea activității de pregătire a modulelor de intervenție aparținând statelor membre, precum și îmbunătățirea interoperabilității între forțele participante. Activarea si operaționalizarea modulului specializat de stins incendii de pădure se realizează pentru executarea misiunilor specifice de monitorizare și stingere a focarelor de pe teritoriul Franței, în locațiile stabilite de partenerii francezi. Programul de asistenţă este finanțat de UE și a fost prevăzut ca măsură de sprijin pentru comunitățile franceze, după incendiile înregistrate în cursul anilor trecuți.

(D.C.)