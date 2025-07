Subprefectul Cîmpeanu le cere primarilor să ia decizia de ucidere a urșilor care intră în localități

Primarii din județul Mureș s-au întrunit în sala de ședințe a Consiliului Județean Mureș, miercuri, 16 iulie, de la ora 10:00, în cadrul unei ședințe de lucru a Asociației Comunelor din România, filiala județeană. Tema ședinței a fost gestionarea câinilor fără stăpân, însă la inițiativa Prefectului Județului Mureș, Barabási Antal-Szabolcs, s-a discutat și despre problema urșilor.

„Domnilor, dacă nu rezolvați problema urșilor, o să rămâneți fără votanți, pentru că vi-i mămâncă urșii. Nu trebuie să așteptăm modificare legii, Ordonanța 81, ea este acoperitoare. Avem instrumentul acesta foarte eficient. Trebuie doar să vă asumați responsabilitatea, este atributul primarului. Decizia de a înlătura pericolul este a primarului, nu a poliției, nu a jandarmeriei, atenție, nu a celor de la ISU, nu a gestionarului fondului de vânătoare și nu a medicului veterinar. Primarul este președintele comisiei constituite în baza legii. Primarul decide dacă ursul trebuie înlăturat prin alungare, prin relocare su prin ucidere”, le-a transmis primarilor subprefectul Alexandru Cîmpeanu.

Îndepărtarea ursului prin eutanasiere sau împușcare

„În situația în care ursul a intrat în localitate, suficient, dar mai mult, a intrat într-o gospodărie, mai mult a distrus bunuri, a ucis animale, a atacat persoane, a ucis persoane… Legea acum, așa cum este ea bună sau rea, vă permite dumneavoastră, primarilor, să decideți uciderea acelui animal, prin eutanasiere… Și ce presupune aceasta: convocați comisia. În lege nu spune că comisia trebuie să se întrunească fizic, puteți și telefonic să consultați membri comisiei, dar decizia este a dumneavoastră, domnilor primari”, a adăugat subprefectul.

Alexandru Cîmpeanu a dat câteva exemple în care ursul poate fi ucis prin împușcare, dacă reprezintă un pericol iminent, apoi a explicat că pentru eutanasiere e nevoie de prezența medicului veterinar, acesta fiind responsabil pentru tranchilizarea ursului. „Dacă nu dețineți o armă de tranchilizare și nu deține nici veterinarul, legea spune că orice persoană fizică care o deține legal o poate pune la dispoziția medicului veterinar”. Suprefectul a mai spus că prețul unei arme de tranchilizare este cuprins între 1000 și 3000 de euro și ia- îndemnat pe primari să achiziționeze o astfel de armă. „Cred că și una de 1000 de euro este suficientă, în funcție de doza de tranchilizant.”

„Repet și o spun apăsat și vă argumentez pe lege, decizia este la dumneavoastră. Vă citesc din lege. Nu trebuie îndeplinite toate aceste condiții cumulativ. Când se poate lua decizia eutanasierii sau împușcării? Dacă securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel care aparțin acestora sunt puse în pericol. Nu este foarte clar? Dacă ursul este în localitate, dacă cetățenii s-au alarmat, dacă a intrat într-o gospodărie, într-o anexă, chiar a ucis animale, a distrus bunuri – condiția aceasta este îndeplinită. E suficient să decideți îndepărtarea ursului prin eutanasiere sau împușcare. Punct. Ori alte discuții nu își au sensul. Cu atât mai mult dacă ați încercat alungarea lui de mai multe ori. Drept urmare, nu mai există niciun motiv care să vă rețină în a lua decizia îndepărtării prin eutanasiere sau împușcare”, a susținut subprefectul Alexandru Cîmpeanu.

Risc de a răspunde penal pentru edili

Primarul comunei Râciu, Ciprian Belean, președintele ACoR Mureș, a scos în evidență faptul că pentru primari comisia reprezintă un impediment în luarea unei decizii. „Problema noastră este comisia despre care ați spus: primar, medic veterinar, paznic și jandarmerie. Jandarmeria din Mureș niciodată nu a semnat un proces verbal pe așa ceva. Am avut și noi o speță la Râciu, au venit și au spus că nu semnează. Și, atunci, noi nu am putut să luăm această hotărâre. Noi știm că dacă unul dintre aceștia patru nu semnează, noi, primarii, suntem iarăși cu dosare penale.”

„Dacă refuză să semneze procesul verbal, faceți mențiune în procesul verbal. Asta nu vă împiedică să luați decizia și să acționați. Faptul că jandarmul refuză să semneze procesul verbal sau refuză să se prezinte, acolo unde l-ați convocat nu vă împiedică să vă continuați activitatea și decizia de îndepărtare a pericolului”, a răspuns subprefectul Cîmpeanu.

„Aveți impresia că ursul mă așteaptă pe mine?”

Primarul din Lunca Bradului, Petru Vultur, l-a întrebat pe subprefect care sunt pașii de urmat pentru convocarea comisiei. „Până ajunge jandarmul la Lunca Bradului să se formeze comisia aceea, eu ce fac? Aveți impresia că ursul mă așteaptă pe mine sau pe jandarm? Dispoziția o face secretara, da? Noaptea la unu-doi, când mă sună, ce îi spun la om? Aveți impresia că secretara primăriei e nevasta mea?” Primarul din Lunca Bradului a mai afirmat că relocarea nu este o soluție.

„Am impresia că nu m-ați urmărit. V-am spus: eutanasiere și împușcare. Punct. Nu relocare”, a răspuns subprefectul. Primarul din Lunca Bradului i-a spus să meargă pe teren și după aceea să vorbească.

Prefectul Barabási Antal-Szabolcs a intervenit: „Câte dosare s-au făcut? Nu s-au făcut.” Primarii au spus că au existat cazuri. Apoi, s-a revenit la întrebarea: cine face dispoziția noaptea la unu.

„Dacă îmi arătați în actul normativ undeva scris că dispoziția trebuie să fie scrisă, eu mănânc actul normativ. Dispoziția o dați acolo, la fața locului, dacă vreți mergeți cu un carnețel pe care scrieți dispoziția și o semnați și după ce ajungeți în primărie, dimineața la prima oră…”, a încercat să le spună Alexandru Cîmpeanu primarilor, dar a fost întrerupt. Apoi, a continuat și i-a sfătuit să printeze actul normativ și să îl poarte cu ei. „Puneți-l în buzunar, listați o coală de hârtie și o puneți în buzunar.”

Unul dintre primari a venit o co soluție: „faci dispoziția și o ai, nu mai lungim povestea”.

„Ați instigat la violență și la încălcarea legii”

„Am fost direct implicat în chestia asta cu urșii de pe Transfăgărășan și de multe ori am realizat că primarii nu știu legislația. Domnule subprefect, dumneavoastră, prin multe lucruri pe care le-ați spus ați instigat la violență și la încălcarea legii, prin urmare nici dumneavoastră nu știți foarte bine legea”, a spus Lucian Rad, reprezentantul unuia dintre ONG-urile invitate la ședința primarilor.

„Măsurile pe care dumneavoastră, domnilor primari, trebuie să le luați sunt graduale. Trebuie să alungați ursul, pe urmă, dacă ursul revine – relocat și, apoi, extras. Ceea ce spuneți dumneavoastră: eutanasiere – nu are nicio legătură cu cadrul legal. Eutanasierea, prin definiție, înseamnă trecerea în neființă a unei ființe care suferă. Ursul nu suferă, aceea nu e eutanasiere e împușcare sau eliminare”, a mai spus Lucian Rad.

Un primar din sală a intervenit: „gradual înseamnă să omoare un om și după aia să intervenim? Sau a trebuie să omoare doi oameni?”

„Ați auzit de primarul din Tușnad?”

„Gradual înseamnă să luați măsuri conform legii. Aveți dosare și vă supuneți dosarelor penale, pentru că luați măsuri contrar legii. (…) Există primării din România care au rezolvat problema urșilor. Ați auzit de primarul din Tușnad? Prima chestie pe care a făcut-o a amplasat garduri electrice la marginea pădurilor. Al doilea lucru pe care l-a făcut: a tăiat toți pomii fructiferi din apropierea pădurilor. Și al treilea lucru pe care l-a făcut: a adus tomberoane anti-urs. Fecți, domnilor primari, cele trei măsuri și dacă mai aveți probleme cu urși, treceți la împușcare. Altfel nu faceți decât să perpetuați o chestie care este ilegală și vă supuneți dosarelor penale”, a spus Lucian Rad.

Invitat de prefect să meargă cu cortul la Tușnad

„Când o să vă luați timp liber, eu vă invit cu cortul la Tușnad să stați două nopți. Dacă aveți tupeu să stați două nopți cu cortul…”, a fost replica prefectului județului Mureș, Barabási Antal-Szabolcs.

Un primar a izbucnit întrebând: „Cum să bag gard electric pe 6000 de hectare?”

Deputat UDMR: Ordonanța 81/2021 trebuie schimbată

La ședință a participat și Kolcsár Károly, deputat UDMR . Acesta a spus că Ordonanța de Urgență nr. 81 din 21 iulie 2021, care reglementează metodele de intervenție, trebuie modificată. „Eu am amendat-o în sensul că se poate aplica și în extravilan. Inițial se aplica doar în intravilan. Ulterior, am depus un amendament, să se poată interveni și în extravilan. Am mai depus un amendament, care stă de un an jumate în sertarele comisiilor. Din păcate, Ministerul de Interne nu îl susține, dar nu mă voi lasă”, a spus deputatul. Potrivit acestuia, amendamentul prevede posibilitatea ca „și poliția sau poliția locală să facă parte din comisie”.

„Trebuie să mai depunem amendamente ca acea lege să spună clar: nu trebuie să aștepți până se întrunește toată comisia. Acum, e un pic ambiguu, este interpretabil”, a mai susținut Kolcsár Károly. „Trebuie să fie foarte clar: primarul poate să dea acea decizie și să nu i se întâmple nimic. Atunci, probabil, se vor schimba un pic lucrurile.”

Deputatul UDMR a mai susținut că „oamenii trebuie să fie mai presus decât ursul sau câinii, indiferent de ce spun ongiștii”. „Să împrejmuim tot județul sau toată țara? (…) Noi ca țară am putea suporta undeva într 4000 și 6000 de urși, iar noi, acum, avem un efectiv real de aproape 20.000. Ăsta e efectivul real. După calcule oficiale, avem în jurul la 12-15.000”, a mai spus Kolcsár Károly.