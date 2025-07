Un nou proiect pentru Radiologie intervențională

Ministrul Sănătății, Alexandru-Florin Rogobete a vizitat vineri Compartimentul de Neuroradiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș.

Senatorul Dr. Lucian Mărginean, fondatorul compartimentului pe care astăzi îl coordonează, a menționat despre vizita ministrului că “discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea acestui domeniu vital, care salvează vieți prin tratamente minim invazive în patologia neurovasculară. Mă bucur să avem susținerea ministerului pentru extinderea și consolidarea acestei specialități de înaltă performanță chiar aici, la Târgu Mureș și pe această cale doresc să îi mulțumesc. Ca medic și senator, îmi asum să susțin în continuare aceste demersuri, astfel încât munca echipelor medicale și speranța pacienților să aibă în curând locuri pe măsură”.

La declarațiile de presă de după vizite, ec. Florin Crăciun, managerul SCJU Târgu Mureș, a anunțat că “în zona de radiologie intervențională, avem depus în momentul de față un proiect în valoare de 5.400.000 de euro, în care se vor achiziționa echipamente și softuri pentru Laboratorul de radiologie intervențională”.

Dr. Lucian Mărginean a completat cu următoarele: “Este un proiect național în care, bineînțeles, se stabilește un punctaj, noi am aplicat în funcție de punctaj, a fost în transparență, iar acum sperăm și ne dorim, suntem aproape eligibil pentru el și cred că va fi la noi în spital, adică vom câștiga acel proiect. E vorba de dotare cu aparatură care să deservească unitățile de tratament a AVC-ului. Și asta implică aparatură de imagistică, respectiv CT-ul spectral și CT-uri de înaltă performanță, plus un angiograf, ca atunci când avem ocupată o sală să nu așteptăm pentru pacientul care știm că în AVC în fiecare minut mor două milioane de neuroni și nu are timp să aștepte pentru a beneficia de tratament”. (L.V.)