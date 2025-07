Universitatea de Vară pentru Elevi a UMFST, un succes anual

Liga Studenților din Târgu Mureș a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, organizează și anul acesta îndrăgita Universitate de Vară pentru Elevi. În perioada 13 – 19 iulie, elevii mureșeni – viitorii studenți – vor avea parte de o sumedenie de activități care să-i ajute în a-și alege viitorul academic. Universitatea are în vedere activități care acoperă toate specializările oferite de UMFST: arhitectură, inginerie, farmacie, științe și litere, economie și drept, medicină, medicină militară.

Miercuri, 16 iulie, am fost alături de viitorii studenți în cadrul cursului intitulat „INSPIRE – Incluziune și Sprijin pentru Progres, Integritate și Reușită în Educație”, curs susținut de directorul Liceului UMFST „G. E. Palade”, Andreea-Romana Ban. Elevii au avut șansa să descopere mai multe despre proiectul „INSPIRE” și, totodată, să-și împărtășească propriile experiențe legate de astfel de proiecte.

„Proiectul va fi implementat pe perioada a trei ani. Include și cinci licee din mediul preuniversitar: Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, Liceul Tehnologic din Iernut, Liceul Tehnologic din Târnăveni, Liceul Teoretic „Samuil Micu” din Sărmașu și Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin. Bineînțeles, vor fi incluși și studenții noștri”, a transmis Andreea Ban sălii pline de elevi.

Directorul liceului a mai adăugat faptul că la baza acestui proiect se află selectarea unui grup țintă, anume 350 de elevi și studenți, dintre care 40 vor fi de etnie rromă, iar restul vor face parte din categorii de elevi și studenți ai căror părinți nu le-au putut oferi un parcurs educațional mai înalt. Totodată, acest proiect se adresează și tinerilor cu dizabilități, promițând să le ofere acestora și suport fizic și emoțional.

„Pe parcursul celor trei ani vom avea foarte multe wokshop-uri cu colegi de-ai mei, specialiști în anumite discipline pentru a reduce abandonul școlar și universitar, fiindcă știți că în ultimii ani foarte mulți elevi și studenți încep studiile, dar, din păcate, nu le finalizează din varii motive – fie că merg să lucreze, fie că își reconfigurează traseul profesional. Astfel, pentru a fi siguri de la început că parcursul pe care vor să îl urmeze este cel potrivit lor, vor urma și niște ore de consiliere personală, în care se vor aplica fel de fel de chestionare și se vor realiza diverse activități”, a explicat directorul.

Elevii și studenții participanți la proiect se vor bucura de burse lunare pe perioada celor trei ani. Andreea Ban a subliniat și faptul că, după finalizarea proiectului, elevii și studenții vor mai beneficia de bursă timp de 9 luni, tocmai pentru a-i sprijini în demersul lor. Mai mult, accesul lor la educație va fi facilitat prin echipamentele puse la dispoziție: tablete inteligente și diverse device-uri, având în vedere că proiectul propune și o serie de ore susținute on-line pentru cei care se confruntă cu probleme financiare, dulăpioare de depozitare pentru cărțile împrumutate de la bibliotecă și pentru referate, mese mobile, specializate pentru persoanele cu dizabilități și altele.

„Considerăm că prin inițiativa noastră vom reuși să îndeplinim toți indicatorii din proiect și să sprijinim elevii și studenții – acesta este scopul nostru cel mai important. Vrem să fie satisfăcuți la finalul parcursului lor educațional și să aibă siguranța că profesia pe care o au în vedere atunci când se specializează într-un anumit domeniu este cea potrivită pentru ei”, a încheiat Andreea Ban.

Liga Studenților, alături de elevii mureșeni

Pe tot parcursul Universității de Vară pentru Elevi a UMFST, elevii participanți vor lua parte la o uriașă diversitate de activități create pentru ei, ne spune organizatorul, Liga Studenților.

„E o săptămână foarte încărcată, o săptămână plină de emoții pentru elevii veniți, plină de bucurii atât pentru ei, cât și pentru noi. Avem pregătite activități foarte mișto – elevii vor gusta din plin din experiența de student al UMFST. Pe mulți i-am văzut încrezători că vor da admitere în anii ce urmează. Vor să vină aici și vor să se implice în activitățile extra. I-am văzut și bucuroși că au oportunitatea de a participa la un astfel de proiect prin care ei să își recunoască nevoia de a veni în viitor aici. Suntem încrezători că o să avem un colectiv foarte frumos în anii ce urmează. Sunt copii cuminți, copii harnici, copii dornici să învețe, ascultători, autodidacți. Fiecare zi este plină de activități de dimineață până seara: în prima parte a zilei avem activitățile în cadrul UMFST – cursuri și workshop-uri, apoi e prânzul. Vine următoarea parte a zilei în care ei mai au activități în UMFST sau legate de universitate. Seara se bucură de activități sociale; ieri, de exemplu, am organizat un meci de fotbal”, a transmis Sergiu din partea Ligii Studenților.

Elevii prezenți s-au arătat cât se poate de interesați de programul stufos al Ligii: „Am fost la toate cursurile și mi-a plăcut foarte mult. Profesorii ne-au informat în detaliu, iar mediul ambiant dintre profesori și elevi a fost lipsit de emoții, blocări. Totul a fost foarte frumos și foarte clar. Pentru viitor, doresc să vin aici”, a mărturisit Cristina.

„Am aflat foarte multe lucruri. În primul rând, nu știam multe dintre lucrurile pe care le-am aflat aici și chiar am rămas șocată. Mi-a plăcut că ne-au „băgat” în tot ceea ce înseamnă universitate și am văzut puțin cum e să fii student. Cel mai mult mi-a plăcut practica: ne-au invitat în sălile de anatomie, am apucat să vedem un cadavru real”, a declarat Ariana entuziasmată.

„E foarte frumos și foarte interesant. Mi-au plăcut în special cursurile de anatomie de ieri. E un subiect care mă fascinează. Pe zi ce trece cresc șansele de a mă înscrie aici, chiar mă fascinează”, a transmis Daria.

Alexandra BORDAȘ