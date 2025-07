Azomureș a repornit parțial

Joi dimineața, locuitorii din Târgu Mureș și localitățile limitrofe au putut observa aburii care ieșeau din turnurile Azomureș, semn că combinatul repornise. Era și ușor mai mult zgomot decât într-o dimineață obișnuită mai mult cu traficul infernal.

Am sesizat și o mare efervescență pe una dintre platformele de socializare unde deja se regrupau taberele pro și contra.

Însă, informația se confirmă de la sursă, astfel că ne-am adresat reprezentanților companiei dis de dimineață.

“Azomureș repornește una dintre instalațiile de Amoniac (materie primă intermediară) ce permite apoi producția de îngrășăminte NPK, AN și CAN. Este o fereastră limitată de oportunitate pentru a achiziționa gaze și a pune la dispoziție îngrășăminte la prețuri competitive în sezonul agricol de toamnă din România. În continuare există un context dominat de o piață energetică volatilă, cu prețuri ridicate, care a făcut ca producția de îngrășăminte să fie nesustenabilă în România și în Europa. În ciuda perioadei destul de lungi de la ultima funcționare a instalațiilor am păstrat personalul și am întreținut instalațiile pe tot parcursul ultimelor luni pentru a reporni. Continuăm să căutăm opțiuni sustenabile pe termen lung pentru a ne asigura că Azomureș poate produce îngrășăminte la prețuri competitive pentru fermierii din România”, ne-a declarat Ovidiu Maior, purtătorul de cuvânt al companiei Azomureș.

Azomureș rămâne cel mai important producător român de îngrășăminte și cam singurul, totodată, iar prin funcționarea sa înseamnă că țara noastră, scris cât mai simplist, este mai puțin dependentă de importurile acelea care înseamnă balanță comercială negativă.

Sursa foto: Vlad Moldovan (vă mulțumim)