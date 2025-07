FOTO: Vernisajul expoziției „Deja vu”, un jurnal de călătorie în imagini

Joi, 17 iulie, a avut loc vernisajul expoziției „Deja vu”, găzduită de galeriile Uniunii Artiștilor Plastici din incinta Palatului Culturii din Târgu Mureș. Tema centrală a expoziției este călătoria, iar lucrările expuse reflectă această idee din mai multe perspective artistice. Dorel Cozma, vicepreședinte al UAP România – filiala Mureș și totodată, artist plastic vizual, este cel care semnează lucrările. Expoziția reunește compoziții realizate în principal în acuarelă, dar și lucrări pe pânză cu acril și imagini prelucrate digital.

Titlul expoziției, „Deja vu”, pornește de la o experiență personală a artistului. În urmă cu câțiva ani, acesta a locuit timp de un an în Palermo, Italia, unde a avut senzația că a mai fost în acel loc, deși era pentru prima dată acolo. Impresia i-a fost amplificată de asemănarea dintre localnici și actorii de origine italiană din filmele americane. „În momentul în care am călătorit în Palermo în urmă cu mai mulți ani, loc în care am și locuit un an de zile, neștiind prea multe despre acel oraș, în momentul în care am sosit aveam sentimentul că am mai fost pe acolo. Mai ales oamenii pe care îi vedeam pe stradă îmi trezeau această impresie. Ulterior, am descoperit faptul că acolo s-a turnat filmul „Cinema Paradiso”. Ceea ce găseam eu ca și expresie oarecum cunoscută la oameni, de fapt era tipologia feței italienilor sau a sicilienilor. Mi-am dat seama că mulți dintre actorii americani sunt de origine italiană”, povestește Dorel Cozma.

Lucrările din expoziție pot fi văzute ca un jurnal vizual de călătorie. Ele surprind imagini de pe străzile orașelor vizitate, nu doar din Sicilia, ci și din alte părți ale Italiei și din alte țări. Artistul spune că este inspirat de ceea ce trăiește în locurile prin care trece și încearcă să redea frumusețea acestora prin artă.

„Aceste lucrări sunt ca și un jurnal de călătorie. Ele sunt ilustrative. Sunt imagini în deosebi de pe străzi vibrante ale orașului, nu numai din Sicilia, ci și din alte zone ale Italiei și din alte țări. Experiențele pe care mi le oferă locurile prin care trec și trăirile pe care le am, mă inspiră”, a mai adăugat artistul.

Expoziția „Deja vu” poate fi vizitată până la începutul lunii august, în fiecare după-amiază, la galeriile UAP de la Palatul Culturii.

Diana CĂRBUREAN