Primarii din Mureș, nemulțumiți de legislația privind gestionarea câinilor fără stăpân

Problema gestionării câinilor fără stăpân a fost dezbătută de primarii din județul Mureș în cadrul unei ședințe de lucru a Asociației Comunelor din România, filiala județeană. Discuțiile desfășurate miercuri, 16 iulie, de la ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului Județean, au fost moderate de primarul comunei Râciu, Ciprian Belean, președintele președintele ACoR Mureș.

„În urma unei legi, care a fost dată acum ceva timp, nouă, primarilor, ni se spune că trebuie să facem adăposturi pentru câini. Din punctul nostru de vedere este o lege proastă, o lege care a fost adoptată în condițiile în care noi, primarii, nu am fost consultați. Nimeni nu ne-a întrebat, măi, oameni buni, dar aveți bani să faceți aceste adăposturi. Trebuie bani pentru construirea adăpostului, trebuie bani pentru terenul să se construiască, trebuie angajați: hingheri, medici, tratamente, mâncare și așa mai departe, în condițiile în care bugetele noastre de investiții sunt foarte mici”, a spus Ciprian Belean, primarul comunei Râciu.

„Mulți dintre colegii primari au plângeri la poliție”

„Dacă ne înhămăm fiecare UAT să facem câte un adăpost, nu o să mai avem bani să facem absolut nimic. (…) Va trebui să găsim soluții, mai ales că în ultima perioadă avem și mulți dintre colegii primari au plângeri la poliție. SUnt niște situații foarte aiurea în care noi suntem puși”, a adăugat primarul comunei Râciu. Ciprian Belean a solicitat sprijin și înțelegere din partea Poliției Animalelor, din partea parlamentarilor și a ONG-urilor. „Trebuie să găsim soluțiile optime și soluțiile viabile ca să rezolvăm această problemă. Ajungem ca pe baza unei legi proaste chiar ca unii primari să ajungă cu dosare penale.”

„Poliția Animalelor este înființată ca să amendeze primarii?”

„Anul trecut am fost verificat de către Poliția Animalelor și aș dori să adresez câteva întrebări. Unu: nu cunoaștem atribuțiile Poliției Animalelor. Poliția Animalelor este înființată ca să amendeze primarii? Noi, primarii de pe valea Târnavelor, am început o asociere, mai multe comune, mai multe UAT-uri. Am și făcut demersurile pentru a înregistra asociația și pentru a construi un adăpost în orașul Ungheni, dar, din păcate, din anumite probleme birocratice stăm pe loc. Cea mai mare problemă era finanțarea construirii adăpostului pentru câini”, a intervenit primarul comunei Suplac, Szakács Béla.

„Atributul de a controla și de a verifica modul cum își desfășoară activitatea primăriile, consiliile locale, cu privire la gestionarea câinilor fără stăpân este a DSVSA. Noi, avem competența de a participa în comun la aceste controale, în baza unor protocoale stabilite de șefii noștri de la București. În cadrul acestor controale am mers la fiecare dintre comunele din județul Mureș. Suntem obligați să constatăm și să luăm măsurile legale, în funcție de legea în vigoare. Niciodată nu am mers în aceste controale cu intenția de a sancționa sau de a face dosare penale”, a răspuns subcomisar de poliție, Alexandru Trifanov, șef birou, Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Serviciu specializat la nivel de comună

„Legea este în vigoare și noi nu putem decât să o aplicăm pe cea pe care o avem. Legislația spune că orice câine lăsat pe domeniul public este câine fără stăpân, chiar dacă are sau nu stăpân. Acești câini trebuie identificați. Într-adevăr nu există microcipuri la primării, dar costă 10-20 de lei – asta nu este o problemă. (…) În primul rând, la nivelul fiecărei comune, noi am mers să vedem dacă există un serviciu specializat. Asta este obligatoriu. Nu am căutat să găsim un adăpost, pentru că niciuna dintre comunele care sunt aici nu are, din câte știu eu, nu are un serviciu funcțional pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Asta presupune înființarea, printr-o hotărâre a consiliului local (…), asta nu costă niciun leu. La nivel de comună se poate înființa un compartiment sau unui angajat din cadrul unui serviciu, din cadrul primăriei, i se pot atribui atribuții în fișa postului și ulterior poate face un curs de tehnician veterinar”, a continuat șeful Biroului pentru Protecția Animalelor.

„Cheltuieli fabuloase”

„Înființarea acelor servicii presupune niște demersuri și niște cheltuieli fabuloase, pe care multe primării nu și le permit, nici măcar primăriile de oraș, poate nici primăriile de municipiu. În momentul acesta, Primăria Municipiului Reghin, dacă ar trebui să-și înființeze un astfel de serviciu ar fi în faliment”, a susținut subprefectul Alexandru Cîmpeanu.

Subprefectul a mai afirmat că „niciun primar din județul acesta nu mai face nimic pentru acei câini care sunt un real pericol pentru populație”, de teama consecințelor legale.

Altă problemă ridicată de primari a fost faptul că sunt constrânși să încheie contracte doar cu ONG-uri din județ, pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în condițiile în care în Mureș nu există astfel de organizații.

Majoritatea primarilor prezenți la discuții au intrat, apoi, într-un schimb încins de replici cu reprezentanți ai ONG-urilor active în zona de protecție a animalelor, care au fost invitate la ședința de lucru. O parte dintre primari chiar au părăsit sala, acuzând ONG-urile și reprezentanții poliției că înrăutățesc situația în loc să contribuie la rezolvarea problemei.

Una dintre ideile discutate a întrunit consensul celor din sală, cel puțin al celor rămași, după ce s-a ajuns la concluzia că principalii responsabili pentru câini sunt stăpânii acestora. Însă, discuția a rămas cam în coadă de pește când s-a ajuns la detalii: cum pot fi determinați oamenii să își înregistreze, microcipeze, câinii și, apoi, cine va umbla prin sate după câinii vagabonzi, să „citească” cipurile și să aplice amenzi stăpânilor.

Pe lângă reprezentanți ai instituțiilor județene, la ședința de lucru a primarilor de comună din județul Mureș, au participat și deputații Ciprian Dobre (PNL) și Kolcsár Károly (UDMR).

