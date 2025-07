Rectorul UMFST Târgu Mureș, Leonard Azamfirei față în față cu viitorii studenți

Universitatea de Vară pentru Elevi, organizată de Liga Studenților a UMFST „G. E. Palade” Târgu Mureș continuă să aducă activități dedicate elevilor ce au ca scop sprijinirea acestora în alegerea unui parcus academic cât mai potrivit pentru ei. Joi, 17 iulie, viitorii studenți au avut prilejul de a cunoaște o parte din conducerea universității târgumureșene. Decanul Facultății de Medicină, prof. univ. dr. Alina Scridon, alături de rectorul universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, au transmis elevilor mesaje încurajatoare și foarte ajutătoare în ceea ce privește viitorul lor în cadrul UMFST.

Facultatea de Medicină din Târgu Mureș, cea mai căutată din țară

Pentru început, elevii s-au familiarizat cu o sumedenie de aspecte legate de Facultatea de Medicină a universității, fiind informați de către prof. univ. dr. Alina Scridon în legătură cu procedura de admitere, demersul didactic propriu-zis și viitorul acestora în urma absolvirii studiilor. Decanul s-a axat asupra unor subiecte de mare interes pentru viitorii absolvenți, precum desfășurarea studiilor și posibilitățile de cercetare oferite de facultate.

„În cadrul Facultății de Medicină avem câteva programe diferite; în cadrul lor admiterile sunt, implicit, diferite. Programul de medicină însumează șase ani; aici avem în cadrul admiterii un examen grilă. Toate întrebările sunt făcute de o comisie formată din cadre didactice cu foarte multă experiență, o comisie care e „sigilată” în clădirea universității cam patru-cinci zile. Asta înseamnă că undeva la zece-cincisprezece dintre noi suntem închiși în universitate, fără acces la telefon sau laptop. E o experiență interesantă. Ne dorim ca subiectele să iasă cât mai bine. Un lucru important pe care ar trebui să-l aveți în vedere este că ne dorim ca aceste subiecte să testeze nu doar capacitatea de a memora informații, ci mai ales capacitatea de a face legătura între informații. Dacă v-ați uitat peste testele de anul trecut, probabil ați realizat că întrebările nu fac referire la un singur capitol; vă plimbă oarecum prin toată materia, văzând cât de bine reușiți să conectați informațiile. Asta este foarte important pentru noi, pentru că medicina nu înseamnă doar să înveți; medicina înseamnă să fii capabil să gândești. 90% din nota finală este reprezentată de nota pe care o obțineți la acest examen. 10% este reprezentat de nota de la Examenul de Bacalaureat. Rezultatele de anul acesta au fost bune și foarte bune. Subiectele nu au fost tocmai ușoare și am fost foarte mulțumiți văzând că s-au descurcat atât de bine candidații noștri”, a explicat decanul sălii pline de elevi.

UMF, unul dintre cele mai dezvoltate campusuri

„După examenul de admitere, evident, le urăm bun venit bobocilor noștri. Începe munca propriu-zisă. Baza este activitatea de predare și examinare. Suntem unul dintre cele mai bine dezvoltate campusuri din acest punct de vedere. Absolut tot ce înseamnă bază materială pentru activități didactice a fost renovat, echipat, dotat cu tot ce se poate mai bun în acest moment. Cursurile sunt ținute în amfiteatre, în care avem sisteme video-audio performante. Totul este pus la punct și totul se desfășoară perfect. Avem săli de lucrări practice, pe care le folosim în special în anii I și II de medicină; au fost și ele renovate și avem toate echipamentele necesare. Odată ce ajungeți la activitatea clinică, la patul bolnavului, pe aceasta o desfășurați în clinicile din oraș – marea majoritate dintre ele în spitalul județean. În plus, anul viitor sperăm să putem inaugura spitalul „G. E. Palade”, primul spital inteligent din România, în care totul va fi conectat pe cale electronică; totul va merge foarte simplu, informațiile vor fi la un click distanță. Cei dintre voi care vor ajunge la noi vor avea ocazia să-și desfășoare activitățile clinice în acest spital. Va fi ceva absolut spectaculos. Examenele se vor desfășura toate în Centrul UNiX; este un centru modern, astfel că examenele se vor desfășura pe tablete”, a transmis decanul facultății.

Prof. univ. dr. Alina Scridon a mai subliniat faptul că biblioteca universității este una dintre cele mai mari biblioteci academice din țară, cu peste 100.000 de volume. Majoritatea acestora se găsesc și în format digital. Totuși, decanul le-a propus viitorilor studenți să profite de mediul plăcut al bibliotecii. Mai multe decât atât, elevii au aflat despre centrele de simulare ale facultății, în care se desfășoară multe dintre activitățile legate de medicină – activități la care în mod normal, în spitale, studenții nu au acces.

Decanul a încheiat cu un mesaj de încurajare pentru viitorii studenți: „Îi așteptăm la noi cu drag. Facultatea de Medicină nu e una ușoară, dar e una superbă. Ne pregătește pentru o viață minunată și pentru o carieră minunată”, a conchis decanul Facultății de Medicină a UMFST.

Elevii, întâmpinați de rectorul UMFST, Leonard Azamfirei

„Sunt bucuros că participați la un eveniment care are foarte mare importanță. Este modul cel mai concret, cel mai onest, cel mai potrivit prin care toți care visați să deveniți studenți puteți să înțelegeți cum ar fi dacă ați fi studenți UMFST. Faptul că ne aflăm în această sală, care nu este pusă de obicei în circulație publică, ar trebui să vă facă să priviți în sus – și la propriu și la figurat. În fiecare an țin o scurtă prezentare a universității. Am să vă spus câteva cuvinte care vor încerca să integreze ceea ce ați văzut deja până acum, pentru a înțelege mai bine ce înseamnă o instituție, cum funcționează ea”, a luat cuvântul rectorul universității.

Viitorii absolvenți au fost familiarizați în primul rând cu harta campusului UMF, rectorul declarând că este un campus unic în România, având toate facilitățile necesare în același loc. Totodată, un punct forte al acestuia este vegetația: „Este practic un parc, este plin de iarbă – și intenționăm să-l menținem așa. Partea verde a campusului este o prioritate pentru noi”, a adăugat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei. Sustenabilitatea este un principiu de bază al universității. Totodată, anunță rectorul, universitatea pregătește o variantă beta a unui versiuni Google Maps care să se plieze pe campusul UMF.

Apoi, a urmat o scurtă biografie relevantă a vieții lui George Emil Palade, fiind subliniate meritele acestuia în biologie și medicină: „Palade a fost pentru medicină ceea ce Einstein a fost pentru matematică”, a transmis rectorul. Mai departe, elevilor li s-a explicat structura universității cu facultățile sale și programele lor aferente, alături de ierarhia administrației universitare.

„Viața nu se încheie cu facultatea. După facultate, fiecare vrea să își aleagă un drum, pe care îl alege în timpul facultății, motiv pentru care noi oferim celor care termină facultatea șansa să se supraspecializeze, fie prin cursuri postuniversitare mai specifice, fie prin rezidențiat, masterat sau școli doctorale”, a explicat Leonard Azamfirei.

UMFST, proiecte unice în România

Spre final, rectorul a subliniat dotările moderne ale universității, printre care și un centru dedicat Realității Virtuale – centru unic în România. Mai mult decât atât, Junior Researcher Academy este și el un proiect unic – „studenții cu o anumită calificare pot să devină parte a unor studii de cercetare, pot să aplice pentru trei nivele de competențe, pot aplica pentru granturi. Acest proiect te poate ajuta să vezi dacă ești înclinat sau nu spre partea de cercetare și te face să-ți croiești cu anticipație o carieră pe care nu o poți accesa în afara mediului universitar”, a transmis rectorul elevilor. Totodată, spitalul universitar „G. E. Palade” este și el un proiect unic în România, care va fi demarat anul viitor.

Mesajul de final al rectorului s-a centrat asupra rolului UVE în cadrul UMFST: „UVE are un rol extrem de important. Este cel mai eficient mod de a promova universitatea. Prin UVE viitorii noștri candidați sau viitorii studenți pot să vadă din interior ce se întâmplă în universitate. A fost o inițiativă remarcabilă pe care studenții au avut-o”, a conchis acesta.

Alexandra BORDAȘ