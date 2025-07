Deputatul Kolcsár Károly, demers pentru sprijinirea produselor și serviciilor locale

Deputatul mureșean Kolcsár Anquetil-Károly a inițiat în Parlamentul României un proiect de lege care are ca scop sprijinirea atât a produselor și producătorilor locali, cât și a serviciilor pe care le generează.

„Încă de la începutul mandatului precedent am considerat că este foarte important ca să conștientizăm populația să consume produse locale. Dacă ne uităm la balanța comercială a țării, vedem că este un deficit enorm, importăm mult mai mult decât exportăm. Aici, dacă e să ne referim la produse agroalimentare și nu numai, avem un potențial foarte mare, în special în ceea ce privește produsele agricole sau agroalimentare. Din păcate, exportăm produse brute și importăm materiale finite. Exportăm grâu, importăm făină sau mai mult, importăm aluat congelat. De asemenea, exportăm animale vii cât mai exportăm și acolo, avem aici un potențial mai mare și importăm produsele procesate. Pentru a conștientiza acest lucru în ceea ce privește consumul local, atât produse cât și servicii locale, am mers pe două segmente paralele. În primul rând, am inițiat un proiect de lege care încă nu s-a ridicat la rang de lege, fiind încă în comisii prin care definim exact ceea ce înseamnă produsul local, produsul autohton. Asta înseamnă că, de la materia primă toate produsele sunt de origine autohtonă, nu e nimic din import și se procesează la noi cu forță de muncă de la noi. Asta înseamnă produs local. Am inițiat acest proiect fiindcă am observat faptul că se cam duce în eroare consumatorul în sensul în care pe raftul magazinelor apar produse cu inscripția de produs românesc, produs autohton, dar dacă te uiți mai în profuzime, vezi faptul că acel produs a fost doar ambalat la noi și a fost produs în altă parte. Prin acest proiect de lege vreau să reglementez foarte clar ceea ce înseamnă local”, ne-a declarat deputatul UDMR mureșean Kolcsár Károly.

Reglementare CNA: „Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone”.

Un prim efect al acestui proiect de lege este publicarea în Monitorul Oficial a deciziei de completare a Codului de reglementare a conținutului audiovizual cu mesajul „Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone”. Astfel, în cadrul calupurilor publicitare, furnizorii de servicii media audiovizuale pot difuza, alternativ, acest mesaj de conștientizare.

„Ca să conștientizăm populația să consume local și să nu ne coste bani în ceea ce privește promovareaa, m-am adresat Consiliului Național al Audiovizualului, fiindcă ei emit anual sau bianual niște reglementări prin care atât media de stat, cât și cele private difuzează periodic un mesaj gratuit, un mesaj de conștientizare. În această inițiativă am formulat o frază care sună astfel: „Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone”, care să fie pusă în aplicare de către CNA. Am inițiat acest lucru acum doi ani și, în final, anul acesta, în iunie, s-a ținut un șir de ședințe, două săptămâni la rând la CNA în care s-a selectat mesajul. Din fericire, mesajul pe care l-am formulat a fost selectat de CNA. Acesta a apărut deja în Monitorul Oficial, astfel că în perioada următoare televiziunile și posturile de radio vor fi obligate să comunice către populație acest mesaj. Este un mesaj foarte scurt, dar cred că cuprinde ceea ce am vrut să transmitem populației. Sper ca să se vadă și în economia locală și în economia țării acest lucru”, a precizat deputatul UDMR.

Kolcsár Károly: „Cred că o să-l putem adopta anul acesta”

Legat de proiectul depus în Parlament, deputatul Kolcsár Károly speră să fie adoptat în sesiunea parlamentară din toamnă. „Cred că o să-l putem adopta anul acesta. Eu vreau ca în 2025, în sesiunea septembrie-decembrie, în sesiunea de toamnă să adoptăm acest proiect de lege. Este destul de restrictiv, dar eu zic că este necesar și va influența în mod pozitiv producția locală. Vorbim aici de tot ce înseamnă autohton, nu doar de alimente. Se referă la tot ce înseamnă produse și servicii locale, de turism, încălțăminte, haine, mașini, tot cee ce înseamnă servicii și produse locale”, a subliniat Kolcsár Károly.

Alin ZAHARIE