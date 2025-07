Final de an la Școala Primară Montessori Târgu Mureș, celebrare a luminii și unicității fiecărui copil în parte

Ziua de 11 iulie a însemnat o multitudine de lucruri pentru Școala Primară Montessori din Târgu Mureș: finalul de an școlar reprezintă bilanțul tuturor eforturilor elevilor, ale cadrelor didactice și ale părinților spre echilibrul mult dorit în cadrul relației copil – adult. Serbarea a însumat sentimente care mai de care: fericire, împlinire, curaj, iubire.

„Serbarea noastră de final de an a fost o celebrare a luminii și unicității fiecărui copil în parte – o adunare de suflete mari și mici, de zâmbete și emoții, de curaj și recunoștință. Privim copiii cu uimire și admirație – cum au crescut, cum s-au transformat, cum au înflorit”, au transmis învățătorii Montessori Târgu Mureș.

Mai mult decât educație

„Copiii din clasa Soare au venit nu doar cu momente artistice, ci și cu încredere”, ne spun cadrele didactice de la Montessori. Micii elevi au cântat, au vorbit în public, și-au rostit amintiri prin discursuri elaborate, au primit și oferit aplauze, urări, îmbrățișări.

„Fiecare pas, fiecare notă muzicală, fiecare cuvânt a fost rodul muncii de peste an, al colaborării, al încrederii reciproce. Știm că drumul lor a fost presărat atât cu provocări, cât și cu bucurii sincere, și sperăm ca tot ce au primit în Montessori să le fie sprijin, lumină și curaj pe mai departe. Într-o atmosferă caldă, plină de prieteni, părinți, și cadre didactice, s-a simțit bucuria simplă de a fi împreună, de a ne onora parcursul, de a spune „la revedere” cu grație și „bun venit” cu sufletul plin”, au mărturisit emoționatele învățătoare.

În ceea ce privește relația dintre îndrumătorul Montessori și copil, cadrele didactice se ghidează după citatul lui John W. Whitehead: „Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem într-un timp pe care nu-l vom mai apuca.”

Întrebate despre emoțiile care le încearcă în această zi specială, învățătoarele Montessori au subliniat importanța în viața lor a dezvoltării elevilor: „Serbarea noastră este o celebrare a tuturor începuturilor și încheierilor care se împletesc frumos la final de iulie. Ne încearcă un amestec frumos de împlinire, emoție și nostalgie. Ne bucurăm să vedem cum au înflorit acești copii și în același timp, simțim firul subtil al despărțirii pentru cei care pășesc către noi orizonturi. Este acel tip de „rămas bun” care nu doare, ci luminează – pentru că știm că am fost parte din începutul lor, iar începuturile sunt sacre”, au mărturisit cadrele didactice.

„Oriunde veți merge, să nu uitați că sunteți capabili, valoroși și iubiți”

Ultimul mesaj din partea învățătoarelor Montessori s-a centrat asupra capacității elevilor de a se auto-dezvolta frumos și armonios: „Dragi copii, păstrați în voi bucuria și curajul de a fi voi înșivă. Nu vă grăbiți să deveniți altcineva – deveniți doar mai mult din ceea ce sunteți. Luați cu voi dragul de a învăța, curiozitatea și prietenia din anii aceștia, iar oriunde veți merge, să nu uitați că sunteți capabili, valoroși și iubiți, iar noi vă așteptăm în vizită ori de câte ori va fi posibil”, a fost mesajul acestora pentru elevi.

Părinții nu au fost nici ei neglijați, iar Școala Primară Montessori Târgu Mureș îi îndeamnă pe părinți să pășească curajoși alături de copiii lor pe porțile școlii.

„Părinților le spunem: veniți cu inima deschisă și cu răbdare. Educația Montessori este o călătorie în care copilul și adultul cresc împreună. Este o educație a libertății în limite clare, a respectului, a responsabilității și a conexiunii autentice, o invitație de a privi copilul cu ochi proaspeți. De a învăța să-l însoțim, nu să-l controlăm. De a-l ajuta să devină ceea ce este menit să fie, nu ceea ce ne-am dori noi. Este un drum al încrederii și al respectului reciproc. Nu este o metodă magică, ci un proces conștient. Dar este o comoară – pentru cei care au curajul să privească copilul cu ochi noi”, au transmis cadrele.

Final de an și început de drum

„Bilanțul” momentelor frumoase a fost realizat cu multă emoție de învățătoare: „A fost un an bogat și plin – cu suișuri și coborâșuri firești, dar și cu multe momente de grație. Am râs împreună, am învățat unii de la alții, am fost martorii pașilor mici care, în timp, devin salturi mari. Am sărbătorit curiozitatea zi de zi: copiii au studiat geografia cu hărți tactile, zoologia cu disecții atente, matematica prin exerciții și limbajul prin proiecte elaborate. Au făcut ieșiri în comunitate, la spital, muzee, în natură, la fabrici și biblioteci. Au citit povești micilor colegi de la grădiniță și i-au ghidat în tranziția lor către școală”, au mărturisit cadrele didactice Montessori.

În cadrul orelor educative, ne spun învățătoarele, elevii și-au început fiecare zi cu întrebări, și nu cu răspunsuri. „Și poate tocmai de aceea, am încheiat-o cu descoperiri, fiind martorii transformării lor frumoase. Este greu de pus în cuvinte tot ce lasă un copil în urma lui când își ia zborul, dar știm că rămâne o amprentă, o lumină, o poveste care îl va purta mai departe”, au conchis cadrele.

Cel mai frumos aspect în a fi cadru didactic în interiorul Școlii Primare Montessori Târgu Mureș, ne mărturisesc învățătorii, este să fii martor al devenirii unui copil, să vezi cum înflorește în ritmul său, cum capătă încredere, cum descoperă lumea cu ochi mari și inima curată.

„A fi ghid Montessori înseamnă să te retragi cu blândețe când copilul este pregătit, să oferi sprijin tăcut, dar ferm, ori de câte ori este necesar și să ai încredere că el poate. Este o meserie care te alege și te vindecă, deopotrivă”, au încheiat cadrele didactice Montessori.

Alexandra BORDAȘ