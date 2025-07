Jucătorul Trey Diggs se alătură echipei CSM Târgu Mureș

CSM Târgu Mureș îl întâmpină pe Trey Diggs, un baschetbalist american în vârstă de 26 de ani, cunoscut pentru precizia aruncărilor de la distanță. Cu un procentaj impresionant de 47% la aruncările de trei puncte în Basketball Champions League, Diggs a fost cel mai eficient jucător din această categorie în campionatul Ungariei.

Baschetbalistul de 1,96 m și 95 kilograme vine după experiențe solide în trei echipe europene: Olanda (Feyenoord), Polonia (Torun) și Ungaria (Falco Szombathely), unde a câștigat Cupa și a fost vicecampion. Sportivul a mai evoluat pentru Bowling Green Falcons, bifând 88 de meciuri.

Antrenorul principal, Faragó Péter, are încredere că Trey Diggs va aduce un plus important echipei: „Trey a fost cel mai bun aruncător de 3 puncte din Ungaria, deși a jucat minute limitate. Este un jucător extrem de eficient și la noi va avea un rol mai mare, în ambele faze ale jocului. Are doar 26 de ani, dar a jucat deja în trei ligi competitive, a câștigat trofee și a jucat în Liga Campionilor. E un adevărat profesionist, cu mentalitate de câștigător – exact genul de jucător pe care îl căutăm”.

(D.C.)