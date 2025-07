Reabilitarea Sălii Polivalente Târgu Mureș intră în linie dreaptă

Sala Polivalentă din Târgu Mureș urmează să fie reabilitată complet din punct de vedere energetic, iar proiectul care are o valoare de aproximativ 55 milioane de lei a intrat într-o nouă etapă importantă. Lucrările vor aduce o serie de îmbunătățiri menite să crească eficiența energetică a clădirii și să o transforme într-un spațiu mai modern și mai prietenos cu mediul. Coordonatorul echipei de implementare din partea Agenției Naționale pentru Sport, Thomas Moldovan, a anunțat că s-a finalizat prima etapă tehnică prevăzută în proiect, iar acum se pregătesc pașii următori.

În această fază se vor achiziționa servicii de consultanță și vor fi realizate mai multe documentații tehnice, precum studiile de prefezabilitate, planul de situație și expertiza tehnică. Acestea sunt necesare pentru a putea trece ulterior la licitația pentru proiectare și execuție.

„Suntem acum cu proiectul semnat. S-a aprobat de către ADR Centru, deci este un proiect eligibil și avem contract semnat. Acum am parcurs prima etapă în care am urcat datele în platforma MySMIS cu privire la studii de prefezabilitate, anumite studii tehnice, obligatorii prin proiect, care trebuie făcute înainte de a începe practic licitația pentru proiectare și execuție a lucrările. Acum suntem în această fază. Ne încadrăm în fiecare perioadă, pentru fiecare etapă. Nu am ieșit din calendar și suntem foarte atenți să ne îndeplinim toate obiectivele”, a declarat Thomas Moldovan.

Diana CĂRBUREAN