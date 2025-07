Un an de zile fără părintele Albin Dorin Toderic

Sâmbătă, 26 iulie, ora 10:00, la Biserica Sf. Împărăți Constantin și Elena din cartierul Unirii din Reghin va avea loc slujba de parastas la împlinirea unui an de la trecerea la cele veșnice a părintelui Albin Dorin Toderic, soț minunat și tată iubitor, părinte duhovnicesc și lumină călăuzitoare pentru toți cei care l-au cunoscut.

„A plecat la Domnul lăsând în urmă o viață închinată altarului, cuvântului ziditor și oamenilor, dar și o moștenire duhovnicească vie – biserica pe care a iubit-o și a ridicat-o cu multă credință și dragoste.A trecut un an lung și greu de la despărțirea de el — un an în care tăcerea a luat locul glasului său cald, iar lipsa lui am simțit-o în fiecare zi, în fiecare rugăciune și în fiecare colț al bisericii în care a slujit cu atâta dăruire. Invităm pe toți cei care l-au cunoscut, prețuit sau purtat în suflet să ni se alăture la acest ceas de pomenire, pentru a-l cinsti împreună și a ne ruga pentru odihna sufletului său și pentru ca lumina pe care a semănat-o în viețile noastre să nu se stingă niciodată. Dumnezeu să-l odihnească! ”, au transmis membrii familiei.

