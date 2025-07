Universitatea de Arte din Târgu Mureș, parte a unui proiect european

La începutul lunii iulie, Universitatea de Arte din Târgu Mureș a fost prezentă la ultima întâlnire a partenerilor și dramaturgilor care fac parte din proiectul european desfășurat în Barcelona, Spania, „Fabulamundi. Playwriting Europe”, proiect desfășurat între 2023 și 2025. În cadrul acestuia au mai fost implicate țări precum Italia, Franța, Germania, Austria, Belgia, Serbia, Polonia. Printre târgumureșenii prezenți s-au numărat și Elise Wilk, Cristi Bojan și Anda Cadariu.

„Patru zile de spectacole, ateliere, discuții și întâlniri creative au marcat finalul acestei ediții „Fabulamundi”, dar nu și finalul călătoriei noastre europene ca partener și facilitator al dezvoltării dramaturgiei românești și internaționale. În acest sens, oferta educațională a universității noastre include unul dintre cele mai bine cotate masterate de scriere dramatică din țară, anume Masterat de Scriere Dramatică, al cărui nou tutore este Elise Wilk”, a transmis UAT pe pagina lor de Facebook.

Printre temele abordate în cadrul Fabulamundi Playwriting Europe New Voices s-au numărat egalitatea de gen, sustenabilitatea și digitalizarea. Proiectul a contribuit la formarea vocațională a tinerilor cu vârsta sub 27 de ani prin ateliere de scriere dramatică, desfășurate în limba engleză. Finalul proiectului este marcat și prin apariția a două volume pe tema „Fabulamundi. New Voices. Playwriting Europe”, coordonate de European Theatre Convention. Varianta PDF poate fi descărcată accesând www.europeantheatre.eu, secțiunea „Resources”.

(A.B.)

sursa foto: Facebook Fabulamundi. Playwriting Europe